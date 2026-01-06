ETV Bharat / state

सुकमा पुलिस ने जीता भरोसा, लोगों को दिया न्यू ईयर गिफ्ट

बरामद मोबाइलों की कुल अनुमानित कीमत करीब 16 लाख 50 हजार रुपये है. इस पहल ने न केवल पीड़ित नागरिकों को राहत दी है, बल्कि पुलिस और आमजन के बीच भरोसे को भी और मजबूत किया है.

सुकमा: जिला सुकमा पुलिस ने गुम और चोरी हुए मोबाइल फोन की बरामदगी में बड़ी सफलता हासिल की है. साइबर सेल की विशेष टीम ने जिले के विभिन्न थाना क्षेत्रों से कुल 112 मोबाइल फोन बरामद कर उन्हें उनके वास्तविक मालिकों को सुरक्षित लौटाया.

एसपी की निगरानी में विशेष अभियान

यह विशेष अभियान सुकमा एसपी किरण चव्हाण के मार्गदर्शन में चलाया गया. इस अभियान की निगरानी अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक रोहित शाह और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अभिषेक वर्मा ने की है. सायबर सेल की उप पुलिस अधीक्षक मोनिका श्याम के दिशा निर्देश में सायबर सेल प्रभारी निरीक्षक प्रमोद कश्यप के नेतृत्व में एक समर्पित टीम का गठन किया गया था.

साइबर सेल को लगातार मिल रही थी शिकायत

सुकमा जिले में गुम एवं चोरी हुए मोबाइलों की लगातार शिकायतें मिल रही थीं, जिसे गंभीरता से लेते हुए साइबर सेल ने एक विशेष तकनीकी अभियान चलाया. मोबाइल के IMEI नंबरों को CEIR पोर्टल पर ट्रैक करते हुए छत्तीसगढ़ के साथ-साथ ओडिशा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और मध्य प्रदेश के विभिन्न इलाकों से कुल 112 मोबाइल फोन बरामद किए गए हैं.

मोबाइल मिलने पर खुश हुए लोग

सभी मोबाइल उनके वास्तविक मालिकों को लौटाए गए, जिससे लोगों को बड़ी राहत मिली है. पुलिस अधिकारी ने बिताया कि सुकमा पुलिस की प्राथमिकता है कि आधुनिक तकनीक के माध्यम से आम नागरिकों की समस्याओं का त्वरित समाधान किया जाए और भविष्य में भी ऐसे अभियान लगातार जारी रहेंगे.

CEIR पोर्टल के जरिए ट्रैक किया

डीएसपी मोनिका श्याम ने बताया कि बरामद मोबाइल केवल छत्तीसगढ़ तक सीमित नहीं थे, बल्कि ये ओडिशा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और मध्य प्रदेश जैसे सीमावर्ती राज्यों के विभिन्न क्षेत्रों से ट्रेस किए गए. मोबाइल फोन के IMEI नंबर और संबंधित मोबाइल नंबरों को CEIR (Central Equipment Identity Register) पोर्टल के माध्यम से ट्रैक किया गया. तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर पुलिस टीम ने अलग अलग स्थानों पर कार्रवाई करते हुए मोबाइल सेटों को बरामद किया और अपने कब्जे में लिया.

