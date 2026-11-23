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सुल्तानपुर में मेहंदी लगवाने निकली दुल्हन लापता; थाने पहुंचने पर सामने आया ऐसा राज, पहले मंगेतर के खिलाफ मुकदमा दर्ज

सुल्तानपुर में दुल्हन फरार. ( Photo Credit : ETV Bharat )

सुल्तानपुर : कुड़वार थाना क्षेत्र के एक गांव की युवती ने शादी से एक दिन पहले फरार होकर सनसनी फैला दी. परिजनों के अनुसार युवती अपने साथ 40 हजार रुपये नकद, सोने की चेन, मंगलसूत्र, चांदी की पायल व कान की झुमकी समेत अन्य जेवरात भी ले गई है. हालांकि परिजनों ने पहले वर पक्ष को युवती के कुएं में कूद कर मरने की सूचना दी थी, लेकिन मामला थाने पहुंचने पर अलग ही कहानी सामने आई. इस मामले में युवती के पहले मंगेतर के खिलाफ केस दर्ज किया गया है.







बताया गया कि कुड़वार थाना क्षेत्र की युवती की शादी पहले धनपतगंज थाना क्षेत्र के लौटन पाण्डेय का पुरवा निवासी शिवम पाण्डेय के साथ तय हुई थी. किसी विवाद के चलते रिश्ता टूट गया था. इसके बाद अप्रैल 2026 में परिजनों ने युवती का रिश्ता प्रतापगढ़ जिले के कोहड़ौर थाना क्षेत्र के एक युवक से तय कर दिया. 21 नवंबर को शादी थी, लेकिन 20 नवंबर को सुबह 9 बजे युवती मेंहदी लगवाने के बहाने घर से निकली और काफी देर तक नहीं लौटी. इसके बाद परिजनों ने खोजबीन शुरू की.