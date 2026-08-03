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तुमलपाड़ में खनन के खिलाफ फूटा ग्रामीणों का गुस्सा, वादाखिलाफी का आरोप

सुकमा में सिलगेर एल्मागुंडा सड़क निर्माण के लिए खनन के विरोध में ग्रामीण लामबंद हो गए है.

SUKMA VILLAGERS AGAINST MINING
खनन के विरोध में सुकमा के ग्रामीण (ETV Bharat Chhattisgarh)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : August 3, 2026 at 2:55 PM IST

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सुकमा: सिलगेर एल्मागुंडा सड़क निर्माण परियोजना के तहत तुमलपाड़ गांव के समीप संचालित खदान और दो बड़े क्रेशर प्लांटों के खिलाफ ग्रामीणों का विरोध तेज हो गया है. ग्रामीणों का कहना है कि वे सड़क निर्माण या विकास के विरोधी नहीं हैं, लेकिन उनकी धार्मिक आस्था से जुड़े पहाड़ पर बिना विधिवत ग्रामसभा की सहमति के खनन किया जाना उनके अधिकारों और विश्वास की अनदेखी है.

खनन पर रोक लगाने की मांग

रविवार को पूर्व विधायक एवं आदिवासी नेता मनीष कुंजाम गांव पहुंचे, जहां बड़ी संख्या में ग्रामीणों ने उन्हें अपनी समस्याओं के बारे में बताया. ग्रामीणों ने एक स्वर में क्रेशर प्लांट बंद कराने और खनन पर रोक लगाने की मांग करते हुए कहा कि कंपनी ने गांव के विकास के नाम पर कई बड़े वादे किए थे, लेकिन चार महीने से ज्यादा समय बीत जाने के बाद भी एक भी वादा धरातल पर नजर नहीं आया.

सुकमा के तुमलपाड़ गांव के ग्रामीणों का आरोप (ETV Bharat Chhattisgarh)

ब्लास्ट करने पर छोटे बड़े पत्थर गिर रहे हैं. ठीक से खेती नहीं कर पा रहे हैं. धान की फसल बर्बाद हो रही है- तुमलपाड़ निवासी

"ग्रामीणों से किए गए वादे नहीं हुए पूरे"

ग्रामीणों से चर्चा के बाद मनीष कुंजाम ने कहा कि क्षेत्र के लोग विकास विरोधी नहीं हैं. सड़क, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी सुविधाएं हर गांव तक पहुंचनी चाहिए, लेकिन विकास के नाम पर यदि ग्रामसभा की सहमति, आदिवासी परंपराओं और संवैधानिक अधिकारों की अनदेखी की जाएगी तो उसका विरोध होना स्वाभाविक है.उनका आरोप है कि पहले ग्रामीणों ने पहाड़ पर खनन की अनुमति देने से साफ इनकार किया था, लेकिन बाद में विभिन्न प्रकार के दबाव और विकास कार्यों के आश्वासन देकर प्रस्ताव लिया गया.

इस गांव में दो क्रेशर और बड़ा गिट्टी खदान लगा है. इस मामले में ग्राम सभा होनी चाहिए लेकिन ऐसा नहीं किया गया. जबरदस्ती सरपंच और सचिव से लिखवा लिया गया. गांव वालों ने जब विरोध किया तो उन्हें पकड़कर कैंप में रखा गया. दो लड़कों को जगरगुंडा थाने में भी रखा गया. इसके बाद भी ग्रामीणों ने विरोध किया लेकिन अब हमसे संपर्क पाकर गांव वाले फिर से हिम्मत कर आगे आ रहे हैं. ठेकेदार ने जो वादा किया था उसमें से एक भी वादा पूरा नहीं किया- मनीष कुंजाम, पूर्व विधायक

गांवों में स्कूल आंगनबाड़ी खोलने का दिया आश्वासन

गांव के सरपंच इरपा किष्टैया ने भी बताया कि शुरू में ग्रामीण खनन के पक्ष में नहीं थे. बाद में गांव में स्कूल, आंगनबाड़ी, नलकूप, सड़क, खेतों की जुताई और अन्य विकास कार्य कराने के आश्वासन दिए गए, जिसके बाद प्रस्ताव दिया गया. वहीं ग्रामसभा की अध्यक्षता करने वाले कुहराम जोगा का कहना है कि खदान के संबंध में विधिवत ग्रामसभा आयोजित ही नहीं हुई और अधिकांश ग्रामीण शुरू से इसका विरोध करते रहे हैं.

