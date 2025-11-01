ETV Bharat / state

सुलतानपुर LIC लूटकांड; हिस्ट्रीशीटर आरोपी ने दी जान, ब्रांच से लूटे थे 13 लाख, 5 नवंबर को केस में आना है फैसला

सुलतानपुर : एलआईसी ब्रांच में लूट के आरोपी ने आत्महत्या कर ली. शनिवार की सुबह कमरे में उसकी खून से लथपथ लाश मिली. आरोपी पर कई मुकदमे दर्ज थे. वह हिस्ट्रीशीटर भी था. कुछ दिनों पहले ही वह गांव आया था. वारदात 17 साल पहले हुई थी. आगामी 5 नवंबर को इस केस में कोर्ट का फैसला आना है. घटना के बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच-पड़ताल की.

घटना कूरेभार थाना क्षेत्र के गलिबहा गांव में हुई. यहां के रहने वाले हिस्ट्रीशीटर दुर्गेश सिंह (40) का आपराधिक इतिहास रहा है. वह सुलतानपुर थाने का हिस्ट्रीशीटर था. उस पर गैंगस्टर एक्ट समेत 10 मुकदमे दर्ज थे. शनिवार सुबह उसने अपने कमरे में आत्महत्या कर ली. घर के लोग कमरे में पहुंचे तो वहां उसकी लाश पड़ी थी. परिवार के लोगों ने पुलिस को इसकी जानकारी दी.

कई साल बाद लौटा था गांव : थानाध्यक्ष कूरेभार विजयंत मिश्रा ने बताया कि प्रथम दृष्टया मामला आत्महत्या का प्रतीत हो रहा है. पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है. दुर्गेश अपने तीन भाइयों में सबसे छोटा था. वह कई साल से बाहर ही रहता था. कुछ दिनों पहले ही वह गांव लौटा था.