सुल्तानपुर में मेहंदी लगवाने निकली दुल्हन लापता; थाने पहुंचने पर सामने आया ऐसा राज, पहले मंगेतर के खिलाफ मुकदमा दर्ज
कुड़वार थाना क्षेत्र के गांव का मामला. परिजनों ने कुएं में कूदकर मरने की अफवाह भी फैलाई.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 23, 2026 at 7:58 AM IST
सुल्तानपुर : कुड़वार थाना क्षेत्र के एक गांव की युवती ने शादी से एक दिन पहले फरार होकर सनसनी फैला दी. परिजनों के अनुसार युवती अपने साथ 40 हजार रुपये नकद, सोने की चेन, मंगलसूत्र, चांदी की पायल व कान की झुमकी समेत अन्य जेवरात भी ले गई है. हालांकि परिजनों ने पहले वर पक्ष को युवती के कुएं में कूद कर मरने की सूचना दी थी, लेकिन मामला थाने पहुंचने पर अलग ही कहानी सामने आई. इस मामले में युवती के पहले मंगेतर के खिलाफ केस दर्ज किया गया है.
बताया गया कि कुड़वार थाना क्षेत्र की युवती की शादी पहले धनपतगंज थाना क्षेत्र के लौटन पाण्डेय का पुरवा निवासी शिवम पाण्डेय के साथ तय हुई थी. किसी विवाद के चलते रिश्ता टूट गया था. इसके बाद अप्रैल 2026 में परिजनों ने युवती का रिश्ता प्रतापगढ़ जिले के कोहड़ौर थाना क्षेत्र के एक युवक से तय कर दिया. 21 नवंबर को शादी थी, लेकिन 20 नवंबर को सुबह 9 बजे युवती मेंहदी लगवाने के बहाने घर से निकली और काफी देर तक नहीं लौटी. इसके बाद परिजनों ने खोजबीन शुरू की.
बताया गया कि शादी के एक दिन पहले युवती के अचानक लापता होने पर परिजन सन्न रह गए. सारी तैयारी हो चुकी थीं. इससे परेशान परिजनों ने युवती के कुएं में कूदकर मर जाने की सूचना वर पक्ष को दी.
हालांकि मामला थाने पहुंचने पर अलग ही कहानी सामने आई. परिजनों का आरोप है कि पहली शादी की बात टूटने के बावजूद शिवम युवती के संपर्क में था. परिजनों के अनुसार तलाश करते हुए जब परिजन आरोपी के घर पहुंचे तो वह भी वहां नहीं मिला. इसी आधार पर परिजनों की तहरीर पर पुलिस ने पूर्व मंगेतर शिवम पांडेय के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.
पुलिस उपाधीक्षक नगर राघवेंद्र सिंह ने बताया कि कुड़वार पुलिस ने 21 नवंबर को तहरीर के आधार पर एफआईआर दर्ज कर ली है. मामले की विवेचना उपनिरीक्षक राम बच्चा राम को सौंपी गई है. जांच के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी.
यह भी पढ़ें : शादी के 4 दिन बाद दुल्हन फरार, 8 लाख के जेवर भी ले गई, शादी से पहले ही दुल्हन की मां ले चुकी थी 6 लाख रुपये
यह भी पढ़ें : प्रेमी का आया फोन, शादी से एक दिन पहले दुल्हन हो गई फरार