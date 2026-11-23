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अखिलेश यादव और निजी सचिव के खिलाफ परिवाद पर बहस पूरी, 30 नवंबर को फैसला

सुलतानपुर कोर्ट में अखिलेश यादव पर सुनवाई पूरी, 30 नवंबर को फैसला ( Photo Credit; ETV Bharat )

सुलतानपुर: सैफई महोत्सव के दौरान हुए हादसे में गंभीर रूप से जख्मी मोहम्मद अली की मुआवजे को लेकर कानूनी लड़ाई अब अहम मोड़ पर पहुंच गई है. सपा प्रमुख अखिलेश यादव और उनके निजी सचिव गजेंद्र के खिलाफ दाखिल परिवाद पर सोमवार को अदालत में बहस पूरी हो गई. न्यायालय ने मामले में आदेश सुनाने के लिए 30 नवंबर की तारीख तय की है.

मोहम्मद अली मामले में अब 30 नवंबर को फैसले का इंतजार (Video Credit; ETV Bharat) सैफई हादसे से जुड़ा मामला