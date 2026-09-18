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युवती से मिलने पहुंचे युवक की हत्या, सुकमा पुलिस ने 5 आरोपियों को किया गिरफ्तार

युवती से मिलने पहुंचे युवक की हत्या, सुकमा पुलिस ने 5 आरोपियों को किया गिरफ्तार (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

सुकमा: जिले के लेंदा गांव में युवक की हत्या के मामले में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए पांच आरोपियों को गिरफ्तार किया है. घटना 16 सितंबर 2026 की शाम करीब 7 से 8 बजे के बीच की है. पुराने विवाद को लेकर आरोपियों ने युवक मुन्ना उर्फ आकाश के साथ मारपीट की, जिसमें उसकी मौत हो गई. मामला तोंगपाल थाना क्षेत्र का है.

पुलिस के अनुसार, मृतक का नाम मुन्ना है जो मलगानगिरी निवासी था. एक युवती से मिलने आया हुआ था. इस दौरान युवती और उसके परिजन ने युवक से मारपीट की. लाठी-डंडे के साथ ही सब्बल से भी हमला किया गया. मारपीट के बाद युवक की स्थिति गंभीर हुई और उसकी मौत हो गई.

5 आरोपी गिरफ्तार

घटना की सूचना मिलते ही तोंगपाल थाना पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू की. वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों और फोरेंसिक एक्सपर्ट ने भी घटनास्थल का निरीक्षण कर साक्ष्य जुटाए. प्रारंभिक जांच के आधार पर पुलिस ने घटना में शामिल आरोपियों की पहचान की और उन्हें गिरफ्तार कर लिया.

मामले में पुलिस ने पांच लोगों को गिरफ्तार किया है. गिरफ्तार आरोपियों में तुला राम मरकाम (56 साल), मड़काम सन्नू उर्फ इंडिया (55), शिव राम मरकाम (22), लखमा मड़कम (62) और सुशीला मरकाम (21 साल) शामिल हैं. सभी आरोपी लेंदा गांव, थाना तोंगपाल क्षेत्र के निवासी बताए गए हैं.

युवक एक युवती से मिलने आया था इस दौरान मारपीट हुई है जिसके बाद युवक की मौत हो गई. युवती समेत 5 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं, आगे मामले में विवेचना जारी है और घटना से जुड़े सभी तथ्यों की जांच की जा रही है.- मनोज तिर्की, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक

सभी एंगल से जांच जारी

पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ थाना तोंगपाल में धारा 103(1) और 191(2) भारतीय न्याय संहिता (BNS) के तहत मामला दर्ज कर वैधानिक कार्रवाई की है. गिरफ्तारी के बाद सभी आरोपियों को न्यायालय के समक्ष पेश किया गया. पुलिस अधीक्षक सुकमा मयंक गुर्जर के मार्गदर्शन और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मनोज तिर्की के निर्देशन में कार्रवाई की गई. हत्या के इस मामले में पुलिस की त्वरित कार्रवाई की है. अब पुलिस घटनाक्रम से जुड़े अन्य पहलुओं, साक्ष्यों और विवाद की पृष्ठभूमि की भी जांच कर रही है.