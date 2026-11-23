अखिलेश यादव और निजी सचिव के खिलाफ परिवाद पर बहस पूरी, 30 नवंबर को फैसला
सैफई हादसे में घायल मोहम्मद अली को इंसाफ का इंतजार
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 23, 2026 at 7:01 PM IST
सुलतानपुर: सैफई महोत्सव के दौरान हुए हादसे में गंभीर रूप से जख्मी मोहम्मद अली की मुआवजे को लेकर कानूनी लड़ाई अब अहम मोड़ पर पहुंच गई है. सपा प्रमुख अखिलेश यादव और उनके निजी सचिव गजेंद्र के खिलाफ दाखिल परिवाद पर सोमवार को अदालत में बहस पूरी हो गई. न्यायालय ने मामले में आदेश सुनाने के लिए 30 नवंबर की तारीख तय की है.
सैफई हादसे से जुड़ा मामला
गोसाईगंज थाना क्षेत्र के सुरौली निवासी मोहम्मद अली ने उच्च न्यायालय के निर्देश के क्रम में अपने अधिवक्ता के जरिए स्थानीय अदालत में परिवाद दाखिल किया है. वादी के अधिवक्ता काशी प्रसाद शुक्ला के मुताबिक, मामला 24 दिसंबर 2004 को आयोजित सैफई महोत्सव के दौरान हुए हादसे से जुड़ा है. उस वक्त मोहम्मद अली महोत्सव की व्यवस्थाओं में लगे थे. इसी दौरान करंट लगने और ऊंचाई से गिरने के कारण वह गंभीर रूप से जख्मी हो गए थे. हादसे में उनके दो साथियों की मौत हो गई थी.
मुआवजे का नाम, फर्जीवाड़ा का काम
परिवाद में आरोप लगाया गया है कि हादसे में जान गंवाने वाले दोनों लोगों के परिजनों को मुआवजा मुहैया कराया गया, लेकिन गंभीर रूप से घायल मोहम्मद अली को आश्वासन के बावजूद आर्थिक मदद नहीं मिली. आरोप है कि उनके नाम कथित तौर पर फर्जी मृत्यु प्रमाण पत्र भी जारी किया गया. मुआवजे के तौर पर दिया गया चेक बैंक खाते में पर्याप्त धनराशि नहीं होने के कारण बाउंस हो गया.
हाईकोर्ट के निर्देश पर लोकल कोर्ट में सुनवाई
पीड़ित का कहना है कि लगातार गुहार लगाने के बावजूद उसे इंसाफ नहीं मिला, जिसके बाद उसने उच्च न्यायालय का रुख किया. उच्च न्यायालय के निर्देश के क्रम में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) के तहत अनुतोष की मांग को लेकर 3 नवंबर को स्थानीय न्यायालय में परिवाद दाखिल किया गया.अदालत ने संबंधित थाने से रिपोर्ट तलब करते हुए 7 नवंबर की तारीख निर्धारित की थी.पुलिस की रिपोर्ट 18 नवंबर को न्यायालय में दाखिल हुई वहीं, 20 नवंबर को अधिवक्ता संघ के प्रस्ताव के चलते सुनवाई टल गई थी.
30 नवंबर पर टिकी निगाहें
सोमवार को मामले में पक्षकारों की दलीलें पेश हुईं और बहस पूरी हो गई. इसके बाद अदालत ने आदेश के लिए पत्रावली सुरक्षित रख ली. अब 30 नवंबर को न्यायालय का आदेश सामने आएगा, जिससे इस परिवाद की आगे की कार्यवाही क्या होगी ये पता चलेगा.
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