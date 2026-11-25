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आचार संहिता उल्लंघन मामले में आप सांसद संजय सिंह समेत सभी आरोपी बरी

आचार संहिता उल्लंघन मामले में आप सांसद संजय सिंह समेत सभी आरोपी बरी. ( Photo Credit : ETV Bharat )

सुल्तानपुर : आचार संहिता उल्लंघन मामले में आप सांसद संजय सिंह समेत सभी आरोपियों को न्यायालय ने साक्ष्यों के अभाव में बाइज्जत बरी कर दिया है. करीब पांच साल पहले त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के दौरान आदर्श आचार संहिता और कोविड-19 नियमों के उल्लंघन के मामले में आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह समेत कई लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया गया था.

आप सांसद संजय सिंह समेत सभी आरोपी बरी. (Video Credit : ETV Bharat)

इस मामले में 13 अप्रैल 2021 को बंधुआकला थाने के तत्कालीन थानाध्यक्ष प्रवीन कुमार सिंह की तहरीर पर प्राथमिकी दर्ज की गई थी. आरोप था कि पंचायत चुनाव के दौरान संजय सिंह हसनपुर गांव में आम आदमी पार्टी समर्थित जिला पंचायत सदस्य प्रत्याशी सलमा बेगम के पक्ष में बिना प्रशासनिक अनुमति के जनसभा कर रहे थे. इस सभा में करीब 50 से 60 लोग जुटे थे. जिसे पुलिस ने महामारी अधिनियम और आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन माना था.



इस मामले में सांसद संजय सिंह के अलावा हसनपुर निवासी मकसूद अंसारी, सलीम अंसारी, जगदीश यादव, मकसूद, सुकई, धर्मराज, जीशान, सहबान, सिकंदर, जलील और अजय समेत अन्य लोगों को आरोपी बनाते हुए कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल किया गया था.