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कुमार विश्वास और AAP के पूर्व मंत्रियों की बढ़ीं मुश्किलें! सुलतानपुर की MP-MLA कोर्ट ने जारी किया समन, जानिए क्या है मामला

अदालत ने सभी आरोपियों को तलब करते हुए मामले की अगली सुनवाई 15 मई के लिए निर्धारित की है. यह मामला विशेष MP-MLA मजिस्ट्रेट शुभम वर्मा की अदालत में चल रहा है. विशेष शासकीय अधिवक्ता कालिका प्रसाद मिश्र ने बताया, यह केस पहले अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में लंबित था, जिसे हाल ही में विशेष MP-MLA कोर्ट में स्थानांतरित किया गया है.

सुलतानपुर : MP-MLA कोर्ट ने चर्चित कवि और आम आदमी पार्टी के पूर्व नेता कुमार विश्वास, आप सरकार के पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन और सोमनाथ भारती को व्यक्तिगत रूप से अदालत में उपस्थित होने के लिए समन जारी किया है. 2014 के लोकसभा चुनाव के दौरान आदर्श आचार संहिता उल्लंघन मामले में यह एक्शन लिया गया है.

2014 लोकसभा चुनाव से जुड़ा मामला : यह मामला 6 मई 2014 का है. कुमार विश्वास अमेठी लोकसभा क्षेत्र से आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी के रूप में चुनाव मैदान में थे और कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ चुनाव लड़ रहे थे. आरोप है कि चुनाव प्रचार के दौरान तत्कालीन अमेठी कोतवाल मोहम्मद हमीद ने कुमार विश्वास और उनके समर्थकों को क्षेत्र छोड़ने का निर्देश दिया था, क्योंकि वे वहां के मतदाता नहीं थे.

पुलिस से हुई थी तीखी नोकझोंक : चुनाव आयोग के नियमों के अनुसार मतदान से 48 घंटे पहले बाहरी व्यक्तियों का निर्वाचन क्षेत्र में रहना प्रतिबंधित होता है. आरोप है कि इस दौरान पुलिस और नेताओं के बीच तीखी नोकझोंक भी हुई. बावजूद इसके कुमार विश्वास, सत्येंद्र जैन और सोमनाथ भारती सहित उनके समर्थकों ने क्षेत्र नहीं छोड़ा, जिसके बाद पुलिस ने आचार संहिता उल्लंघन का मुकदमा दर्ज किया.

15 मई को होगी अगली सुनवाई : विशेष शासकीय अधिवक्ता कालिका प्रसाद मिश्र के बताया, अदालत ने 30 अप्रैल को सभी अभियुक्तों के खिलाफ समन जारी करने का आदेश दिया है. मामले की अगली सुनवाई 15 मई को निर्धारित की गई है, जिसमें सभी आरोपियों को व्यक्तिगत रूप से कोर्ट में उपस्थित होने के निर्देश दिए गए हैं.

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