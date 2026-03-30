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IED ब्लास्ट में पैर गंवाने वाले जवान को मिली आर्थिक सहायता, शासन की योजना के तहत मिले 50 लाख रुपये

IED ब्लास्ट में दोनों पैर गवाने वाले जवान को जिला प्रशासन ने आर्थिक सहायता दी.जवान को बीमा की राशि का चेक दिया गया.

Sukma Soldier gets financial support
IED ब्लास्ट में पैर गवाने वाले जवान को मिली आर्थिक सहायता (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : March 30, 2026 at 7:24 PM IST

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सुकमा : बीजापुर के उसूर थाना क्षेत्र के करेगुट्टा पहाड़ियों में नक्सल विरोधी अभियान में आईईडी ब्लास्ट की चपेट में आने वाले जवान को आर्थिक सहायता मिली है.जिला सुकमा के आरक्षक क्रमांक 204 राजेन्द्र कुमार नाग को इस घटना में गहरा आघात पहुंचा.आईईडी ब्लास्ट के कारण राजेंद्र कुमार नाग के दोनों पैर क्षतिग्रस्त हो गए थे. साथी जवानों ने तुरंत उन्हें संभाला, प्राथमिक उपचार दिया और फिर हेलिकॉप्टर के जरिए रायपुर रेफर किया गया.

रायपुर के निजी अस्पताल में चला इलाज

रायपुर के रामकृष्ण मिशन अस्पताल में करीब 5 से 6 महीनों तक राजेंद्र कुमार नाग का इलाज चला. इस दौरान उन्होंने असहनीय दर्द सहा, कई सर्जरी झेली और जिंदगी को नए सिरे से जीने की चुनौती का सामना किया. छत्तीसगढ़ शासन द्वारा पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए शुरू की गई पुलिस सेलरी पैकेज योजना ऐसे ही वीर जवानों के लिए संबल बनकर सामने आई. इस योजना के तहत ड्यूटी के दौरान घायल होने या शहीद होने की स्थिति में आर्थिक सहायता मिलती है.

बीमा कंपनी ने सौंपा चेक

आरक्षक राजेन्द्र कुमार नाग के मामले में भी पूरी प्रक्रिया के तहत भारतीय स्टेट बैंक के माध्यम से बीमा कंपनी को प्रकरण भेजा गया.अंततः इस साहसी जवान के संघर्ष और बलिदान को सम्मान देते हुए उन्हें 50 लाख रुपए की बीमा राशि स्वीकृत की गई. 30 मार्च 2026 को सुकमा में एक भावुक पल देखने को मिला, जब पुलिस अधीक्षक किरण चव्हाण और भारतीय स्टेट बैंक के शाखा प्रबंधक प्रवीण झा ने राजेन्द्र कुमार नाग को उनके माता पिता गंगाधर नाग और दयमती नाग की मौजूदगी में 50 लाख रुपए की बीमा राशि का चेक सौंपा. सुकमा की इस धरती ने एक बार फिर यह साबित कर दिया है कि यहां के जवान सिर्फ ड्यूटी नहीं करते, बल्कि अपनी जान और कभी-कभी अपने अंगों की कीमत पर देश की रक्षा करते हैं.

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