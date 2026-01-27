ETV Bharat / state

सपा सांसद के बिगड़े बोल; निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को लेकर कही बेतुकी बात

सुल्तानपुर : समाजवादी पार्टी के सांसद राम भुआल निषाद सोमवार को जिले के एक कार्यक्रम में शिरकत करने के बाद निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय निषाद पर तीखी टिप्पणी करते हुए गैर जिम्मेदाराना बयान दे डाला. सपा सांसद के बयान के बाद राजनीतिक गलियारे को पारा हाई हो गया है. हालांकि अभी तक निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय निषाद की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं दी गई है.

सपा सांसद राम भुआल निषाद सोमवार को गणतंत्र दिवस के अवसर पर सुल्तानपुर पुलिस लाइन में आयोजित कार्यक्रम में पहुंचे थे. यहां मीडिया से बातचीत के दौरान सपा सांसद ने कैबिनेट मंत्री डॉ. संजय निषाद को लेकर विवादित बयान दे डाला. सपा सांसद ने कहा कि संजय निषाद उनके दम पर राजनीति में आए थे. इसके बाद समाज को बांटना और सिर्फ अपने परिवार को राजनीति में शामिल कराना लक्ष्य हो गया है.



सपा सांसद ने कहा, संजय निषाद मेरे पैर...राजनीति में शामिल हुआ. अब पूरा खानदान समाज की... करता है. हाल में दिए गए संजय निषाद के बयान (मल्लाह-अल्लाह) पर सपा सांसद ने कहा कि समाज को बांटना संजय निषाद की आदत बन चुकी है. निषाद समाज के नाम पर केवल जनता को गुमराह किया जा रहा है. निषाद समाज के लोगों को अब यह बात समझ आ गई है. बहरहाल सपा सांसद राम भुआल निषाद के विवादित बोल से राजनीतिक हलकों में हलचल मच गई है. अब सबकी निगाहें निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय निषाद की प्रतिक्रिया पर टिकी हैं. हालांकि बयान के करीब 24 घंटे बाद भी संजय निषाद ने कोई टिप्पणी नहीं की है.