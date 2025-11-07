ETV Bharat / state

सुलक्षणा पंडित का छत्तीसगढ़ से था रिश्ता, संजीव कुमार से शादी की चाह रही अधूरी , सीएम विष्णुदेव साय ने बताया अपूरणीय क्षति

रायपुर : वेटरन एक्ट्रेस सुलक्षणा पंडित के निधन से पूरी फिल्म इंडस्ट्री में शोक की लहर है. सुलक्षणा पंडित का छत्तीसगढ़ से नाता था. उनके पिता प्रताप नारायण पंडित जी राजा चक्रधर सिंह के दरबार के प्रसिद्ध तबला वादक थे. उनके निधन पर सीएम विष्णुदेव साय ने भी गहरा शोक व्यक्त किया है. सीएम साय ने सोशल मीडिया के जरिए एक्ट्रेस को श्रद्धांलजि अर्पित की.

रायगढ़ से जुड़ा था सुलक्षणा का नाता : सीएम विष्णुदेव साय ने कहा कि भारतीय सिनेमा की प्रसिद्ध अभिनेत्री, मधुर स्वर साधिका छत्तीसगढ़ की बेटी सुलक्षणा पंडित जी के निधन का समाचार अत्यंत दुःखद है. संगीत और अभिनय की उनकी यात्रा की जड़ें छत्तीसगढ़ के रायगढ़ की उस सांस्कृतिक मिट्टी से जुड़ी थीं. जहां संगीत एक परंपरा नहीं एक जीवनधारा है. रायगढ़ की पुरानी बस्ती के रामगुड़ी पारा स्थित अशर्फी देवी महिला चिकित्सालय में जन्मी सुलक्षणा जी ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा रायगढ़ के पैलेस रोड स्थित शासकीय बालिका विद्यालय में प्राप्त की.

सीएम विष्णुदेव साय ने कहा कि उनके पिता प्रताप नारायण पंडित जी राजा चक्रधर सिंह के दरबार के प्रसिद्ध तबला वादक थे.उनके परिवार के लिए संगीत केवल एक कला नहीं, बल्कि जीवन का संस्कार था और सुलक्षणा जी ने उसी संस्कार को सुरों में ढालकर पूरी दुनिया तक पहुंचाया और छत्तीसगढ़ का नाम रौशन किया.