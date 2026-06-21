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बहराइच पहुंचीं सपा प्रवक्ता सुमैया राणा; भाजपा सरकार को घेरा, 2027 में जीत का किया दावा

बहराइच: शहर के हजरत सैय्यद सालार मसूद गाजी की दरगाह पर चादरपोशी करने पहुंची सुमैया राणा ने भाजपा सरकार पर जमकर हमला बोला. इस दौरान उन्होंने कहा कि जो लोग भी ASI सर्वे की बात कर रहे हैं, वह खुद चंदा चोर हैं. उन्होंने कहा कि वह उतरौला विधानसभा सीट से तैयारी कर रही है. उन्होंने वहां जाने से पहले यहां माथा टेकने आई हैं.

दरगाह मेले पर रोक लगाए जाने के मामले में उन्होंने कहा कि देखिए उसको सिर्फ मेला मत कहिए. मैंने अभी आपसे कहा कि हिंदुस्तानीयत को जिंदा रखने की जिम्मेदारी इस देश की आवाम ने उठाई थी और उठाई है. जो सरकारें आ जा रही हैं, वह इस तरीके की हरकत कर सकती हैं. अपनी सत्ता का दुरुपयोग करके वह यहां की इस तहजीब को मिटाना चाहती हैं. यह इनकी तानाशाही है.

सुमैया राणा ने कहा कि जिस तरीके से दरगाह शरीफ को निशाना बनाया जाता रहा है, यह बहुत ही निंदनीय है. यकीन है कि समाजवादी सरकार जब भी आएगी, पूरी तरीके से हिंदुस्तानी तहजीब को जिंदा रखने की कवायद की जाएगी. ​दरगाह में सूर्यकुंड को लेकर ASI सर्वे को लेकर कहा कि जो लोग चंदा चोर हैं, वह इस तरीके की बातें कर सकते हैं. पहले वह जाकर के उन चीजों को बचाएं, जिस पर देश की बड़ी आबादी श्रद्धा रखती है.