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सुकमा में आंधी-तूफान पीड़ित परिवारों को एक महीने बाद भी नहीं मिला मुआवजा, कांग्रेस ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा, आंदोलन की चेतावनी

टूटे घरों में गुजर रही बारिश की रातें, कांग्रेस ने उठाई पीड़ित परिवारों को जल्द मुआवजा और कार्रवाई की मांग

Sukma storm compensation delay
सुकमा में आंधी-तूफान पीड़ित परिवारों को एक महीने बाद भी नहीं मिला मुआवजा (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : June 15, 2026 at 4:35 PM IST

3 Min Read
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सुकमा: जिले के कई गांवों में आए तेज आंधी-तूफान और चक्रवात ने सैकड़ों गरीब परिवारों की जिंदगी को बुरी तरह प्रभावित कर दिया. तेज हवाओं और भारी बारिश के कारण कई कच्चे और पक्के मकान गिर गए, जबकि कई घरों की छतें उड़ गईं. लोगों की वर्षों की मेहनत से बनाए गए घर एक ही रात में मलबे में बदल गए. जल्द मुआवजे की मांग को लेकर कांग्रेस ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है.

एक महीने बाद भी नहीं मिली राहत राशि

घटना को एक महीने से ज्यादा समय बीत चुका है, लेकिन अधिकांश प्रभावित परिवार अब भी सरकारी मुआवजे का इंतजार कर रहे हैं. राजस्व विभाग के कर्मचारियों ने नुकसान का सर्वे कर पंचनामा तैयार किया था, इसके बावजूद प्राकृतिक आपदा राहत मद से मिलने वाली सहायता राशि अब तक नहीं दी गई है.

Sukma storm compensation delay
कांग्रेस ने उठाई पीड़ित परिवारों को जल्द मुआवजा और कार्रवाई की मांग (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

कार्रवाई की भी मांग

इस मामले को लेकर जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हरीश लखमा ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है. उन्होंने प्रभावित परिवारों को तुरंत मुआवजा देने और राहत वितरण में हुई देरी के लिए जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई करने की मांग की है.

बारिश के मौसम में बढ़ी चिंता

मानसून शुरू होने के बाद पीड़ित परिवारों की परेशानी और बढ़ गई है. जिनके घर क्षतिग्रस्त हो चुके हैं, वे खुले आसमान के नीचे या जर्जर मकानों में रहने को मजबूर हैं. इससे बच्चों, महिलाओं और बुजुर्गों की सुरक्षा को लेकर खतरा बढ़ गया है.

प्रशासन की कार्यप्रणाली पर उठे सवाल

ज्ञापन में कहा गया है कि सरकार के पास प्राकृतिक आपदा पीड़ितों को तत्काल राहत देने के स्पष्ट नियम हैं. इसके बावजूद एक महीने बाद भी सहायता राशि नहीं मिलना प्रशासनिक लापरवाही और संवेदनहीनता को दर्शाता है. पीड़ित परिवार लगातार तहसील और जनपद कार्यालयों के चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन उन्हें केवल आश्वासन मिल रहा है.

कांग्रेस की प्रमुख मांगें

जिला कांग्रेस ने प्रशासन से मांग की है कि सात दिनों के भीतर सभी पात्र परिवारों को मुआवजा दिया जाए. राहत वितरण में देरी के लिए जिम्मेदार अधिकारियों और कर्मचारियों पर कार्रवाई की जाए. जिन परिवारों के घर पूरी तरह नष्ट हो गए हैं, उन्हें प्रधानमंत्री आवास योजना में प्राथमिकता दी जाए. साथ ही भविष्य में किसी भी प्राकृतिक आपदा के बाद 15 दिनों के भीतर राहत राशि देने की समय-सीमा तय की जाए.

28 मई को आए भीषण आंधी-तूफान से सुकमा जिले के सैकड़ों गरीब परिवारों के घर क्षतिग्रस्त हुए हैं. पीड़ितों को अब तक मुआवजा नहीं मिलना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है. हम मांग करते हैं कि सभी प्रभावित परिवारों को तत्काल राहत राशि प्रदान की जाए और लापरवाही के लिए जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई हो. नहीं तो आगे आंदोलन होगा- हरीश कवासी, कांग्रेस नेता

आंदोलन की चेतावनी

जिला कांग्रेस ने चेतावनी दी है कि यदि 15 दिनों के भीतर प्रभावित परिवारों को राहत नहीं मिली, तो पीड़ितों के साथ धरना-प्रदर्शन किया जाएगा.

अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि जिन परिवारों ने तूफान में अपना सब कुछ खो दिया, क्या उन्हें समय पर राहत और न्याय मिल पाएगा?

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