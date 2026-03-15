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सुलतानपुर में जमीनी विवाद में खूनी संघर्ष; फायरिंग में छह लोग घायल, थानाध्यक्ष सस्पेंड

सुलतानपुर एसपी चारू निगम ने बताया कि जमीनी विवाद में फायरिंग का मामला सामने आया है. मामले की जांच की जा रही है.

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घायलों का अस्पताल में इलाज. (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : March 15, 2026 at 8:38 PM IST

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सुलतानपुर: सुलतानपुर जिले के अखंड नगर थाना क्षेत्र स्थित कल्याणपुर गांव में रविवार को जमीनी विवाद ने हिंसक रूप ले लिया. दबंगों ने एक परिवार के घर में घुसकर लाठी-डंडों और पिस्टल से जानलेवा हमला कर दिया. हमलावरों ने न केवल मारपीट की बल्कि सरेआम फायरिंग भी की, जिससे पूरे इलाके में दहशत फैल गई.

इस हमले में एक ही परिवार के छह लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं. लापरवाही के चलते एसपी चारू निगम ने अखण्डनगर थानाध्यक्ष संत कुमार सिंह को निलंबित कर दिया है और कादीपुर क्षेत्राधिकारी के खिलाफ जांच की संस्तुति की है.

जानकारी देती पीड़ित (Video Credit: ETV Bharat)

पूर्व मंत्री पर लगे गंभीर आरोप: फायरिंग की सूचना मिलते ही पुलिस अधीक्षक चारु निगम भारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचीं और जांच शुरू की. पीड़ित सुरेश यादव का अपने पट्टीदारों संजीत और आनंद यादव से लंबे समय से विवाद चल रहा है. आरोप है कि शनिवार 14 मार्च को पूर्व मंत्री राणा अजीत प्रताप सिंह दर्जनों समर्थकों के साथ जमीन पर कब्जे के लिए पहुंचे थे. सोशल मीडिया पर वायरल एक वीडियो में पूर्व मंत्री को अपने समर्थकों के साथ मौके पर देखा जा सकता है.

पुलिस की लापरवाही, दोबारा हमला: पीड़ित पक्ष का कहना है कि शनिवार को ही उन्होंने अखंड नगर थाने में लिखित शिकायत दर्ज कराई थी. आरोप है कि पुलिस द्वारा कोई ठोस कार्रवाई न किए जाने से हमलावरों के हौसले बुलंद हो गए. इसी के परिणामस्वरूप रविवार को विपक्षी दोबारा बड़ी संख्या में पहुंचे और घर के भीतर तांडव मचाया. हमलावरों ने धारदार हथियारों और अवैध असलहों का खुलकर प्रयोग किया जिससे चीख-पुकार मच गई.

घायल अंबेडकर नगर और लखनऊ रेफर: इस हमले में विपुल यादव, सोभावती, कमलेश, रोशनी, संजय और फेंकू यादव गंभीर रूप से घायल हुए हैं. घायलों में से कुछ के सिर में गंभीर चोटें आई हैं और एक व्यक्ति को गोली लगने की भी सूचना है. प्राथमिक उपचार के बाद सभी को अंबेडकर नगर मेडिकल कॉलेज भेजा गया है, जबकि एक की हालत नाजुक देखते हुए उसे लखनऊ हायर सेंटर रेफर किया गया है. गोली चलने की खबर से जिले के पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया है.

गांव में पुलिस बल तैनात: एसपी चारू निगम ने मौका-ए-वारदात का जायजा लेते हुए दोषियों के खिलाफ कठोरतम कार्रवाई के निर्देश दिए हैं. गांव में तनावपूर्ण स्थिति को देखते हुए एहतियातन भारी पुलिस बल की तैनाती कर दी गई है. पुलिस अब वीडियो और चश्मदीदों के बयानों के आधार पर हमलावरों की धरपकड़ में जुटी है. निष्पक्ष जांच के आदेश के बाद मामले में नामजद आरोपियों की तलाश तेज कर दी गई है.

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