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अलवर में भाजपा को मेयर के लिए चाहिए थे पांच पार्षद, जुटा डाले 14...दावे से दो वार्ड पीछे कांग्रेस, सुमनलता पहली निर्वाचित महापौर

अलवर: अलवर नगर निगम में भाजपा अपने 28 पार्षदों के साथ ही 14 अन्य पार्षदों का सहयोग हासिल कर आंकड़ा 42 तक पहुंचाने में कामयाब रही. वहीं, कांग्रेस का भाजपा खेमे में क्रॉस वोटिंग करा मेयर बनवाने का दावा फुस्स साबित हुआ. कांग्रेस अपने 23 पार्षदों के आंकड़े को बढ़ाने में विफल रही. भाजपा को स्वयं के सभी 28 वोटों के साथ ही सभी 13 निर्दलीयों एवं एक बसपा पार्षद का समर्थन का दावा किया गया है. 65 सदस्यीय निगम में महापौर का चुनाव परिणाम घोषित होने के बाद प्रदेश के वन मंत्री एवं अलवर शहर विधायक संजय शर्मा भावुक हो गए. कारण रहा कि गत निकाय चुनाव के दौरान अलवर परिषद सभापति के निर्वाचन के दौरान भाजपा खेमे में आवश्यक 25 से ज्यादा पार्षद होने के बाद भी कांग्रेस की क्रॉस वोटिंग के चलते भाजपा बोर्ड नहीं बनवा पाई थी.

सबसे पहले आए कांग्रेस पार्षद: नगर निगम में महापौर का चुनाव सोमवार को सम्पन्न हुआ. सुबह से निगम कार्यालय में आवाजाही बढ़ गई. पुलिस की कड़ी सुरक्षा में निगम कार्यालय में निर्वाचन अधिकारी ने चुनाव प्रक्रिया शुरू कराई. कांग्रेस पार्षद बस से निगम पहुंचे, जिन्हें निर्वाचन अधिकारी ने शपथ दिलाई. इसके बाद कांग्रेस पार्षद मतदान कर लौट गए. कांग्रेस पार्षदों के साथ पूर्व जिलाध्यक्ष एवं महापौर पद की कांग्रेस प्रत्याशी कमलेश शर्मा के पति योगेश मिश्रा आए.

अलवर में भाजपा की जीत पर बोलीं मेयर अग्रवाल एवं वन मंत्री संजय शर्मा (ETV Bharat Alwar)

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भाजपा प्रत्याशी 19 मत से जीतीं: इसके बाद भाजपा खेमे के पार्षद बस से निगम कार्यालय आए व शपथ के बाद मतदान किया. इसके बाद भाजपा से वन मंत्री संजय शर्मा, निकाय चुनाव जिला प्रभारी रामचरण बोहरा आदि निगम कार्यालय पहुंचे. मतदान का समय समाप्त होने के बाद वोटों की गिनती में भाजपा की महापौर प्रत्याशी सुमनलता अग्रवाल को 42 एवं कांग्रेस की कमलेश शर्मा को 23 वोट मिले. निर्वाचन अधिकारी ने सुमनलता अग्रवाल को विजयी घोषित किया. कांग्रेस खेमे ने सोमवार सुबह 25 पार्षदों का समर्थन होने का दावा किया था, लेकिन मतगणना के बाद उसके प्रत्याशी को वोट 23 ही मिले.

पहला निर्वाचित महापौर भाजपा के नाम: अलवर निगम बनने के बाद महापौर का पहला चुनाव था. इसमें भाजपा अपना महापौर निर्वाचित कराने में कामयाब हुई, हालांकि निगम बनने के बाद तत्कालीन कार्यकारी नगर सभापति घनश्याम गुर्जर को कार्यभार सौंपा गया. गुर्जर नगर निगम बोर्ड का कार्यकाल पूरा होने तक कार्यकारी महापौर पद पर काबिज रहे. इसके बाद निकाय चुनाव में अलवर नगर निगम में भाजपा पहला महापौर निर्वाचित कराने में सफल रही.