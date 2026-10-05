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सुकमा के पुनपल्ली गांव में धर्मांतरण को लेकर ग्रामसभा के फैसले, पादरियों का प्रवेश वर्जित, शव दफनाने के लिए जगह नहीं देने की भी बात

सुकमा के पुनपल्ली गांव में धर्मांतरण को लेकर ग्रामसभा के फैसले ( ETV BHARAT CHHATTISGARH )

सुकमा: जिले के ग्राम पंचायत पुनपल्ली में आयोजित विशेष ग्राम सभा में मतांतरण, धर्मां परिवर्तन और धार्मिक आयोजन को लेकर कई अहम प्रस्ताव पारित किए हैं. गांव की पारंपरिक सामाजिक व्यवस्था, सांस्कृतिक पहचान, सामुदायिक हित और भूमि उपयोग से जुड़े विभिन्न विषयों पर बैठक चर्चा की गई. ग्राम सभा में पारित प्रस्तावों को ग्रामीणों और संबंधित लोगों तक पहुंचाने के लिए पंचायत परिसर में सूचना पटल भी लगाया गया है.

जनपद सदस्य मडकम भीमा ने शव दफनाने की जगह नहीं देने को लेकर भी दिया बयान (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

जनपद सदस्य मडकम भीमा ने बताया कि पेसा कानून के तहत ग्राम सभा का आयोजन किया गया था. 12 तरह के प्रस्ताव पारित किए हैं. इसमें शांति और न्याय समिति का गठन किया गया है. इसके साथ ही बाहरी व्यक्ति अगर आकर धर्म प्रचार करता है तो पहले समिति को सूचना देनी होगी, इसके अलावा चंगाई सभा भी लगाते हैं तो उसकी सूचना भी पहले शांति समिति को देनी होगी.

एक और प्रस्ताव पारित किए हैं जिसमें धर्म परिवर्तन किए गए परिवार में अगर कोई मृत्यु होती है तो उन्हें उस ग्राम पंचायत सीमा के अंतर्गत शव दफनाने की जगह नहीं देंगे.- मडकम भीमा, जनपद सदस्य

सूचना पटल पर सार्वजनिक हुआ निर्णय (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

शव दफनाने को लेकर क्या कहा?

जनपद सदस्य मड़कम भीमा ने कहा कि मतांतरित या धर्म परिवर्तन किए परिवार के में किसी की मृत्यु होने पर ग्राम पंचायत के अंदर शव दफनाने की जगह नहीं दी जाएगी. ग्राम सभा ने गांव की पारंपरिक व्यवस्था, सामाजिक एकता और सामुदायिक हितों को ध्यान में रखते हुए निर्णय लिया है. उन्होंने कहा कि ग्राम सभा के निर्णयों का सम्मान हो और किसी भी विषय का समाधान कानून एवं संवैधानिक प्रक्रिया के अनुरूप किया जाना चाहिए.

सुकमा के पुनपल्ली गांव में धर्मांतरण को लेकर ग्रामसभा के फैसले (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

धर्मांतरण या प्रार्थना सभा जैसी गतिविधि वर्जित

ग्राम पंचायत परिसर में लगाए गए सूचना पटल पर ग्राम सभा के निर्णयों और स्थानीय व्यवस्था से संबंधित बिंदुओं को सार्वजनिक किया गया है. इसमें लिखा है कि धर्मांतरण, प्रार्थना सभा एवं अन्य गतिविधियों के लिए ग्राम पुनपल्ली में प्रवेश वर्जित है. इसके अलावा गांव की सांस्कृतिक पहचान, परंपराओं, रीति-रिवाजों और सामाजिक विरासत के संरक्षण का उल्लेख किया गया है.

ग्राम सभा में भूमि उपयोग का उल्लेख

विशेष ग्राम सभा में पारित निर्णय क्रमांक-6 में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 244(1), पांचवीं अनुसूची, पेसा अधिनियम-1996 तथा छत्तीसगढ़ पेसा कानून-2022 का उल्लेख करते हुए ग्राम सभा की भूमि के उपयोग से संबंधित प्रस्ताव पारित किया गया.

प्रस्ताव में धार्मिक एवं अन्य सामुदायिक गतिविधियों के लिए ग्राम सभा की भूमि उपलब्ध कराने को लेकर ग्राम सभा की सहमति और स्थानीय व्यवस्था को आधार बनाए जाने की बात कही गई है. ग्राम सभा ने सामुदायिक भूमि के उपयोग को लेकर अपने स्तर पर निर्णय दर्ज किया है.