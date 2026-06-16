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सुल्तानपुर में गरजीं केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल; राम मंदिर में चोरी को बताया “अक्षम्य अपराध”, अखिलेश की बेटी पर टिप्पणी पर दिया बड़ा बयान

सुल्तानपुर में गरजीं केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल, राम मंदिर चोरी से लेकर अखिलेश की बेटी पर हुई टिप्पणी पर दिया बड़ा बयान

सुलतानपुर में मीडिया से मुखातिब केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल.
सुलतानपुर में मीडिया से मुखातिब केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल. (Photo Credit : ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : June 16, 2026 at 8:32 AM IST

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सुल्तानपुर : एनडीए का घटक दल अपना दल चुनावी मोड में आ गया है. बीते सोमवार को केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल सुलतानपुर में आयोजित जिला स्तरीय कार्यकर्ता समागम कार्यक्रम में पहुंचीं. इस दौरान कई राष्ट्रीय और प्रदेश स्तरीय मुद्दों पर खुलकर अपनी बात रखी. उन्होंने राम मंदिर में चढ़ावे की कथित चोरी, अखिलेश यादव की बेटी पर टिप्पणी, 2027 विधानसभा चुनाव, जातीय जनगणना और सपा-कांग्रेस गठबंधन समेत कई मुद्दों पर अपनी प्रतिक्रिया दी.

सुल्तानपुर में मीडिया से मुखातिब केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल. (Video Credit : ETV Bharat)

राम मंदिर में चढ़ावे की कथित चोरी पर अनुप्रिया पटेल ने कहा कि यह बेहद गंभीर विषय है. राम मंदिर से करोड़ों लोगों की आस्था जुड़ी हुई है. ऐसे स्थान पर चोरी होना अक्षम्य है. हमारी पार्टी की स्पष्ट मांग है कि दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा मिले. बहरहाल राज्य सरकार ने एसआईटी गठित कर दी है. जांच शुरू हो चुकी है, जो भी दोषी होंगे कार्रवाई अवश्य होगा.


अखिलेश यादव की बेटी पर टिप्पणी को लेकर अनुप्रिया पटेल ने कड़ी नाराजगी जाहिर की. केंद्रीय मंत्री ने कहा कि राजनीतिक दलों के बीच लड़ाई वैचारिक होनी चाहिए. परिवारों और बच्चों को निशाना बनाना निंदनीय है. इसे किसी भी हाल में स्वीकार नहीं किया जा सकता. ऐसी अशोभनीय टिप्पणियों की हम घोर निंदा करते हैं.


2027 चुनाव पर पर कहा कि एनडीए में सीट बंटवारे पर अभी कोई औपचारिक चर्चा नहीं हुई है. सीटों को लेकर सहयोगी दलों से समय आने पर चर्चा की जाएगी. फिलवक्त पार्टी संगठन को मजबूत करने और बूथ स्तर तक कार्यकर्ताओं को सक्रिय करने पर ध्यान दे रही है. बहरहाल एनडीए की जीत सुनिश्चित करना ही लक्ष्य है. इसके लिए अपना दल (एस) के कार्यकर्ता पूरी ताकत के साथ मैदान में जुटेंगे.


जातीय जनगणना के सवाल पर कहा कि अपना दल (एस) हमेशा से इसकी समर्थक रही है. पार्टी ने सड़क से लेकर संसद तक मांग उठाई थी. 1931 के बाद पहली बार आएंगे अधिकृत आंकड़े आएंगे. जिससे सरकार को नीतियां बनाने में मदद मिलेगी. इससेस सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए अधिक प्रभावी तरीके से योजनाएं लागू की जा सकेंगी.

सपा और कांग्रेस के गठबंधन पर अनुप्रिया पटेल ने कहा कि यह कोई नया प्रयोग नहीं है. जनता इस गठबंधन के परिणाम पहले भी देख चुकी है. जिस तरह पहले सपा-कांग्रेस गठबंधन पराजित हुआ था, वैसे ही आगे भी होगा. आगामी चुनाव में विपक्ष चारों खाने चित्त होगा.

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