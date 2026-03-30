ETV Bharat / state

IED ब्लास्ट में पैर गंवाने वाले जवान को मिली आर्थिक सहायता, शासन की योजना के तहत मिले 50 लाख रुपये

IED ब्लास्ट में पैर गवाने वाले जवान को मिली आर्थिक सहायता ( Etv Bharat )