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सुल्तानपुर में अवैध खनन रोकने गई टीम पर हमला; नायब तहसीलदार का पैर टूटा, 2 लेखपाल घायल

अवैध खनन रोकने गई टीम पर हमला; ( Photo Credit : ETV Bharat )

सुल्तानपुर : इमलिया गांव में सोमवार देर रात अवैध खनन रोकने गई राजस्व टीम पर दबंगों ने हमला कर दिया. हमले में नायब तहसीलदार का पैर फ्रैक्चर हो गया और दो लेखपाल घायल हो गए. आरोप है कि हमलावरों ने दो लेखपालों को बंधक भी बनाया. डीएम ने मामले में गैंगस्टर एक्ट और अन्य कानूनी धाराओं के तहत सख्त कार्रवाई का निर्देश दिया है. पुलिस और प्रशासन की टीमें मामले की जांच में जुटी हुई हैं.

जानकारी देते डीएम इंद्रजीत सिंह. (Video Credit : ETV Bharat)



लेखपाल संघ के जिलाध्यक्ष राधेश्याम शुक्ला ने बताया कि रामनगर इमलिया गांव में मिट्टी की अवैध खनन की सूचना पर नायब तहसीलदार सदर धर्मेंद्र यादव के नेतृत्व में राजस्व विभाग की टीम पहुंची थी. कार्रवाई के दौरान खनन माफिया ने टीम पर हमला कर दिया. हमले में नायब तहसीलदार का पैर फ्रैक्चर हो गया. इसके अलावा टीम में शामिल लेखपाल कुंवर बृजेश सिंह, सुमित कुमार और अन्य लेखपालों को भी चोटें आईं. घायल नायब तहसीलदार और लेखपालों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है.