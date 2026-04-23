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UP Board Results: सुलतानपुर के छात्रों का शानदार प्रदर्शन, टॉप 10 में तीन स्टूडेंट्स ने बनाई जगह

हाईस्कूल में आदित्य भूषण पाण्डेय ने जिले में प्रथम और प्रदेश स्तर पर 6वीं रैंक हासिल की है

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सुलतानपुर के छात्रों का शानदार प्रदर्शन, टॉप 10 में तीन स्टूडेंट्स ने बनाई जगह (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : April 23, 2026 at 7:35 PM IST

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सुलतानपुर: यूपी बोर्ड परीक्षा 2026 के परिणामों में सुलतानपुर के छात्रों ने शानदार प्रदर्शन किया है. परिणाम घोषित होते ही पूरे जनपद में खुशी की लहर दौड़ गई. इस वर्ष जिले के तीन मेधावियों ने प्रदेश की टॉप-10 सूची में अपनी जगह बनाकर जिले का नाम रोशन किया है. इनमें हाईस्कूल के छात्र आदित्य भूषण पाण्डेय ने जनपद में प्रथम स्थान प्राप्त करने के साथ-साथ प्रदेश स्तर पर भी 6वीं रैंक हासिल किया है.

दरअसल, कादीपुर स्थित सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज के छात्र आदित्य भूषण पाण्डेय ने यूपी बोर्ड परीक्षा में शानदार सफलता हासिल की है. उन्होंने 600 में से 581 अंक प्राप्त कर न केवल जिले में प्रथम स्थान पाया, बल्कि प्रदेश स्तर पर भी 6वीं रैंक दर्ज की है. एक साधारण परिवार से ताल्लुक रखने वाले आदित्य के माता-पिता दोनों शिक्षा जगत से जुड़े हैं, उनकी माता संत तुलसीदास पीजी कॉलेज में शिक्षिका हैं और पिता सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज में शिक्षक हैं. आदित्य ने बताया कि वे भविष्य में UPSC परीक्षा पास कर IAS अधिकारी बनना चाहते हैं.


इसी तरह जिले में दूसरे स्थान और प्रदेश की टॉप 10 लिस्ट में 8वें स्थान पर रामदुलारी सिंह इन्द्रभद्र सिंह बालिका इंटर कॉलेज, मझवारा धनपतगंज की छात्रा दीपांशी रहीं, जिन्होंने 579 अंक प्राप्त कर प्रदेश में 8वीं रैंक हासिल की है. किसान परिवार से ताल्लुक रखने वाली दीपांशी भी आगे चलकर सिविल सेवा में जाना चाहती हैं.

वहीं, कादीपुर क्षेत्र की होनहार छात्रा प्रत्यूषा मिश्रा ने 96.33% अंक हासिल कर प्रदेश में 9वां स्थान प्राप्त किया है. उनके पिता बैंक एजेंसी संचालक हैं और माता बेसिक शिक्षा परिषद में शिक्षिका हैं. प्रत्यूषा का लक्ष्य भी आईएएस बनकर देश सेवा करना है।


जनपद के रिजल्ट का आंकड़ा

हाईस्कूल:
पंजीकृत परीक्षार्थी: 40,068
परीक्षा में शामिल: 37,922
सफल: 33,501
पास प्रतिशत: 88.27%

इंटरमीडिएट:
पंजीकृत परीक्षार्थी: 36,835
परीक्षा में शामिल: 35,019
सफल: 28,129
पास प्रतिशत: 80.32%

ये भी पढ़ें- यूपी बोर्ड 2026 रिजल्ट जारी; बेटियों ने भरी उड़ान, हाईस्कूल और इंटर में टॉप

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