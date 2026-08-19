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लाखों की लागत से बना सुलभ शौचालय बदहाल, दो माह में ही टूटे नल और नालियां जाम, पेंड्रा स्टेशन का मामला

गौरेला पेंड्रा मरवाही: पेंड्रा रेलवे स्टेशन पर यात्री सुविधा के लिए 35 लाख रुपए की लागत से सुलभ शौैचालय का निर्माण दो महीने पहले किया गया था.लेकिन रखरखाव के अभाव में ये सुलभ शौचालय बदहाल हो चुका है. मौजूदा समय में इस शौचालय का नजारा देखकर ये कोई नहीं कह सकता कि इसे दो माह पहले बनाया गया था. सफाई व्यवस्था और बदहाली के कारण शौचालय के अंदर और बाहर गंदगी पसरी पड़ी है.

शौचालय में गंदगी और अव्यवस्थाओं का अंबार

शौचालय के अंदर जगह-जगह कचरा फैला हुआ है. नलों में पानी नहीं आ रहा और शौचालय के दरवाजों में लॉक नदारद है.वाश बेसिन और वाशरुम के टाइल्स गंदगी से बजबजा रहे हैं.हाइजीन को लेकर इस शौचालय में कुछ भी नहीं.डस्टबिन की कमी के कारण लोग यूज्ड डाइपर और सैनिटरी पैड्स खुले में फेंक गए हैं.साथ ही साथ नालियां चोक होने से गंदगी अब बहकर शौचालय की फर्श पर बिखरी है.जिससे अब दुर्गन्ध आ रही है.इस दुर्गन्ध में कोई दो मिनट भी इस शौचालय में रुक नहीं सकता. शौचालय के बाहर यात्रियों के बैठने के लिए रखी कुर्सियों के आसपास भी गंदगी और बदबू फैली है.ऐसे में यात्री वहां बैठने से बच रहे हैं.

यात्रियों ने व्यवस्थाएं दुरुस्त करने की उठाई मांग

यात्रियों ने रेलवे प्रशासन से तत्काल सफाई कराने, पानी की नियमित आपूर्ति, टूटे दरवाजों के लॉक की मरम्मत, ड्रेनेज व्यवस्था दुरुस्त करने और पर्याप्त डस्टबिन लगाने की मांग की है.