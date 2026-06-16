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सुल्तानपुर में गरजीं केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल; राम मंदिर में चोरी को बताया “अक्षम्य अपराध”, अखिलेश की बेटी पर टिप्पणी पर दिया बड़ा बयान

सुलतानपुर में मीडिया से मुखातिब केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल. ( Photo Credit : ETV Bharat )