सुल्तानपुर सरकारी पिस्टल लूटकांड; पुलिस ने 2 महिला समेत 4 आरोपी किए गिरफ्तार, वारदात में इस्तेमाल बोलेरो भी जब्त
सुल्तानपुर के डोभियारा में 19 नवंबर की रात वांटेड अपराधी को गिरफ्तार करने अयोध्या जिले की पुलिस गई थी, तभी टीम पर हमला हुआ था.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 22, 2025 at 2:48 PM IST
सुल्तानपुर: 19 नवंबर की रात अयोध्या जिले की पुलिस टीम वांटेड अपराधी को गिरफ्तार करने के लिए सुल्तानपुर के डोभियारा गांव में दबिश देने के लिए गई थी. तभी वांटेड अपराधी और उसके सहयोगियों ने पुलिस टीम पर हमला कर दिया था और सरकारी पिस्टल लूट ली थी.
इस मामले में हलियापुर थाना पुलिस को बड़ी सफलता मिली है. पुलिस ने वांछित चल रहे 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है. आरोपियों के कब्जे से लूटी गई पिस्टल मय मैगजीन, 10 कारतूस, दो मोबाइल फोन, घटना में प्रयुक्त एक धारदार हथियार (गड़ासी), बोलेरो कार को पुलिस ने बरामद कर लिया है.
गिरफ्तार किए गए अभियुक्तों में शिवम सिंह, अखिलेश सिंह उर्फ अखिल, प्रमिला सिंह और शिवानी सिंह, सभी निवासी ग्राम डोभियारा थाना हलियापुर शामिल हैं. पुलिस ने आरोपियों को आवश्यक कार्रवाई के बाद अदालत में पेश किया. जहां से सभी को जेल भेज दिया गया.
पुलिस के अनुसार थाना कुमारगंज जनपद अयोध्या पुलिस वांछित आरोपी आदर्श सिंह की गिरफ्तारी के लिए डोभियारा गांव में दबिश देने पहुंची थी. तभी आरोपियों ने पुलिस टीम पर हमला कर दिया था. हमले में 3 पुलिस कर्मी घायल हुए थे. साथ ही दारोगा आकिल हुसैन की सरकारी पिस्टल, सरकारी मोबाइल और निजी मोबाइल छीनकर आरोपी आदर्श सिंह को छुड़ाकर भाग निकले थे.
पुलिस के अनुसार फरार चल रहे आरोपी आदर्श सिंह की गिरफ्तारी के लिए दबिशें जारी हैं. पुलिस का दावा है कि जल्द ही उसको भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा. इस कार्रवाई में थानाध्यक्ष तरुण कुमार पटेल सहित उपनिरीक्षक कैलाश सिंह यादव, उपनिरीक्षक रामधनी वर्मा, उपनिरीक्षक भगौती प्रसाद, हेड कांस्टेबल बृजेन्द्र पाल सिंह, कांस्टेबल शीलू राठौर, दीपक साह व महिला कांस्टेबल संध्या शाक्य शामिल रहे.
