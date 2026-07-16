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आगाज अभियान, कोंटा पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 2 तस्कर गिरफ्तार

कोंटा पुलिस ने बताया कि मुखबिर से सूचना मिली कि दो व्यक्ति ओडिशा के मलकानगिरी क्षेत्र के एमवी-72 से एक बोरी में गांजा लेकर बिना नंबर प्लेट की काले रंग की होंडा एक्टिवा से कोन्टा होते हुए तेलंगाना जाने वाले हैं. सूचना मिलते ही पुलिस हरकत में आई.

पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से लगभग 5.35 लाख रुपये मूल्य का गांजा और परिवहन के लिए इस्तेमाल की गई बिना नंबर प्लेट की होंडा एक्टिवा स्कूटी जब्त की है. जब्त संपत्ति की कुल अनुमानित कीमत 6.73 लाख रुपये आंकी गई है.

सुकमा: अवैध मादक पदार्थों के विरुद्ध चलाए जा रहे विशेष अभियान आगाज के तहत कोंटा पुलिस ने बड़ी कामयाबी हासिल की है. 10.700 किलोग्राम अवैध गांजा के साथ दो अंतर्राज्यीय तस्करों को गिरफ्तार किया है.

पुलिस टीम ने कोन्टा-मोंटू मार्ग पर संदिग्ध व्यक्तियों और वाहनों की सघन जांच शुरू की. कृष्णा मंदिर चौक ढोढरा मार्ग पर पुलिस चेकिंग देखकर स्कूटी सवार दो संदिग्ध भागने का प्रयास करने लगे, लेकिन पुलिस ने घेराबंदी कर उन्हें पकड़ लिया.

पूछताछ में आरोपियों ने अपनी पहचान अमीन बसीर शाह (39 वर्ष) निवासी अब्दुल्लापुर मेट, जिला रंगारेड्डी (तेलंगाना) और वी नरेश (22 वर्ष) निवासी जिन्नाराम कॉलोनी, जिला रंगारेड्डी (तेलंगाना) के रूप में बताई.

तलाशी के दौरान उनके पास मौजूद सफेद रंग की बोरी से 10.700 किलोग्राम गांजा बरामद हुआ. पूछताछ में दोनों ने स्वीकार किया कि वे यह गांजा ओडिशा के मलकानगिरी एमवी-72 से खरीदकर तेलंगाना में बिक्री के उद्देश्य से ले जा रहे थे.

इस मामले में थाना कोंटा में आरोपियों के विरुद्ध एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला पंजीबद्ध किया गया. वैधानिक कार्रवाई पूरी करने के बाद दोनों आरोपियों को न्यायालय में पेश किया गया.

आगाज अभियान के तहत सख्त कार्रवाई

पुलिस अधीक्षक मयंक गुर्जर ने कहा कि आगाज अभियान के तहत सुकमा पुलिस की सख्त कार्रवाई लगातार जारी रहेगी. उन्होंने जिलेवासियों, विशेषकर युवाओं से नशे से दूर रहने और अवैध मादक पदार्थों से संबंधित किसी भी सूचना को तत्काल पुलिस को देने की अपील की.

पुलिस अधीक्षक ने भरोसा दिलाया कि सूचना देने वाले की पहचान पूरी तरह गोपनीय रखी जाएगी. जनसहभागिता से ही नशा-मुक्त और सुरक्षित सुकमा का निर्माण संभव है.

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