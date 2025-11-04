ETV Bharat / state

प्राइवेट अस्पताल के चिकित्सक पर 5.05 लाख का जुर्माना; गर्भवती की मौत के मामले में उपभोक्ता आयोग ने सुनाया फैसला

सुलतानपुर की महिला की साल 2019 में हुई थी मौत, परिजनों ने इलाज में लापरवाही के लगाए थे आरोप.

6 साल बाद पीड़ित परिवार को मिला न्याय.
6 साल बाद पीड़ित परिवार को मिला न्याय. (Photo Credit; ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : November 4, 2025 at 6:24 PM IST

सुलतानपुर : निजी अस्पताल में गर्भवती की मौत के मामले में जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग ने चिकित्सक को दोषी ठहराया है. आयोग ने चिकित्सक पर 5.05 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है. ये रकम परिजनों को मिलेगी. मामला साल 2019 का है.

मंगलवार को आयोग के अध्यक्ष राम लखन सिंह चंदौल और सदस्य भारत भूषण तिवारी की पीठ ने पीड़ित परिवार के हक में यह फैसला सुनाया.

पहले जिला महिला चिकित्सालय ले गए थे परिजन : मोतिगरपुर थाना क्षेत्र के पठखौली गांव निवासी संदीप पाठक की पत्नी रुचि पाठक साल 2019 में गर्भवती थीं. प्रसव पीड़ा होने पर परिवार के लोग उन्हें लेकर जिला महिला चिकित्सालय पहुंचे थे. परिजनों का आरोप है कि इस दौरान अस्पताल में दो महिलाएं मिलीं. दोनों ने खुद को आशा बहू बताया.

दोनों महिलाओं ने कहा कि स्टार हॉस्पिटल एंड लेप्रोस्कोपिक सेंटर में सभी सुविधाएं हैं. वहां प्रसव कराना ठीक रहेगा. झांसे में आकर परिवार के लोग रुचि को लेकर उस अस्पताल में पहुंच गए. परिजनों के अनुसार अस्पताल के मालिक डॉ. अख्तर अहमद, सर्जन डॉ. सईद ने इलाज शुरू किया.

ऑपरेशन के दौरान हो गई थी मौत : परिजनों के आरोपों के अनुसार प्रसव कराने के लिए ऑपरेशन किया जा रहा था. इस दौरान ही डॉक्टरों और स्टाफ की लापरवाही के कारण रुचि की मौत हो गई. इसके बाद परिवार के लोगों ने डॉक्टर और अस्पताल को मौत के लिए जिम्मेदार ठहराते हुए उपभोक्ता आयोग में परिवाद दाखिल किया. इसके बाद से आयोग में मामले की सुनवाई हो रही थी.

आयोग ने चिकित्सक को माना दोषी : मंगलवार को दोनों पक्षों की दलीलें सुनने और साक्ष्य देखने के बाद आयोग ने माना कि डॉक्टर और अस्पताल की ओर से उपचार में लापरवाही बरती गई. आयोग ने आदेश दिया कि डॉक्टर अख्तर अहमद पीड़ित संदीप पाठक को 5 लाख रुपये क्षतिपूर्ति दें. इसके अलावा 3 हजार रुपये पीड़ित को हुए मानसिक कष्ट और 2 हजार रुपये बतौर केस खर्च देने के भी आदेश दिए.

डॉ. अख्तर बोले- पहले ही बंद हो चुका है अस्पताल : आयोग ने यह भी कहा कि पूरी राशि का भुगतान फैसले की तिथि से 2 महीने के अंदर करना होगा. अन्यथा 17 जुलाई 2020 से भुगतान की तिथि तक 6 प्रतिशत का वार्षिक ब्याज देना होगा. वहीं इस मामले में डॉ. अख्तर अहमद ने बताया कि डॉ. सईद की मौत हो चुकी है. साल 2022 में इसी मामले में अस्पताल भी बंद हो चुका है. आयोग ने जो फैसला सुनाया उसकी कॉपी देखी जाएगी. इसके बाद आगे के कदम पर फैसला लिया जाएगा.

