ETV Bharat / state

सुलतानपुर में अपहरण के बाद पीट-पीटकर युवक की हत्या; गोमती नदी में फेंकी लाश, 2 आरोपी गिरफ्तार, अन्य की तलाश

चचेरे भाई को रिसीव करने के लिए बाइक से चांदा जा रहा था युवक, आरोपियों ने स्कूल के मैदान में दौड़ा-दौड़ाकर पीटा.

आरोपियों की तलाश में जुटी पुलिस.
आरोपियों की तलाश में जुटी पुलिस. (Photo Credit; ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : December 7, 2025 at 3:03 PM IST

|

Updated : December 7, 2025 at 3:23 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

सुलतानपुर : अपहरण के बाद पीट-पीटकर बाइक सवार युवक की हत्या कर दी गई. इसके बाद शव को गोमती नदी में फेंक दिया गया. रविवार की सुबह आसपास के लोगों ने लाश देखकर पुलिस को जानकारी दी. सीसीटीवी की मदद से पुलिस ने आरोपियों को पहचान की. 2 आरोपियों को गिरफ्तार भी कर लिया गया है.

चांदा कोतवाली क्षेत्र के साढ़ापुर गांव निवासी अमन यादव (24) शनिवार की रात को अपने चचेरे भाई को रिसीव करने के लिए चांदा जा रहा था. इसी दौरान ईशीपुर अरजो के पास कार सवार 5 से 6 बदमाशों ने उसे रोक लिया.

प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक बदमाश जबरन अमन को घसीटकर पास में ही स्थित एक स्कूल के मैदान में ले गए. वहां उसे दौड़ा-दौड़कर पीटा. आसपास मौजूद लोगों के शोर मचाने पर बदमाश अमन को कार में जबरन बैठाकर फरार हो गए. लोगों ने तत्काल इसकी जानकारी पुलिस को दी.

कई थानों की पुलिस ने शनिवार रात को ही बदमाशों की तलाश में सर्च अभियान चलाया, लेकिन उनका पता नहीं चल पाया. इसके बाद रविवार की सुबह लोगों ने गोमती नदी के इब्राहिमपुर घाट के पास युवक का शव देखकर पुलिस को इसकी जानकारी दी. पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच-पड़ताल की. शव की शिनाख्त अमन के रूप में हुई.

घटना का एक सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है. इसमें बदमाश अमन की पिटाई करते नजर आ रहे हैं. फुटेज के आधार पर पुलिस ने आरोपियों की पहचान की. पुलिस अधीक्षक कुंवर अनुपम सिंह ने बताया कि सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं. घटना में 5–6 लोगों के शामिल होने की आशंका है.

एसपी ने बताया कि सभी आरोपियों की पहचान कर ली गई है. मयंक यादव, शिवम यादव और उनके साथियों ने मारपीट कर अमन की हत्या की है. मयंक और शिवम को गिरफ्तार कर लिया गया है. अन्य की तलाश की जा रही है. वहीं घटना के बाद परिवार के लोगों का रो-रोकर बुरा हाल है.

यह भी पढ़ें : मेरठ में एलएलबी छात्र की हत्या; बहनोई और उसका साथी गिरफ्तार, ये वजह आई सामने

Last Updated : December 7, 2025 at 3:23 PM IST

TAGGED:

MURDER AFTER KIDNAPPING
CRIMINALS KILL YOUNGMAN
SULTANPUR TODAY NEWS
सुलतानपुर युवक अपहरण हत्या
SULTANPUR MURDER

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.