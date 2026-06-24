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सुकमा के राजीव भवन में लाखों की चोरी का खुलासा, पुलिस ने 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार, चोरी का पूरा सामान बरामद

जानकारी के अनुसार, 16 जून 2026 को सुकमा के पटनमपारा निवासी शेख सजार ने थाना सिटी कोतवाली में शिकायत दर्ज कराई थी कि सर्किट हाउस के सामने स्थित जिला कांग्रेस कार्यालय राजीव भवन में चोरी हुई है. रात के अंधेरे में ताला तोड़कर वारदात को अंजाम दिया. चोर भवन के भीतर से कई इलेक्ट्रॉनिक सामान लेकर फरार हो गए थे.

सुकमा: जिला मुख्यालय स्थित कांग्रेस कार्यालय राजीव भवन में हुई लाखों रुपये की चोरी का पुलिस ने खुलासा कर दिया है. पुलिस न सिर्फ चोरी की गुत्थी सुलझाई, बल्कि चोरी का शत-प्रतिशत सामान भी बरामद कर लिया. महज कुछ दिनों के अंदर ही पुलिस ने आरोपियों धर दबोचा है.

AC-पंखे और कई इलेक्ट्रॉनिक सामान लेकर भागे थे आरोपी (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

AC-पंखा भी किया था पार

आरोपियों ने 30 ट्यूबलाइट, एक पंखा, 8 इलेक्ट्रिक बोर्ड, भारी मात्रा में विद्युत वायरिंग के साथ ही दो एयर कंडीशनर भी पार कर दिए थे. लगभग 1 लाख 7 हजार रुपये मूल्य का सामान लेकर आरोपी फरार हो गए थे. जिला मुख्यालय के प्रमुख कार्यालय में हुई चोरी के चलते सुरक्षा व्यवस्था पर भी सवाल खड़े हो गए थे.

पुलिस ने सुलझाई गुत्थी

पुलिस टीम लगातार संदिग्धों पर नजर रख रही थी. इसी दौरान मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर सम्राट नगर निवासी मोहम्मद अशवाक को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई. शुरुआत में आरोपी पुलिस को गुमराह करने की कोशिश करता रहा, लेकिन साक्ष्यों और तकनीकी जानकारी के आधार पर की गई पूछताछ में उसने अपना अपराध कबूल कर लिया. उसने बताया कि इस चोरी को उसने अपने रिश्ते के भतीजे नाहिद खान के साथ मिलकर अंजाम दिया था. इसके बाद पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए दूसरे आरोपी नाहिद खान को भी गिरफ्तार कर लिया.

चोरी का सामान मिला

दोनों आरोपियों की निशानदेही पर पुलिस ने चोरी किया गया पूरा सामान बरामद कर लिया. चोरी की घटना में प्रयुक्त तरीकों और आरोपियों की गतिविधियों की भी पुलिस विस्तार से जांच कर रही है. पुलिस अधीक्षक किरण चव्हाण का कहना है कि पुलिस कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पूरी प्रतिबद्ध है.