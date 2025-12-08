ETV Bharat / state

सुलतानपुर अमन यादव हत्याकांड; मुठभेड़ में फरार आरोपी राका गिरफ्तार, चांदा SO समेत 5 पुलिसकर्मी सस्पेंड

आरोपियों ने पुलिस टीम पर फायरिंग की: एसपी कुंवर अनुपम सिंह ने कहा कि रविवार रात चांदा थाना क्षेत्र में सुलतानपुर पुलिस ने अमन यादव हत्याकांड के फरार आरोपियों की घेराबंदी की. आरोपियों ने पुलिस टीम पर फायरिंग की. इसके जवाब में पुलिस ने भी गोली चलाई. इस मुठभेड़ में बदमाश दीपक यादव उर्फ राका के पैर में गोली लग गयी और वह घायल हो गया. घायल बदमाश का अस्पताल में इलाज चल रहा है.

सुलतानपुर: सुलतानपुर में बीएससी के छात्र अमन यादव की हत्या के मामले में पुलिस ने फरार बदमाश दीपक यादव उर्फ राका को एनकाउंटर के बाद गिरफ्तार कर लिया. इसी मामले में लापरवाही के आरोप में चांदा थाने के एसओ सहित पांच पुलिसकर्मी सस्पेंड किए गये हैं.

चांदा SO समेत 5 पुलिसकर्मी सस्पेंड: उन्होंने बताया कि अमन हत्याकांड में अब तक तीन आरोपी गिरफ्तार किये जा चुके हैं. पुलिस अन्य फरार अपराधियों की तलाश में दबिश दे रही है. केस में लापरवाही बरतने के कारण चांदा SO समेत 5 पुलिसकर्मी सस्पेंड किये हैं. इन पुलिसकर्मियों में चांदा थाना के प्रभारी निरीक्षक दीपेन्द्र विक्रम सिंह, उपनिरीक्षक चुन्नू लाल, मुख्य आरक्षी शंहशाह, आरक्षी दिनेश रावत और आरक्षी अनुराग शामिल हैं.

सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई वारदात: यह वारदात 6 दिसंबर 2025 (शनिवार) को चांदा थाना क्षेत्र में हुई थी. साढ़ापुर निवासी बीएससी के छात्र अमन यादव का पड़ोसी गांव के मयंक यादव और शिवम यादव से विवाद हो गया था. आरोप है कि विवाद के बाद दोनों युवक अपने साथियों के साथ कार लेकर पहुंचे. वो अमन यादव का सरेराह अपहरण कर अपने साथ ले गए. यह पूरी वारदात गांव में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई.

अन्य आरोपियों की तलाश जारी: इसके बाद उसकी हत्या कर दी गयी. जिसके बाद पुलिस विभाग एक्शन में गया. सुल्तानपुर पुलिस अधीक्षक कुंवर अनुपम सिंह ने बताया कि वारदात में शामिल अन्य आरोपियों की तलाश की जा रही है. जल्द ही पूरे गिरोह को गिरफ्तार कर लिया जाएगा.

