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लाखों की लागत से बना सुलभ शौचालय बदहाल, दो माह में ही टूटे नल और नालियां जाम, पेंड्रा स्टेशन का मामला

पेंड्रा रेलवे स्टेशन में बदहाल सुलभ शौचालय यात्रियों को सुविधा देने के बजाय उनके लिए परेशानी का सबब बन रहा है.

Sulabh toilet dilapidated
लाखों की लागत से बना सुलभ शौचालय बदहाल (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : August 19, 2026 at 6:54 PM IST

3 Min Read
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गौरेला पेंड्रा मरवाही: पेंड्रा रेलवे स्टेशन पर यात्री सुविधा के लिए 35 लाख रुपए की लागत से सुलभ शौैचालय का निर्माण दो महीने पहले किया गया था.लेकिन रखरखाव के अभाव में ये सुलभ शौचालय बदहाल हो चुका है. मौजूदा समय में इस शौचालय का नजारा देखकर ये कोई नहीं कह सकता कि इसे दो माह पहले बनाया गया था. सफाई व्यवस्था और बदहाली के कारण शौचालय के अंदर और बाहर गंदगी पसरी पड़ी है.

शौचालय में गंदगी और अव्यवस्थाओं का अंबार
शौचालय के अंदर जगह-जगह कचरा फैला हुआ है. नलों में पानी नहीं आ रहा और शौचालय के दरवाजों में लॉक नदारद है.वाश बेसिन और वाशरुम के टाइल्स गंदगी से बजबजा रहे हैं.हाइजीन को लेकर इस शौचालय में कुछ भी नहीं.डस्टबिन की कमी के कारण लोग यूज्ड डाइपर और सैनिटरी पैड्स खुले में फेंक गए हैं.साथ ही साथ नालियां चोक होने से गंदगी अब बहकर शौचालय की फर्श पर बिखरी है.जिससे अब दुर्गन्ध आ रही है.इस दुर्गन्ध में कोई दो मिनट भी इस शौचालय में रुक नहीं सकता. शौचालय के बाहर यात्रियों के बैठने के लिए रखी कुर्सियों के आसपास भी गंदगी और बदबू फैली है.ऐसे में यात्री वहां बैठने से बच रहे हैं.

यात्रियों ने व्यवस्थाएं दुरुस्त करने की उठाई मांग

यात्रियों ने रेलवे प्रशासन से तत्काल सफाई कराने, पानी की नियमित आपूर्ति, टूटे दरवाजों के लॉक की मरम्मत, ड्रेनेज व्यवस्था दुरुस्त करने और पर्याप्त डस्टबिन लगाने की मांग की है.

रेलवे स्टेशन जैसी सार्वजनिक जगह पर स्वच्छता और मूलभूत सुविधाओं में लापरवाही गंभीर चिंता का विषय है. रेलवे प्रशासन ने मामले में आवश्यक कार्रवाई और व्यवस्था सुधारने का आश्वासन दिया है-अन्नू परस्ते ,यात्री

लाखों रुपये खर्च कर बनाई गई सुविधा का नियमित रखरखाव नहीं होने से इसका उद्देश्य ही विफल हो रहा है. हम लोग इस जगह पर ट्रेन पकड़ने के लिए आते हैं.लेकिन इतनी बदबू है कि ट्रेन का इंतजार करते नहीं बन रहा है - झुन्नू, यात्री

वहीं रेलवे स्टेशन का प्रबंधन संभालने वाले जिम्मेदार से इस बारे में जानकारी जब मांगी गई तो उन्होंने इसका ठीकरा ठेकेदार के सिर पर मढ़ दिया. निरीक्षण के दौरान उन्होंने शौचालय की स्थिति देखी और व्यवस्था सुधारने की बात कही.हालांकि दोपहर तक भी सफाई व्यवस्था में सुधार नजर नहीं आया.

स्टेशन की व्यवस्थाओं का नियमित निरीक्षण किया जाता है.सुलभ शौचालय की सफाई की जिम्मेदारी संबंधित वेंडर,ठेकेदार की है- आर किशोर बाबू रेलवे अधिकारी

आपको बता दें कि रेलवे यात्री सुविधाओं में इजाफा करने के लिए पानी की तरह पैसा बहाता है.फिर भी जिन स्टेशनों में काम हुए हैं वहां रखरखाव संबंधी समस्याएं सामने आई है.पेंड्रा का सुलभ शौचालय इसी का उदाहरण है.


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