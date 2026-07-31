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प्रभारी मंत्री का विपक्ष पर हमला; कहा- छात्रों के नाम पर हुई राजनीति, PM ने बनाया सख्त कानून

प्रभारी मंत्री गिरीश यादव. ( Photo Credit: ETV Bharat )

सुल्तानपुर: जिले के प्रभारी मंत्री गिरीश यादव ने विपक्ष बड़ा हमला बोला है. उन्होंने कहा कि जंतर-मंतर पर छात्रों के नाम पर हुई राजनीति की गई. सरकार ने 27 दिन में NEET परीक्षा दोबारा कराकर रिजल्ट घोषित कर दिया था. यह बातें उन्होंने सुल्तानपुर में आयोजित समीक्षा बैठक के दौरान कहीं. उत्तर प्रदेश सरकार के खेलकूद एवं युवा कल्याण मंत्री और सुल्तानपुर के प्रभारी मंत्री गिरीश चंद्र यादव ने कहा कि यह आंदोलन छात्रों को न्याय दिलाने के लिए नहीं, बल्कि राजनीतिक उद्देश्य से आयोजित किया गया था. पेपर लीक की घटना सामने आने के बाद सरकार ने तत्काल कार्रवाई करते हुए रिकॉर्ड समय में दोबारा परीक्षा कराई और योग्य छात्रों के हितों की रक्षा की. प्रभारी मंत्री गिरीश यादव. (Video Credit: ETV Bharat) मंत्री गिरीश यादव ने कहा कि यदि सरकार पेपर लीक के बाद उसी परीक्षा का परिणाम घोषित कर देती, तो मेहनत और प्रतिभा के बल पर परीक्षा देने वाले लाखों छात्रों के साथ अन्याय होता. उन्होंने कहा कि सरकार ने मामले का तुरंत संज्ञान लिया और मात्र 27 दिनों के भीतर दोबारा परीक्षा कराकर परिणाम घोषित किया. इसके बाद छात्रों की प्रवेश प्रक्रिया भी पूरी हो गई और उन्होंने विभिन्न संस्थानों में दाखिला ले लिया. मंत्री ने जंतर-मंतर पर हुए प्रदर्शन की मंशा पर सवाल उठाते हुए कहा कि यह जांच होनी चाहिए कि आंदोलन में शामिल लोग वास्तव में NEET परीक्षा के अभ्यर्थी थे या नहीं. उनके अनुसार, प्रदर्शन में शामिल लोगों की पहचान और उनकी भूमिका पर गंभीर प्रश्न खड़े होते हैं. प्रदर्शन करने वाले अराजकतत्वों की पहचान की जा रही है. हम बांग्लादेश नही बनने देंगे.