सुल्तानपुर का वर्षों पुराना लेबर जोन दरियापुर फ्लाईओवर के नीचे शिफ्ट, ये सुविधाएं भी मिलेंगी
जिला अधिकारी इंद्रजीत सिंह ने लिया जायजा. श्रमिक जोन में कई सुविधाओं का आगाज.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : September 23, 2026 at 10:41 AM IST
सुल्तानपुर : काम की तलाश में शहर में आने वाले श्रमिकों के लिए जिला प्रशासन ने श्रमिक जोन शाहगंज चौराहे से दरियापुर फ्लाईओवर के नीचे शिफ्ट कर दिया है. जिलाधिकारी के श्रमिकों से संवाद और पहल के बाद श्रमिक अब नए स्थान पर पहुंच गए हैं. यहां जनपदवासियों को काम के लिए श्रमिक एक ही स्थान पर आसानी से मिलने के साथ तमाम सुविधाओं की व्यवस्था की गई है.
जिला प्रशासन के मुताबिक श्रमिक जोन में आने वाले श्रमिकों को रोजगार के साथ स्वास्थ्य, सुरक्षा और श्रम विभाग की कल्याणकारी योजनाओं का लाभ दिलाने की व्यवस्था की गई है. जिलाधिकारी ने भी श्रमिक जोन का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया. साथ ही यहां श्रमिकों के बैठने के लिए उचित व्यवस्था के साथ बिजली और पानी जैसी मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं. श्रमिक जोन की व्यवस्थाओं की निगरानी के लिए टीम भी गठित की गई है.
मेडिकल कैंप में जांचों की सुविधा : श्रमिकों के स्वास्थ्य परीक्षण के लिए यहां सात दिवसीय मेडिकल कैंप लगाया गया है. इसमें टीबी, बुखार, आंखों की जांच, शुगर और ब्लड प्रेशर समेत आवश्यक स्वास्थ्य जांच की जा रही है. प्रशासन के अनुसार भविष्य में भी समय-समय पर स्वास्थ्य शिविर लगाए जाएंगे. इसके अलावा प्रस्तावित शिविरों में एक्स-रे मशीन, मोबाइल एंबुलेंस और मोबाइल मेडिकल यूनिट की सुविधा उपलब्ध कराने की तैयारी है.
आयुष्मान और श्रमिक कार्ड भी बनेंगे : जिला अधिकारी इंद्रजीत सिंह के अनुसार श्रमिकों का पंजीकरण कर उन्हें पात्र सरकारी योजनाओं से जोड़ा जा रहा है. श्रमिकों के आयुष्मान कार्ड और श्रमिक कार्ड बनाए जा रहे हैं. पात्र श्रमिकों को श्रम विभाग की अन्य कल्याणकारी योजनाओं का लाभ भी दिलाने के निर्देश दिए गए हैं.
जिला अधिकारी इंद्रजीत सिंह ने कहा है कि ‘सेवा मेरा योगदान’ अभियान के तहत श्रमिकों समेत समाज के विभिन्न वर्गों तक सरकारी योजनाओं और सुविधाओं की पहुंच सुनिश्चित करने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं. श्रमिकों को उनके श्रम का उचित और समय से मानदेय दिलाना प्राथमिकता है. यदि किसी व्यक्ति या संस्था की ओर से श्रमिकों को समय पर भुगतान नहीं किया जाता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी.
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