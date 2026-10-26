कभी वक्त ने ली परीक्षा, कठिन परिश्रम से हासिल किया मुकाम, राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार लेकर जींद लौटी बेटी का ग्रैंड वेलकम
राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री से राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार हासिल कर जींद आने पर परिवार ने सुमन गोयल का जोरदार स्वागत किया है.
Published : October 26, 2026 at 6:11 PM IST|
Updated : October 26, 2026 at 6:39 PM IST
जींद: हरियाणा की बेटी ने देश की राजधानी दिल्ली में अपनी मेहनत का लोहा मनवाते हुए शिक्षा जगत में सर्वोच्च मुकाम हासिल किया है. दिल्ली के सरकारी विद्यालय में अध्यापिका के पद पर कार्यरत इस होनहार बेटी सुमन गोयल को 5 सितंबर को राष्ट्रीय शिक्षक दिवस के अवसर पर राष्ट्रपति व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा प्रतिष्ठित ‘राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार’ से सम्मानित किया गया. पूरे देश में अव्वल स्थान पाकर जब वे जींद स्थित अपने ननिहाल/पारिवारिक गृहक्षेत्र पहुंचीं, तो परिजनों व स्थानीय लोगों ने फूल-मालाओं के साथ उनका भव्य व भावुक स्वागत किया.
संघर्ष से सफलता तक: पारिवारिक पृष्ठभूमि की चर्चा करते हुए परिजनों ने बताया कि परिवार में कोई भी सरकारी सेवा में नहीं था और न ही कोई बहुत अधिक पढ़ा-लिखा था. विपरीत परिस्थितियों और संसाधनों के अभाव के बावजूद बेटी सुमन गोयल ने दिन-रात कठिन परिश्रम किया. न केवल स्वयं एम.ए. (अर्थशास्त्र) जैसी उच्च शिक्षा हासिल की, बल्कि अपने संघर्ष और मार्गदर्शन से पूरे परिवार में शिक्षा की अलख जगाई. आज वे दिल्ली की नंबर वन अध्यापिका बनकर उभरी हैं.
बेटियों को मौका मिले तो आसमान छू सकती हैं : सम्मान मिलने के बाद भावुक हुईं शिक्षिका सुमन गोयल ने अपनी इस ऐतिहासिक उपलब्धि का श्रेय अपने विद्यार्थियों, विद्यालय, ससुराल (जुलाना) और जींद में रह रहे परिवार को दिया. उन्होंने याद करते हुए कहा कि जब वे एम.ए. की परीक्षा दे रही थीं, तब जींद में उनके मौसा जी खुद उन्हें परीक्षा दिलाने ले जाते थे. पूरे परिवार ने हर कदम पर उनका हौसला बढ़ाया. हरियाणा के समाज को कड़ा और प्रेरक संदेश देते हुए उन्होंने कहा कि हरियाणा में लिंगानुपात को लेकर अक्सर बातें होती हैं, लेकिन हमारा संदेश यही है कि बेटियों को किसी भी मुकाम पर कमतर न समझें. यदि बेटियों को बराबरी का अवसर, प्रोत्साहन दिया जाए, तो वे राज्य ही नहीं बल्कि पूरे राष्ट्र का नाम वैश्विक पटल पर रोशन करने में सक्षम हैं. उन्होंने कहा कि असली खुशी परिवार के साथ मिलकर मिलती है. बिना किसी पूर्व योजना के अचानक परिजनों के बीच पहुंचकर जो अपनत्व और मान-सम्मान मिला, उसने दिल को छू लिया.
पूरे समाज व प्रदेश का सिर गर्व से ऊंचा हुआ : स्वागत समारोह में मौजूद दीपक जिंदल ने कहा कि यह पूरे परिवार और समाज के लिए अत्यंत गौरवशाली क्षण है. उन्होंने बताया कि बहन को यह प्रतिष्ठित पुरस्कार मिलने और बिटिया के जन्मदिन के उपलक्ष्य में दिल्ली, करनाल और जींद सहित दूर-दराज से पूरा परिवार एकत्रित हुआ है. संघर्ष के बूते राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के हाथों सम्मान पाना हरियाणा की हर बेटी के लिए एक मिसाल है.
भविष्य का विजन: शिक्षिका सुमन गोयल ने बताया कि उनका अगला लक्ष्य केवल किताबी ज्ञान देना नहीं, बल्कि विद्यार्थियों में 21वीं सदी के कौशल (स्किल डेवलपमेंट) को निखारना है, ताकि वे एक जिम्मेदार व संवेदनशील नागरिक बनकर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर देश का प्रतिनिधित्व कर सकें
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