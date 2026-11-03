सुल्तानपुर में अवैध खनन रोकने गई टीम पर हमला; नायब तहसीलदार का पैर टूटा, 2 लेखपाल घायल
इमलिया गांव में सोमवार देर रात अवैध रूप से मिट्टी खनन के दौरान राजस्व टीम पर हमला.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 3, 2026 at 12:44 PM IST
सुल्तानपुर : इमलिया गांव में सोमवार देर रात अवैध खनन रोकने गई राजस्व टीम पर दबंगों ने हमला कर दिया. हमले में नायब तहसीलदार का पैर फ्रैक्चर हो गया और दो लेखपाल घायल हो गए. आरोप है कि हमलावरों ने दो लेखपालों को बंधक भी बनाया. डीएम ने मामले में गैंगस्टर एक्ट और अन्य कानूनी धाराओं के तहत सख्त कार्रवाई का निर्देश दिया है. पुलिस और प्रशासन की टीमें मामले की जांच में जुटी हुई हैं.
लेखपाल संघ के जिलाध्यक्ष राधेश्याम शुक्ला ने बताया कि रामनगर इमलिया गांव में मिट्टी की अवैध खनन की सूचना पर नायब तहसीलदार सदर धर्मेंद्र यादव के नेतृत्व में राजस्व विभाग की टीम पहुंची थी. कार्रवाई के दौरान खनन माफिया ने टीम पर हमला कर दिया. हमले में नायब तहसीलदार का पैर फ्रैक्चर हो गया. इसके अलावा टीम में शामिल लेखपाल कुंवर बृजेश सिंह, सुमित कुमार और अन्य लेखपालों को भी चोटें आईं. घायल नायब तहसीलदार और लेखपालों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है.
डीएम इंद्रजीत सिंह ने बताया कि कोतवाली नगर थाना क्षेत्र में मिट्टी के अवैध खनन की सूचना मिलने पर प्रशासन की टीम ने औचक निरीक्षण किया था. एसडीएम सदर की सीयूजी से सूचना मिलने पर नायब तहसीलदार धर्मेंद्र, दो लेखपालों और गार्ड्स की टीम को जांच के लिए भेजा गया था. जिसमें खनन विभाग की टीम भी शामिल थी. कार्रवाई के दौरान जेसीबी और डंपर चालक भागने लगे.
प्रशासनिक टीम ने रोकने की कार्रवाई की तो अवैध खनन कर रहे लोगों ने राजस्व टीम पर हमला कर दिया. इस हमले में नायब तहसीलदार और लेखपाल घायल हुए हैं. कई लोगों को चोटें आई हैं. घटना के तुरंत बाद रात में ही दो संदिग्धों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है. एक डंपर सीज किया गया है. दो एफआईआर भी दर्ज की गई हैं. इस मामले में दोषियों पर गैंगस्टर एक्ट और अन्य कानूनी धाराओं के तहत कार्रवाई की जाएगी.
यह भी पढ़ें : रायबरेली में अवैध खनन करने वालों पर टूट पड़ी पुलिस, रात में सीज कर दीं 26 गाड़ियां
यह भी पढ़ें : कानपुर में अवैध खनन और ओवरलोडिंग के खिलाफ बड़ी कार्रवाई, 7 वाहन पकड़े गए, करीब 4 लाख का जुर्माना वसूला