सुलतानपुर में अपहरण के बाद पीट-पीटकर युवक की हत्या; गोमती नदी में फेंकी लाश, 2 आरोपी गिरफ्तार, अन्य की तलाश

आरोपियों की तलाश में जुटी पुलिस. ( Photo Credit; ETV Bharat )

सुलतानपुर : अपहरण के बाद पीट-पीटकर बाइक सवार युवक की हत्या कर दी गई. इसके बाद शव को गोमती नदी में फेंक दिया गया. रविवार की सुबह आसपास के लोगों ने लाश देखकर पुलिस को जानकारी दी. सीसीटीवी की मदद से पुलिस ने आरोपियों को पहचान की. 2 आरोपियों को गिरफ्तार भी कर लिया गया है. चांदा कोतवाली क्षेत्र के साढ़ापुर गांव निवासी अमन यादव (24) शनिवार की रात को अपने चचेरे भाई को रिसीव करने के लिए चांदा जा रहा था. इसी दौरान ईशीपुर अरजो के पास कार सवार 5 से 6 बदमाशों ने उसे रोक लिया. प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक बदमाश जबरन अमन को घसीटकर पास में ही स्थित एक स्कूल के मैदान में ले गए. वहां उसे दौड़ा-दौड़कर पीटा. आसपास मौजूद लोगों के शोर मचाने पर बदमाश अमन को कार में जबरन बैठाकर फरार हो गए. लोगों ने तत्काल इसकी जानकारी पुलिस को दी.