सुलक्षणा पंडित का छत्तीसगढ़ से था रिश्ता, संजीव कुमार से शादी की चाह रही अधूरी , सीएम विष्णुदेव साय ने बताया अपूरणीय क्षति

मशहूर अदाकारा सुलक्षणा पंडित के निधन पर सीएम विष्णुदेव साय ने गहरा शोक व्यक्त किया है.

Sulakshana Pandit dies
सुलक्षणा पंडित का छत्तीसगढ़ से नाता (Etv Bharat)
By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : November 7, 2025 at 5:41 PM IST

रायपुर : वेटरन एक्ट्रेस सुलक्षणा पंडित के निधन से पूरी फिल्म इंडस्ट्री में शोक की लहर है. सुलक्षणा पंडित का छत्तीसगढ़ से नाता था. उनके पिता प्रताप नारायण पंडित जी राजा चक्रधर सिंह के दरबार के प्रसिद्ध तबला वादक थे. उनके निधन पर सीएम विष्णुदेव साय ने भी गहरा शोक व्यक्त किया है. सीएम साय ने सोशल मीडिया के जरिए एक्ट्रेस को श्रद्धांलजि अर्पित की.

रायगढ़ से जुड़ा था सुलक्षणा का नाता : सीएम विष्णुदेव साय ने कहा कि भारतीय सिनेमा की प्रसिद्ध अभिनेत्री, मधुर स्वर साधिका छत्तीसगढ़ की बेटी सुलक्षणा पंडित जी के निधन का समाचार अत्यंत दुःखद है. संगीत और अभिनय की उनकी यात्रा की जड़ें छत्तीसगढ़ के रायगढ़ की उस सांस्कृतिक मिट्टी से जुड़ी थीं. जहां संगीत एक परंपरा नहीं एक जीवनधारा है. रायगढ़ की पुरानी बस्ती के रामगुड़ी पारा स्थित अशर्फी देवी महिला चिकित्सालय में जन्मी सुलक्षणा जी ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा रायगढ़ के पैलेस रोड स्थित शासकीय बालिका विद्यालय में प्राप्त की.

सीएम विष्णुदेव साय ने कहा कि उनके पिता प्रताप नारायण पंडित जी राजा चक्रधर सिंह के दरबार के प्रसिद्ध तबला वादक थे.उनके परिवार के लिए संगीत केवल एक कला नहीं, बल्कि जीवन का संस्कार था और सुलक्षणा जी ने उसी संस्कार को सुरों में ढालकर पूरी दुनिया तक पहुंचाया और छत्तीसगढ़ का नाम रौशन किया.

उनकी आवाज में सादगी थी, भाव था, और इस मिट्टी की सुगंध थी. छत्तीसगढ़ उनकी इस अमर संगीत यात्रा को नमन करता है. ईश्वर से प्रार्थना है कि दिवंगत आत्मा को शांति प्रदान करें और शोकाकुल परिवार को इस अपूरणीय क्षति को सहने की शक्ति दें- विष्णुदेव साय, सीएम छग

कौन थी सुलक्षणा पंडित :71 साल की सुलक्षणा पंडित ने मुंबई के नानावती हॉस्पिटल में आखिरी सांस ली. सुलक्षणा पंडित का जन्म 1954 में हुआ था. सुलक्षणा पंडित म्यूजिक डायरेक्टर जतिन ललित और विजयता पंडित की बहन थी. सुलक्षणा ने 1975 में संजीव कुमार के साथ 'उलझन' फिल्म से शुरुआत की और फिर राजेश खन्ना, शशि कपूर और विनोद खन्ना सहित सभी टॉप सितारों के साथ काम किया. उनकी दूसरी फिल्में 'संकोच', 'हेरा फेरी', 'खानदान' और 'धरम कांटा' हैं.

संजीव कुमार से करना चाहती थी शादी : साल 1975 में फिल्म संकल्प के गाने 'तू ही सागर तू ही किनारा' के लिए उन्हें फिल्मफेयर बेस्ट फीमेल प्लेबैक सम्मान भी मिला था. पर्सनल लाइफ की बात करें तो सुलक्षणा पंडित ने शादी नहीं की थी. वेटरन एक्टर संजीव कुमार के साथ उन्होंने शादी करनी चाही थी.लेकिन संजीव कुमार उस वक्त एक तरफा हेमा मालिनी की ओर आकर्षित थे.इसलिए ऐसा कहा जाता है कि संजीव कुमार ने सुलक्षणा को मना कर दिया था.जिसके बाद सुलक्षणा टूट गईं थी और उन्होंने फिर कभी किसी के साथ जीवन बिताने के बारे में नहीं सोचा. इसे संयोग ही माना जाएगा कि संजीव कुमार की भी पुण्यतिथि 6 नवंबर को आती है.



