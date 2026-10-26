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कभी वक्त ने ली परीक्षा, कठिन परिश्रम से हासिल किया मुकाम, राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार लेकर जींद लौटी बेटी का ग्रैंड वेलकम

राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार लेकर जींद लौटी बेटी का ग्रैंड वेलकम ( ETV Bharat )

जींद: हरियाणा की बेटी ने देश की राजधानी दिल्ली में अपनी मेहनत का लोहा मनवाते हुए शिक्षा जगत में सर्वोच्च मुकाम हासिल किया है. दिल्ली के सरकारी विद्यालय में अध्यापिका के पद पर कार्यरत इस होनहार बेटी सुमन गोयल को 5 सितंबर को राष्ट्रीय शिक्षक दिवस के अवसर पर राष्ट्रपति व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा प्रतिष्ठित ‘राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार’ से सम्मानित किया गया. पूरे देश में अव्वल स्थान पाकर जब वे जींद स्थित अपने ननिहाल/पारिवारिक गृहक्षेत्र पहुंचीं, तो परिजनों व स्थानीय लोगों ने फूल-मालाओं के साथ उनका भव्य व भावुक स्वागत किया.

संघर्ष से सफलता तक: पारिवारिक पृष्ठभूमि की चर्चा करते हुए परिजनों ने बताया कि परिवार में कोई भी सरकारी सेवा में नहीं था और न ही कोई बहुत अधिक पढ़ा-लिखा था. विपरीत परिस्थितियों और संसाधनों के अभाव के बावजूद बेटी सुमन गोयल ने दिन-रात कठिन परिश्रम किया. न केवल स्वयं एम.ए. (अर्थशास्त्र) जैसी उच्च शिक्षा हासिल की, बल्कि अपने संघर्ष और मार्गदर्शन से पूरे परिवार में शिक्षा की अलख जगाई. आज वे दिल्ली की नंबर वन अध्यापिका बनकर उभरी हैं.