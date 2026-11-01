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प्रेम-प्रसंग में विवाद के बाद किशोरी और युवक ने लगाई आग, बचाने में दारोगा भी झुलसे

प्रेम प्रसंग में जान देने की कोशिश. ( Photo Credit : ETV Bharat )

सुल्तानपुर : चांदा कोतवाली क्षेत्र के एक गांव में शनिवार शाम प्रेम-प्रसंग को लेकर हुए विवाद के बाद किशोरी और युवक ने खुद को आग लगा ली. आग से प्रेमी युगल गंभीर रूप से झुलस गए हैं. वहीं बचाने के प्रयास में दारोगा के झुलसने की सूचना है. प्राथमिक उपचार के बाद सभी को राजकीय मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया है.

जानकारी देते अपर पुलिस अधीक्षक ब्रज नारायण सिंह. (Video Credit : ETV Bharat)



बताया गया कि चांदा कोतवाली क्षेत्र के युवक (25) का गांव की ही 17 वर्षीय किशोरी के बीच प्रेम-प्रसंग था. शनिवार सुबह दोनों के बीच किसी बात को लेकर विवाद हो गया था. शाम करीब 7:30 बजे किशोरी युवक के घर पहुंची, जहां दोनों के बीच फिर कहासुनी हो गई. इसके बाद दोनों ने अपने ऊपर ज्वलनशील पदार्थ डालकर आग लगा ली.