अयोध्या राम मंदिर दान घोटाला; चंदा चोरी मामले पर गरमाई राजनीति, भाजपा एमएलसी ने ट्रस्ट को लेकर कही ऐसी बात
सुलतानपुर कलेक्ट्रेट सभागार में जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति की बैठक में राम मंदिर चंदा प्रकरण भी चर्चा में रहा.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : June 28, 2026 at 8:41 AM IST
सुलतानपुर : कलेक्ट्रेट सभागार में शनिवार को आयोजित जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति (दिशा) की बैठक में विकास योजनाओं की समीक्षा के साथ राम मंदिर चंदा प्रकरण को लेकर राजनीतिक बयानबाजी भी चर्चा में रही. बैठक से जिले के भाजपा के चारों विधायक नदारद रहे.
बैठक के बाद मीडिया से बातचीत में अमेठी सांसद के.एल. शर्मा ने राम मंदिर चंदा गड़बड़ी मामले की निष्पक्ष और व्यापक जांच की मांग की. उन्होंने कहा कि केवल सामने आए लोगों पर कार्रवाई पर्याप्त नहीं है, बल्कि पूरे नेटवर्क की जांच होनी चाहिए. उनके मुताबिक पकड़े गए लोग केवल कठपुतलियां हैं और असली जिम्मेदारों तक जांच पहुंचनी चाहिए.
सुलतानपुर सांसद रामभुआल निषाद ने सरकार की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए कहा कि वर्तमान व्यवस्था जनता की अपेक्षाओं पर खरी नहीं उतर रही है. उन्होंने बताया कि दिशा समिति की बैठक में जिले की खराब बिजली व्यवस्था और जल जीवन मिशन की धीमी प्रगति प्रमुख मुद्दों के रूप में उठाए गए.
गोरखपुर स्नातक क्षेत्र के भाजपा एमएलसी देवेंद्र प्रताप सिंह ने कहा कि कानून से ऊपर कोई नहीं है. राम मंदिर चंदा प्रकरण में जिसके खिलाफ भी साक्ष्य मिलेंगे, उसके विरुद्ध कठोर कार्रवाई होनी चाहिए. उन्होंने ट्रस्ट के पुनर्गठन की आवश्यकता जताते हुए भगवान श्रीराम के वंशजों को उसमें शामिल किए जाने की बात भी कही. बैठक में अमेठी सांसद के.एल. शर्मा, सुलतानपुर सांसद रामभुआल निषाद, भाजपा एमएलसी देवेंद्र प्रताप सिंह, जगदीशपुर विधायक सुरेश पासी, जिलाधिकारी इंद्रजीत सिंह, पुलिस अधीक्षक चारु निगम समेत विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद रहे.
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