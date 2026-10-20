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विजयादशमी पर सुकमा पुलिस का शस्त्र पूजन, एसपी मयंक गुर्जर ने की पूजा अर्चना, सुरक्षा का लिया संकल्प

सुकमा के एसपी मयंक गुर्जर ने विजयादशमी पर शस्त्र पूजन किया है. नवीन कश्यप की रिपोर्ट

Sukma Police Shastra Puja Concludes
सुकमा पुलिस की शस्त्र पूजा संपन्न (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : October 20, 2026 at 6:35 PM IST

2 Min Read
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सुकमा: आज पूरे देश में विजयादशमी का पर्व मनाया जा रहा है. इस अवसर पर सुकमा में पुलिस बल ने विजयादशमी पर शस्त्र पूजन किया. जिले के सभी थानों और पुलिस इकाइयों में आयोजित कार्यक्रमों में पुलिस अधिकारियों एवं जवानों ने शस्त्रों की पूजा की. इसके साथ ही शांति, सुरक्षा और कानून-व्यवस्था बनाए रखने का संकल्प लिया.

सुकमा एसपी मयंक गुर्जर ने किया शस्त्र पूजन

पुलिस लाइन सुकमा में एसपी मयंक गुर्जर ने विधि-विधान से शस्त्र पूजन किया. इस दौरान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मनोज तिर्की और मनीष कुंवर सहित पुलिस अधिकारी मौजूद रहे. शस्त्र पूजन के दौरान पुलिस अधिकारियों और जवानों के सुख-समृद्धि, सुरक्षा एवं कल्याण की कामना की गई. साथ ही जिले में शांति व्यवस्था कायम रखने, अपराधों पर अंकुश लगाने और आम नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के संकल्प को दोहराया गया.

SP Mayank Gurjar performing worship on Vijayadashami
विजयादशमी पर पूजा करते एसपी मयंक गुर्जर (ETV BHARAT)
Sukma SP Mayank Gurjar
हथियार चलाते सुकमा एसपी मयंक गुर्जर (ETV BHARAT)

कर्तव्य, साहस और अनुशासन का संदेश

भारतीय संस्कृति में विजयादशमी बुराई पर अच्छाई और अधर्म पर धर्म की विजय का प्रतीक है. पुलिस विभाग में शस्त्र पूजन की परंपरा केवल धार्मिक अनुष्ठान तक सीमित नहीं, बल्कि कर्तव्य, साहस, अनुशासन और जनसेवा के प्रति समर्पण का प्रतीक भी है. शस्त्रों की पूजा के माध्यम से पुलिसकर्मी अपने दायित्वों के प्रति निष्ठा और नागरिकों की सुरक्षा के संकल्प को अभिव्यक्त करते हैं.

Weapon worship by Sukma Police
सुकमा पुलिस की शस्त्र पूजा (ETV BHARAT)
Weapon worship in Sukma police stations
सुकमा के थानों में शस्त्र पूजा (ETV BHARAT)

सुकमा जिले में कानून-व्यवस्था बनाए रखने और आमजन में सुरक्षा का विश्वास कायम करना पुलिस की प्राथमिक जिम्मेदारियों में शामिल है. ऐसे में विजयादशमी पर आयोजित शस्त्र पूजन ने पुलिस बल के अनुशासन, कर्तव्यबोध और जनहित के प्रति प्रतिबद्धता को रेखांकित किया. इस अवसर पर पुलिस जवानों ने जिले में अपराध पर नियंत्रण का संकल्प लिया.

Weapon worship by Sukma Police on Vijayadashami
विजयादशमी पर सुकमा पुलिस की शस्त्र पूजा (ETV BHARAT)

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