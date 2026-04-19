RAS 2024: टोंक की बेटी सुमन गुर्जर ने MBC महिला वर्ग में किया टॉप, बोलीं- सोशल मीडिया से दूरी है जरूरी
कर्नल बैंसला और टीना डाबी को अपना आदर्श मानने वाली सुमन वर्तमान में आरपीएस की ट्रेनिंग कर रही हैं.
Published : April 19, 2026 at 5:33 PM IST
निवाई (टोंक) : जिले की सुमन गुर्जर ने आरपीएससी 2024 में एमबीसी महिला वर्ग में राजस्थान में प्रथम स्थान प्राप्त किया है. कर्नल बैंसला और टीना डाबी को अपना आदर्श मानने वाली सुमन वर्तमान में आरपीएस की ट्रेनिंग कर रही हैं, लेकिन अब उनका सपना एसडीएम बनने के बाद यूपीएससी क्लियर करना है. राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा द्वारा राजस्थान प्रशासनिक सेवा परीक्षा 2024 में MBC महिला वर्ग मे राजस्थान में पहला स्थान हासिल करने वाली सुमन गुर्जर अपनी सफलता का श्रेय परिवार के माहौल ओर कठोर परिश्रम को देती है. सुमन गुर्जर ने 2023 में भी सफलता हासिल की थी और उसे आरपीएस मिला था जसकी वह ट्रेनिग कर रही है.
टीना डाबी की कार्यशैली और कर्नल बैंसला के संस्कार : अपनी इस उपलब्धि पर सुमन कहती हैं कि वे टोंक कलेक्टर टीना डाबी की नेतृत्व क्षमता और उनकी कार्यशैली से बेहद प्रभावित हैं. सुमन के अनुसार, "प्रशासन में रहकर आप सीधे तौर पर लोगों की जिंदगी बदल सकते हैं." वहीं, कर्नल बैंसला के प्रति उनका सम्मान उनकी बातों में झलकता है. उन्होंने कर्नल साहब के महिला शिक्षा के विजन को अपनी प्रेरणा बताया.
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RAS 2024 परीक्षा में MBC महिला वर्ग में प्रदेश में पहले स्थान प्राप्त करने वाली सुमन गुर्जर टोंक कलेक्टर टीना डाबी की नेतृव क्षमता से प्रभावित हैं. वहीं कर्नल किरोड़ी सिंह के बेटियों की शिक्षा पर कहे हर शब्द का प्रभाव सुमन पर है. वह कहती है कर्नल साहब कहा करते थे जब मेरे समाज की बेटियां प्रसाशनिक पदों पर बैठेगी ओर में उनके पास चाय पीने जाऊंगा यह शब्द सभी बेटियो के लिये प्रेरणा बने.
साधारण परिवार, असाधारण उपलब्धि : टोंक जिले की निवाई तहसील के बहादुरपुरा निवासी एवं शारीरिक शिक्षक रामकिशन गुर्जर की सुपुत्री सुमन गुर्जर ने एमबीसी महिला ।राजस्थान प्रशासनिक भर्ती परीक्षा 2024 में 610वीं रैंक प्राप्त की है. सुमन गुर्जर के पिता रामकिशन गुर्जर राजकीय विद्यालय में अध्यापक हैं. सुमन ने पिछली भर्ती परीक्षा में 428वीं रैंक हासिल की थी. वर्तमान में सुमन आरपीएस की ट्रेनिंग कर रही हैं. इस बार सुमन को मेंस परीक्षा में 216 नंबर और इंटरव्यू में 56 नंबर प्राप्त हुए हैं. इस प्रकार उनका कुल स्कोर 272 अंक रहा. सुमन गुर्जर की इस उपलब्धि से पूरे क्षेत्र में खुशी और गर्व का माहौल है. साधारण परिवार से निकलकर उन्होंने अपनी मेहनत, लगन और दृढ़ संकल्प के बल पर राजस्थान की प्रतिष्ठित प्रशासनिक सेवा में स्थान प्राप्त कर न केवल अपने परिवार बल्कि पूरे क्षेत्र और समाज का नाम रोशन किया है.
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समाज के प्रबुद्धजनों एवं क्षेत्रवासियों ने कहा कि सुमन गुर्जर की सफलता युवाओं के लिए एक प्रेरणादायक उदाहरण है. उन्होंने कहा कि यदि लक्ष्य के प्रति समर्पण और निरंतर मेहनत की जाए तो किसी भी मुकाम को हासिल किया जा सकता है. परिणाम घोषित होने के बाद बहादरपुरा गांव सहित पूरे निवाई क्षेत्र में खुशी का माहौल है. परिजनों और ग्रामीणों ने एक-दूसरे को मिठाई खिलाकर अपनी खुशी का इजहार किया.