ग्रामीणों का आरोप है कि अब खनन कार्य का सबसे ज्यादा असर उनकी खेती और आजीविका पर पड़ रहा है. ग्रामीण रमेश सोयम, सोयम एंका, सोढ़ी मंगो, माड़वी हांदा और माड़वी नंदा ने बताया कि उनके खेत पहाड़ के बिल्कुल समीप स्थित हैं. प्रतिदिन होने वाली ब्लास्टिंग से बड़े-बड़े पत्थर खेतों में आ गिरते हैं, जिससे खेती करना कठिन होता जा रहा है. वहीं ग्रामीण माड़वी हडमा का कहना है कि क्रेशर प्लांट से उड़ने वाली धूल और गिट्टी फसलों पर जम रही है, जिससे इस वर्ष खेती प्रभावित हुई है और परिवारों की आजीविका पर संकट गहराने लगा है.

ग्रामीणों के आरोप

ग्रामीणों की नाराजगी केवल खनन तक सीमित नहीं है. लगभग 40 परिवारों वाले तुमलपाड़ गांव में आज तक न तो स्कूल खुल पाया है और न ही आंगनबाड़ी की सुविधा उपलब्ध हो सकी है. ग्रामीणों का कहना है कि निर्माण कंपनी ने गांव के प्रत्येक परिवार को आर्थिक सहायता देने, स्कूल और आंगनबाड़ी शुरू कराने और अन्य बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराने का भरोसा दिया था, लेकिन अब तक कोई भी वादा पूरा नहीं हुआ.

SUKMA VILLAGERS AGAINST MINING
पूर्व विधायक मनीष कुंजाम को ग्रामीणों ने बताई समस्या (ETV Bharat Chhattisgarh)

गांव के बारहवीं तक शिक्षित युवक सोयम रामबाबू ने बताया कि बीआरओ से जुड़े ठेकेदारों ने उन्हें गांव में स्कूल खोलकर शिक्षक बनाने तक का आश्वासन दिया था. ग्रामीणों ने इन बातों पर भरोसा किया, लेकिन खदान शुरू हुए चार महीने से अधिक समय बीत जाने के बावजूद न स्कूल खुला, न रोजगार मिला और न ही अन्य विकास कार्य शुरू हुए.

जानकारी के अनुसार बीआरओ के अधीन कार्यरत निजी निर्माण कंपनियों द्वारा तुमलपाड़ के जंगल क्षेत्र में खदान संचालित कर दो बड़े क्रेशर प्लांट स्थापित किए गए हैं. ग्रामीणों का आरोप है कि कम्पार्टमेंट क्रमांक-475 की शासकीय भूमि से पर्यावरणीय स्वीकृति, राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल तथा खनिज विभाग की आवश्यक अनुमति के बिना पत्थर निकालकर सड़क निर्माण में उपयोग किया जा रहा है. इसी खदान से सिलगेर-पूवर्ती, पूवर्ती-गोमगुड़ा, गोमगुड़ा-मेटागुड़ा और मेटागुड़ा-एल्मागुंडा सड़क परियोजनाओं के लिए सामग्री ली जा रही है.

SUKMA VILLAGERS AGAINST MINING
तुमलपाड़ में खनन के खिलाफ ग्रामीण (ETV Bharat Chhattisgarh)

अब ग्रामीणों ने स्पष्ट कर दिया है कि यदि उनकी धार्मिक आस्था, खेती और संवैधानिक अधिकारों की अनदेखी जारी रही तो वे प्रशासन के समक्ष लिखित शिकायत प्रस्तुत कर कानूनी कार्रवाई की मांग करेंगे. उनका कहना है कि विकास तभी सार्थक है, जब वह स्थानीय लोगों की सहमति, विश्वास और अधिकारों का सम्मान करते हुए किया जाए.

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