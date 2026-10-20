ETV Bharat / state

विजयादशमी पर सुकमा पुलिस का शस्त्र पूजन, एसपी मयंक गुर्जर ने की पूजा अर्चना, सुरक्षा का लिया संकल्प

सुकमा पुलिस की शस्त्र पूजा संपन्न ( ETV BHARAT )

सुकमा: आज पूरे देश में विजयादशमी का पर्व मनाया जा रहा है. इस अवसर पर सुकमा में पुलिस बल ने विजयादशमी पर शस्त्र पूजन किया. जिले के सभी थानों और पुलिस इकाइयों में आयोजित कार्यक्रमों में पुलिस अधिकारियों एवं जवानों ने शस्त्रों की पूजा की. इसके साथ ही शांति, सुरक्षा और कानून-व्यवस्था बनाए रखने का संकल्प लिया.

सुकमा एसपी मयंक गुर्जर ने किया शस्त्र पूजन पुलिस लाइन सुकमा में एसपी मयंक गुर्जर ने विधि-विधान से शस्त्र पूजन किया. इस दौरान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मनोज तिर्की और मनीष कुंवर सहित पुलिस अधिकारी मौजूद रहे. शस्त्र पूजन के दौरान पुलिस अधिकारियों और जवानों के सुख-समृद्धि, सुरक्षा एवं कल्याण की कामना की गई. साथ ही जिले में शांति व्यवस्था कायम रखने, अपराधों पर अंकुश लगाने और आम नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के संकल्प को दोहराया गया.