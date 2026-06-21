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बहराइच पहुंचीं सपा प्रवक्ता सुमैया राणा; भाजपा सरकार को घेरा, 2027 में जीत का किया दावा

उन्होंने कहा कि वह उतरौला विधानसभा सीट से तैयारी कर रही है. उन्होंने वहां जाने से पहले यहां माथा टेकने आई हैं.

बहराइच पहुंचीं सपा प्रवक्ता सुमैया राणा.
बहराइच पहुंचीं सपा प्रवक्ता सुमैया राणा. (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : June 21, 2026 at 11:00 AM IST

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बहराइच: शहर के हजरत सैय्यद सालार मसूद गाजी की दरगाह पर चादरपोशी करने पहुंची सुमैया राणा ने भाजपा सरकार पर जमकर हमला बोला. इस दौरान उन्होंने कहा कि जो लोग भी ASI सर्वे की बात कर रहे हैं, वह खुद चंदा चोर हैं. उन्होंने कहा कि वह उतरौला विधानसभा सीट से तैयारी कर रही है. उन्होंने वहां जाने से पहले यहां माथा टेकने आई हैं.

दरगाह मेले पर रोक लगाए जाने के मामले में उन्होंने कहा कि देखिए उसको सिर्फ मेला मत कहिए. मैंने अभी आपसे कहा कि हिंदुस्तानीयत को जिंदा रखने की जिम्मेदारी इस देश की आवाम ने उठाई थी और उठाई है. जो सरकारें आ जा रही हैं, वह इस तरीके की हरकत कर सकती हैं. अपनी सत्ता का दुरुपयोग करके वह यहां की इस तहजीब को मिटाना चाहती हैं. यह इनकी तानाशाही है.

सुमैया राणा ने कहा कि जिस तरीके से दरगाह शरीफ को निशाना बनाया जाता रहा है, यह बहुत ही निंदनीय है. यकीन है कि समाजवादी सरकार जब भी आएगी, पूरी तरीके से हिंदुस्तानी तहजीब को जिंदा रखने की कवायद की जाएगी. ​दरगाह में सूर्यकुंड को लेकर ASI सर्वे को लेकर कहा कि जो लोग चंदा चोर हैं, वह इस तरीके की बातें कर सकते हैं. पहले वह जाकर के उन चीजों को बचाएं, जिस पर देश की बड़ी आबादी श्रद्धा रखती है.

इस देश की बहुसंख्यक आबादी जिस तरीके से आहत हुई है. इनकी चंदा चोरी की वजह से वह सबके सामने है. कुंवर बासित अली द्वारा दरगाह में आने वाले चढ़ावे को लेकर जांच की मांग की है. इस पर उन्होंने कहा की आपने कहा भाजपा के हैं, तो उनसे ये सब चीजें जान-बूझकर कहलवाई जा रही हैं. यह उन मुद्दों को उठाकर लाएंगे कि किसी तरह उनकी चोरी, उनकी कालाबाजारी, उनकी काली करतूतों को ढंका जा सके.

यह जनता मजबूती के साथ इनसे लड़ने के लिए खड़ी हुई है. आप 2027 में देखिएगा जिस दिन सत्ता बदलेगी, उस दिन जनता सड़कों पर आकर जश्न भी मनाएगी. इसके बाद इन्होंने जो काले कारनामे किए हैं, जिस तरीके से इबादतगाहों को लूटा है, चाहे वह हमारे हिंदू भाई-बहनों का इबादतगाह हो, चाहे मुसलमानों की हो, वह सब उसकी रक्षा करेंगे.

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