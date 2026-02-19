ETV Bharat / state

कौन हैं बिहार के सुमन शेखर, जिनका असम में बजा डंका, मुरीद हुए CM बिस्वा

औरंगाबाद: बिहार के औरंगाबाद के एक लाल असम की डिजिटल क्रांति के चेहरे बन गए हैं. उनकी कोशिशों से अब असम के विधायकों को पुराने दस्तावेजों के लिए महीनों इंतजार नहीं करना पड़ेगा और 1937 से लेकर अबतक की कार्यवाही की सारी जानकारी चुटकियों में उपलब्ध हो जाएगी.

असम विधानसभा का डिजिटलीकरण :औरंगाबाद जिले के कुटुम्बा प्रखंड के चिरइयांटांड़ गांव के रहने वाले युवा टेक्नोलॉजी उद्यमी सुमन शेखर ने ऐसा काम कर दिखाया है, जिसने पूरे जिले का मान बढ़ा दिया है. इंजीनियर सुमन शेखर के नेतृत्व में तैयार की गई प्रणाली ने असम विधानसभा को पूरी तरह डिजिटल स्वरूप देने में अहम भूमिका निभाई है.

औरंगाबाद के सुमन शेखर (ETV Bharat)

बिहार के इंजीनियर का कमाल: दरअसल सुमन शेखर द्वारा बनाये गए ऐप को असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने लांच किया है. ऐप की खासियत यह है कि उसमें 1937 से अब तक की विधानसभा कार्यवाही का डिजिटाइजेशन किया गया है, जिसे 4 भाषाओं में देखा जा सकता है. इस पहल को देश की सबसे उन्नत डिजिटल विधानसभाओं में गिना जा रहा है.

4 भाषाओं में संवाद: इस प्रोजेक्ट में इंजीनियर सुमन शेखर और उनकी टीम ने एआई व मशीन लर्निंग आधारित 'ALISA' ए आई फ़ॉर लेजिस्लेटिव इंटेलिजेंस सिस्टम ऑफ असम नामक एप्लिकेशन तैयार किया है. यह ऐप 4 भाषाओं हिंदी, अंग्रेजी, असमिया और बोडो में संवाद कर सकता है और आम उपयोगकर्ताओं के लिए भी बेहद सरल बनाया गया है.

असम के सीएम ने की प्रशंसा: सोमवार को असम विधानसभा कक्ष में इस एप्लिकेशन का औपचारिक शुभारंभ किया गया. कार्यक्रम में असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा और विधानसभा अध्यक्ष बिश्वजीत डिमरी ने संयुक्त रूप से अनावरण किया. मुख्यमंत्री ने इसे डिजिटल शासन की दिशा में बड़ा कदम बताते हुए सुमन और उनकी टीम की खुलकर सराहना की.