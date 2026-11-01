प्रेम-प्रसंग में विवाद के बाद किशोरी और युवक ने लगाई आग, बचाने में दारोगा भी झुलसे
सुल्तानपुर चांदा कोतवाली क्षेत्र के गांव की वारदात.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 1, 2026 at 8:55 AM IST
सुल्तानपुर : चांदा कोतवाली क्षेत्र के एक गांव में शनिवार शाम प्रेम-प्रसंग को लेकर हुए विवाद के बाद किशोरी और युवक ने खुद को आग लगा ली. आग से प्रेमी युगल गंभीर रूप से झुलस गए हैं. वहीं बचाने के प्रयास में दारोगा के झुलसने की सूचना है. प्राथमिक उपचार के बाद सभी को राजकीय मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया है.
बताया गया कि चांदा कोतवाली क्षेत्र के युवक (25) का गांव की ही 17 वर्षीय किशोरी के बीच प्रेम-प्रसंग था. शनिवार सुबह दोनों के बीच किसी बात को लेकर विवाद हो गया था. शाम करीब 7:30 बजे किशोरी युवक के घर पहुंची, जहां दोनों के बीच फिर कहासुनी हो गई. इसके बाद दोनों ने अपने ऊपर ज्वलनशील पदार्थ डालकर आग लगा ली.
बताया जा रहा है कि विवाद की सूचना पर एक दारोगा भी मौके पर पहुंचे थे. दोनों को आग से घिरा देख उन्होंने बचाने के प्रयास किया, लेकिन वह भी झुलस गए. परिजनों ने किसी तरह आग बुझाई और सभी को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र प्रतापपुर कमैचा पहुंचाया. जहां डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार के बाद मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया.
सूचना मिलने पर सीओ लंभुआ ऋतिक कपूर पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे और जांच-पड़ताल की. इस दौरान परिजनों और स्थानीय लोगों से पूछताछ कर बयान दर्ज किए. अपर पुलिस अधीक्षक ब्रज नारायण सिंह ने बताया कि विवाद की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची थी. युवक और किशोरी ने अपने ऊपर ज्वलनशील पदार्थ डाल रखा था. मौके पर जल रहे दीपक से आग लग गई थी. पुलिस टीम ने दोनों को बचाने का प्रयास किया. इस दौरान एक दारोगा भी घायल हो गए हैं. झुलसे लोगों का उपचार जारी है. घटना के सभी पहलुओं की पड़ताल की जा रही है.