अमित शाह पर टिप्पणी मामला; राहुल गांधी 20 फरवरी को MPMLA कोर्ट में होंगे पेश, दर्ज कराएंगे बयान

कांग्रेस सांसद राहुल गांधी गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ कथित आपत्तिजनक टिप्पणी के मामले में आरोपी हैं.

कांग्रेस सांसद राहुल गांधी
कांग्रेस सांसद राहुल गांधी (Photo Credit : ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : January 19, 2026 at 3:06 PM IST

सुल्तानपुर : गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ कथित आपत्तिजनक टिप्पणी के मामले में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी पर कार्रवाई का पेंच सुल्तानपुर की MPMLA कोर्ट में फंसा हुआ है. कोर्ट ने बीती 6 जनवरी को करीब 40 मिनट चली सुनवाई के बाद राहुल गांधी को धारा 313 के तहत तलब करते हुए 19 जनवरी को स्वयं अदालत में उपस्थित होने का आदेश दिया था, लेकिन आज राहुल गांधी उपस्थित नहीं हुए. राहुल गांधी के अधिवक्ता ने हाजिरी माफी का आवेदन देकर अगली सुनवाई की तारीख 20 फरवरी करा ली है.

अमित शाह पर टिप्पणी मामला; राहुल गांधी पेश नहीं हुए. (Video Credit : ETV Bharat)


प्रकरण वर्ष 2018 के कर्नाटक विधानसभा चुनाव के दौरान दिए गए राहुल गांधी के बयान से जुड़ा है. 8 मई 2018 को बेंगलूर में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान राहुल गांधी ने कथित तौर पर अमित शाह को लेकर विवादित टिप्पणी की थी. इस पर सुल्तानपुर के भाजपा नेता पूर्व सहकारी बैंक अध्यक्ष विजय मिश्रा ने 4 अगस्त 2018 को मानहानि का मुकदमा दर्ज कराया था.

इस केस में बीते 6 जनवरी को सुनवाई के दौरान राहुल गांधी के अधिवक्ता काशी शुक्ला ने गवाह रामचंद्र दुबे से जिरह पूरी की थी. इस दौरान वादी भाजपा नेता विजय मिश्रा के अधिवक्ता संतोष पांडेय ने उनकी ओर से कोई अन्य गवाह प्रस्तुत नहीं करने की बात कही थी. इस पर स्पेशल जज शुभम वर्मा ने धारा 313 के तहत आरोपी को अपने खिलाफ आए साक्ष्यों पर सफाई देने का अंतिम अवसर दिया था. इस प्रक्रिया के तहत राहुल गांधी को व्यक्तिगत रूप से कोर्ट में उपस्थित होकर अपना पक्ष रखना है.

बता दें, गृह मंत्री अमित शाह मानहानि मामले में राहुल गांधी 20 फरवरी 2024 को गैर-जमानती वारंट के बाद अदालत में पेश हुए थे. उस दौरान उन्होंने खुद को निर्दोष बताते हुए राजनीतिक साजिश का आरोप लगाया था. कोर्ट ने उन्हें 25-25 हजार रुपये के दो मुचलकों पर जमानत दी थी. राहुल गांधी के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 499 और 500 के तहत मुकदमा दर्ज है. इन धाराओं में दोष सिद्ध होने पर अधिकतम दो वर्ष की सजा का प्रावधान है.

