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सुलतानपुर: दो युवकों से मारपीट और जबरन धार्मिक नारे लगवाये; सक्षम पांडेय समेत 4 नामजद, पुलिस ने दर्ज की FIR

पुलिस ने मामले की एफआईआर दर्ज कर ली है और आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए विशेष टीमें गठित की हैं. लम्भुआ क्षेत्राधिकारी ऋत्विक कपूर ने बताया कि पीड़ित आफताब आलम पुत्र मोहम्मद जमील मूल रूप से रायगंज, थाना देवसरा, जनपद प्रतापगढ़ का रहने वाला है.

सुलतानपुर: उत्तर प्रदेश के सुलतानपुर जिले के चांदा कोतवाली क्षेत्र में समुदाय विशेष के दो युवकों के साथ अभद्रता, बेरहमी से मारपीट और जबरन धार्मिक नारे लगवाने का गंभीर आरोप लगा है. इस वाकये का वीडियो सोशल मीडिया पर देखने के बाद स्थानीय पुलिस महकमा हरकत में आया.

घात लगाकर बैठे दबंगों ने रास्ते में रोका: वह वर्तमान में अपने एक करीबी रिश्तेदार मोहम्मद जीशान के साथ सुलतानपुर आया हुआ था, जो दोस्तपुर क्षेत्र के निवासी हैं. पीड़ित की शिकायत के अनुसार, जब दोनों युवक ढकवा बाजार की तरफ रोजमर्रा का कुछ जरूरी सामान लेने जा रहे थे, तभी रास्ते में पहले से घात लगाए बैठे कुछ स्थानीय दबंग युवकों ने उन्हें जबरन बीच राह में रोक लिया. पीड़ितों का आरोप है कि आरोपियों ने बिना किसी कारण के दोनों युवकों के साथ पहले गंदी गाली-गलौज की और फिर उन पर जबरन 'जय श्री राम' के नारे लगाने का दबाव बनाया. अत्यधिक डर और अपनी जान बचाने के कारण दोनों युवकों ने कथित तौर पर नारे लगा दिए, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने दोनों की बेरहमी से पिटाई कर दी.

कैश और ड्रिल मशीन छीनने का भी आरोप: मारपीट के साथ-साथ यह भी गंभीर आरोप है कि इन दबंगों ने पीड़ितों के पास मौजूद एक कीमती ड्रिल मशीन और जेब में रखे करीब 25 हजार रुपये नकद भी अवैध रूप से छीन लिए. मुख्य पीड़ित आफताब आलम ने सोशल मीडिया पर वीडियो और अन्य पुख्ता तथ्यों के आधार पर सक्षम पांडेय, कमल, चंदन और सूरज राजा समेत तीन अन्य अज्ञात लोगों के खिलाफ नामजद तहरीर दी है. बताया जा रहा है कि आरोपियों के हौसले इतने बुलंद थे कि उन्होंने खुद ही इस पूरी प्रताड़ना की घटना का मोबाइल वीडियो बनाया और उसे शान से सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दिया. पीड़ित युवक की तबीयत अचानक बेहद बिगड़ गई.

दो आरोपियों की पहचान हुई: 11 जून को जब पीड़ितों के परिवार वालों ने सोशल मीडिया पर यह वीडियो देखा, तब जाकर पीड़ित ने हिम्मत जुटाई और चांदा कोतवाली पहुंचकर पुलिस को लिखित तहरीर दी. मामले की गंभीरता पर क्षेत्राधिकारी लंभुआ ऋत्विक कपूर ने बताया कि सोशल मीडिया पर वीडियो का तत्काल संज्ञान लेकर तकनीकी जांच कराई गई है. पुलिस जांच में पता चला कि यह वीडियो थाना चांदा क्षेत्र के परमापुर गांव का है, जिसके बाद पुलिस ने तत्काल कार्रवाई शुरू की. पुलिस ने प्राथमिक जांच में मुख्य दो आरोपियों की पहचान पुख्ता तौर पर कर ली है और सुसंगत धाराओं में केस दर्ज कर आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है.

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