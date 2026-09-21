अलवर में भाजपा को मेयर के लिए चाहिए थे पांच पार्षद, जुटा डाले 14...दावे से दो वार्ड पीछे कांग्रेस, सुमनलता पहली निर्वाचित महापौर
गत चुनाव में आवश्यक 25 से ज्यादा पार्षद होने के बाद भी कांग्रेस की क्रॉस वोटिंग के चलते भाजपा बोर्ड नहीं बनवा पाई थी.
Published : September 21, 2026 at 5:32 PM IST
अलवर: अलवर नगर निगम में भाजपा अपने 28 पार्षदों के साथ ही 14 अन्य पार्षदों का सहयोग हासिल कर आंकड़ा 42 तक पहुंचाने में कामयाब रही. वहीं, कांग्रेस का भाजपा खेमे में क्रॉस वोटिंग करा मेयर बनवाने का दावा फुस्स साबित हुआ. कांग्रेस अपने 23 पार्षदों के आंकड़े को बढ़ाने में विफल रही. भाजपा को स्वयं के सभी 28 वोटों के साथ ही सभी 13 निर्दलीयों एवं एक बसपा पार्षद का समर्थन का दावा किया गया है. 65 सदस्यीय निगम में महापौर का चुनाव परिणाम घोषित होने के बाद प्रदेश के वन मंत्री एवं अलवर शहर विधायक संजय शर्मा भावुक हो गए. कारण रहा कि गत निकाय चुनाव के दौरान अलवर परिषद सभापति के निर्वाचन के दौरान भाजपा खेमे में आवश्यक 25 से ज्यादा पार्षद होने के बाद भी कांग्रेस की क्रॉस वोटिंग के चलते भाजपा बोर्ड नहीं बनवा पाई थी.
सबसे पहले आए कांग्रेस पार्षद: नगर निगम में महापौर का चुनाव सोमवार को सम्पन्न हुआ. सुबह से निगम कार्यालय में आवाजाही बढ़ गई. पुलिस की कड़ी सुरक्षा में निगम कार्यालय में निर्वाचन अधिकारी ने चुनाव प्रक्रिया शुरू कराई. कांग्रेस पार्षद बस से निगम पहुंचे, जिन्हें निर्वाचन अधिकारी ने शपथ दिलाई. इसके बाद कांग्रेस पार्षद मतदान कर लौट गए. कांग्रेस पार्षदों के साथ पूर्व जिलाध्यक्ष एवं महापौर पद की कांग्रेस प्रत्याशी कमलेश शर्मा के पति योगेश मिश्रा आए.
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भाजपा प्रत्याशी 19 मत से जीतीं: इसके बाद भाजपा खेमे के पार्षद बस से निगम कार्यालय आए व शपथ के बाद मतदान किया. इसके बाद भाजपा से वन मंत्री संजय शर्मा, निकाय चुनाव जिला प्रभारी रामचरण बोहरा आदि निगम कार्यालय पहुंचे. मतदान का समय समाप्त होने के बाद वोटों की गिनती में भाजपा की महापौर प्रत्याशी सुमनलता अग्रवाल को 42 एवं कांग्रेस की कमलेश शर्मा को 23 वोट मिले. निर्वाचन अधिकारी ने सुमनलता अग्रवाल को विजयी घोषित किया. कांग्रेस खेमे ने सोमवार सुबह 25 पार्षदों का समर्थन होने का दावा किया था, लेकिन मतगणना के बाद उसके प्रत्याशी को वोट 23 ही मिले.
पहला निर्वाचित महापौर भाजपा के नाम: अलवर निगम बनने के बाद महापौर का पहला चुनाव था. इसमें भाजपा अपना महापौर निर्वाचित कराने में कामयाब हुई, हालांकि निगम बनने के बाद तत्कालीन कार्यकारी नगर सभापति घनश्याम गुर्जर को कार्यभार सौंपा गया. गुर्जर नगर निगम बोर्ड का कार्यकाल पूरा होने तक कार्यकारी महापौर पद पर काबिज रहे. इसके बाद निकाय चुनाव में अलवर नगर निगम में भाजपा पहला महापौर निर्वाचित कराने में सफल रही.
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स्वच्छता रहेगी प्राथमिकता: अलवर निगम की पहली निर्वाचित महापौर सुमनलता अग्रवाल ने मीडिया से बातचीत में कहा, 'भाजपा की एकजुटता एवं वरिष्ठ नेताओं के मार्गदर्शन के चलते मेरी जीत हुई है. अब हमारा प्रयास अलवर शहर को स्वच्छ बनाने तथा शहर की सड़कों की दशा सुधारने का रहेगा'.
जिले के अन्य निकायों में भाजपा भारी: नौगांवा नगर पालिका में अध्यक्ष पद पर भाजपा की बिरमा 4 वोट से विजयी रहीं. बदौड़ामेव पालिका में भाजपा की कविता अध्यक्ष बनीं. कठूमर नगर पालिका में कांग्रेस की सोरन देई, मालाखेड़ा नगर पालिका में कांग्रेस की सावित्री मीणा अध्यक्ष चुनी गईं. लक्ष्मणगढ़ पालिका में भाजपा की मीना गुप्ता अध्यक्ष चुनी गई. राजगढ़ नगर पालिका अध्यक्ष पद पर भाजपा की रेखा देवी विजयी रहीं. खेरली नगर पालिका में अध्यक्ष पद पर पवन जैन चौधरी पहले ही निर्विरोध चुने जा चुके. गोविंदगढ़ नगर पालिका में भाजपा की मधुदेवी पहले ही निर्विरोध निर्वाचित हो चुकीं. थानागाजी नगर पालिका अध्यक्ष पद पर कांग्रेस की पपीता हरसाना विजयी रहीं.
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