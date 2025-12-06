ETV Bharat / state

दोरनापाल के घरों में बड़ी चोरी की घटनाएं, 2 नाबालिग ने दिया अंजाम

सुकमा के दोरनापाल में चोरी की घटनाओं में शामिल नाबालिग को बाल न्याय बोर्ड ने सुधार गृह भेजा है.

SUKMA THEFT
सुकमा चोरी का खुलासा (ETV Bharat Chhattisgarh)
author img

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : December 6, 2025 at 12:06 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

सुकमा: दोरनापाल क्षेत्र में 12 नवंबर 2025 और 30 नवंबर 2025 को दो अलग-अलग घरों में चोरी की घटना पुलिस ने दर्ज की. दोनों घटनाओं में आरोपियों ने सूने घरों के ताले तोड़कर अंदर घुसकर सोना चांदी के गहने और कैश पार किया. पहली घटना में ₹1,52,567 और दूसरी घटना में 1,06,418 रुपये का माल चोरी हुआ.

दोरनापाल पुलिस की कार्रवाई

दोनों मामलों में थाना दोरनापाल में अपराध क्रमांक 24/2025 एवं 25/2025 पंजीबद्ध कर धारा 305(ए) एवं 331(4) के तहत पुलिस ने जांच शुरू की. चोरी की मामलों को गंभीरता से लेते हुए पुलिस अधीक्षक सुकमा किरण चव्हाण ने तत्काल आरोपियों की गिरफ्तारी और चोरी गए सामान की बरामदगी के निर्देश थाना दोरनापाल पुलिस को दिए. जिसके बाद टीम ने घटनास्थलों का निरीक्षण, आसपास के संदिग्धों से पूछताछ, तकनीकी विश्लेषण पर जांच शुरू की.

दो नाबालिग ने चोरी की घटना को दिया अंजाम

4 दिसंबर को दोरनापाल पुलिस को दोनों घटनाओं में शामिल संभावित आरोपियों के संबंध में महत्वपूर्ण सुराग मिला. जिसमें खुलासा हुआ कि दोनों घरों में चोरी की वारदात में नाबालिग शामिल है. पुलिस ने दोनों नाबालिग को हिरासत में लिया और उनसे पूछताछ की. पूछताछ के दौरान दोनों ने अपनी संलिप्तता स्वीकार की और बताया कि उन्होंने अकेले ही दोनों घरों को निशाना बनाकर चोरी को अंजाम दिया.

बाल सुधार गृह भेजे गए नाबालिग

पुलिस ने दोनों नाबालिग को बाल न्याय बोर्ड सुकमा में पेश किया, जहां से उन्हें बाल सुधार गृह भेजने का आदेश प्राप्त हुआ. पुलिस का कहना है कि दोनों नाबालिग पहले सूने मकानों की रेकी करते थे फिर चोरी की घटना को अंजाम देते थे. आरोपियों की निशानदेही पर पुलिस ने चोरी किए गए सोना–चांदी के जेवर बरामद कर लिए हैं.

पत्नी का ब्लाउज सिलाने के बहाने लेडीज टेलर से लिया नंबर, फिर कॉल करके करने लगा प्रपोज
भिलाई में सूदखोरी, उधारी का 4 गुना रकम वसूलने के साथ रिटायरमेंट के पैसे भी हड़पने की साजिश
पत्थर का जाता मारकर पत्नी ने पति को उतारा मौत के घाट

TAGGED:

सुकमा चोरी
SUKMA THEFT
SUKMA POLICE
SUKMA NEWS

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.