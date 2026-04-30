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सुलतानपुर: वंशिका सिंह ने ISC परीक्षा में 98.50% अंक पाकर प्रदेश का नाम किया रोशन, सम्मानित

वंशिका उच्च न्यायालय लखनऊ के शासकीय अधिवक्ता और कुड़वार ब्लॉक के देवलपुर गांव निवासी डॉ. बीके. सिंह की सुपुत्री हैं. उन्होंने अपनी कड़ी मेहनत, अनुशासन और अटूट समर्पण के दम पर यह बड़ी उपलब्धि अपने नाम की है.

सुलतानपुर: सुलतानपुर जनपद की मेधावी छात्रा वंशिका सिंह ने आईएससी (ISC) बोर्ड परीक्षा में 98.50 प्रतिशत अंक हासिल कर न केवल जिले बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश का नाम रोशन किया है. उनकी इस शानदार सफलता से न केवल उनके परिवार, बल्कि पूरे क्षेत्र में खुशी और गर्व का माहौल है.

हाईस्कूल के बाद दूसरी बड़ी सफलता: इससे पहले भी वंशिका ने हाईस्कूल परीक्षा में उत्कृष्ट प्रदर्शन कर राष्ट्रीय स्तर पर अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया था. लगातार दूसरी बार मिली इस बड़ी सफलता के साथ उन्होंने यह साबित कर दिया है कि दृढ़ संकल्प और कठिन परिश्रम से हर लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है. उनकी यह उपलब्धि सुलतानपुर के युवाओं के लिए एक नई प्रेरणा बनकर उभरी है, जो उन्हें और बेहतर करने के लिए प्रोत्साहित करेगी. उनकी इस कामयाबी ने क्षेत्र का मान सम्मान पूरे प्रदेश में बढ़ा दिया है.

महाविद्यालय में सम्मान समारोह हुआ: वंशिका की इस ऐतिहासिक उपलब्धि पर रामबरन स्नातकोत्तर महाविद्यालय, विभारपुर, जयसिंहपुर में एक विशेष सम्मान समारोह हुआ. कार्यक्रम की अध्यक्षता महाविद्यालय के प्रबंधक अजय कुमार सिंह ने की, जिन्होंने वंशिका को सम्मानित करते हुए उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की. इस अवसर पर प्रशासनिक अधिकारी संजय सिंह, इंचार्ज प्राचार्य अजय कुमार त्रिपाठी, डॉ. जीके. सिंह और डॉ. सिंधु लता त्रिपाठी सहित कई गणमान्य लोग उपस्थित रहे. सभी ने वंशिका के पिता डॉ. बीके. सिंह को बधाई देते हुए उनकी बेटी के स्वर्णिम भविष्य के प्रति शुभकामनाएं व्यक्त कीं.

युवाओं के लिए प्रेरणा बनीं: समारोह में मौजूद अतिथियों ने कहा कि वंशिका का अनुशासन और उनकी निरंतरता अन्य छात्रों के लिए एक बड़ा उदाहरण है. उनके निदेशक अमर बहादुर वर्मा और अमर प्रताप सिंह ने भी उनके प्रति गौरव व्यक्त किया और उनके लक्ष्य-प्राप्ति के जज्बे की सराहना की. वंशिका की यह सफलता साबित करती है कि यदि विद्यार्थी सही दिशा में प्रयास करे, तो वह किसी भी ऊंचाई को छू सकता है. जिले के लोग अब उनकी इस कामयाबी को लेकर काफी उत्साहित हैं और उन्हें एक रोल मॉडल के रूप में देख रहे हैं.

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