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सुकमा में बदल रही फिजा, कभी नक्सल प्रभावित रहे गांवों के युवा अब थाम रहे वर्दी की राह

सुकमा पुलिस युवाओं को ट्रेनिंग दे रही है ताकि वे अपने सपनों को साकार कर सकें.

SUKMA POLICE
सुकमा पुलिस की ट्रेनिंग (ETV Bharat Chhattisgarh)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : September 23, 2026 at 1:02 PM IST

3 Min Read
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सुकमा: छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले के जिन इलाकों में कभी बंदूक और हिंसा का साया युवाओं के भविष्य पर भारी पड़ता था, अब उम्मीद की एक नई तस्वीर दिखाई दे रही है. पूवर्ती, सिलगेर और जगरगुंडा जैसे नक्सल प्रभावित क्षेत्रों के युवक-युवतियां अब पुलिस और सुरक्षा बलों की वर्दी पहनकर नई राह बनाने की तैयारी कर रहे हैं. सुकमा पुलिस लाइन में युवक और युवतियों को निःशुल्क प्रशिक्षण दिया जा रहा है.

सुबह साढ़े पांच बजे से शुरू होती है तैयारी

प्रशिक्षण शिविर में युवाओं की दिनचर्या सुबह करीब 5:30 बजे शुरू होती है. सुबह के सत्र में दौड़, शारीरिक दक्षता और भर्ती प्रक्रिया में निर्धारित अन्य अभ्यासों पर जोर दिया जाता है. इसके बाद युवाओं को लिखित परीक्षा की तैयारी के लिए सामान्य ज्ञान सहित आवश्यक विषयों की जानकारी दी जाती है.

बस्तर फाइटर भर्ती के लिए सुकमा पुलिस की युवाओं को ट्रेनिंग (ETV Bharat Chhattisgarh)

पूवर्ती, सिलगेर और जगरगुंडा से भी पहुंचे युवा

शिविर में जिले के दूरस्थ इलाकों के युवा भी उत्साह के साथ हिस्सा ले रहे हैं. पूवर्ती, सिलगेर और जगरगुंडा जैसे लंबे समय तक नक्सल प्रभाव वाले क्षेत्रों से पहुंचे युवक-युवतियां पुलिस भर्ती के लिए पसीना बहा रहे हैं.

Sukma Police
सुकमा पुलिस लाइन में सैकड़ों युवा भविष्य को संवारते हुए (ETV Bharat Chhattisgarh)

एसपी मयंक गुर्जर कर रहे नियमित मॉनिटरिंग

सुकमा एसपी मयंक गुर्जर प्रशिक्षण शिविर का नियमित निरीक्षण कर तैयारियों की निगरानी कर रहे हैं. एसपी मयंक गुर्ज ने बताया कि सुकमा के नक्सल मुक्त होने के बाद यहां के युवा ऊर्जा से भरे हुए हैं. विभिन्न भर्तियों की तैयारी लगातार कर रहे हैं जैसे बस्तर फाइटर्स, पुलिस भर्ती के साथ ही सरकारी भर्ती के लिए भी तैयारी कर रहे हैं. सामुदायिक पुलिसिंग के तहत पुलिस ऐसे युवाओं के लिए ट्रेनिंग कैंप चला रही है, ताकि प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे युवाओं को गाइड किया जा सके और वे विभिन्न भर्तियों की अच्छी जानकारी ले सकें ताकि वे अपना अच्छा परफार्मेंस कर सकें.

Sukma Police
सुकमा पुलिस युवाओं को प्रशिक्षण देते हुए (ETV Bharat Chhattisgarh)

फिलहाल हमारे पास 1200 रजिस्ट्रेशन है. करीब 700-800 युवा लगातार आ रहे हैं. लगातार सामुदायिक पुलिसिंग के तहत ऐसे कार्यक्रम किए जा रहे हैं ताकि यहां के युवा और अन्य लोग खुद को सुरक्षित महसूस कर सकें-मयंक गुर्जर, एसपी, सुकमा

सुकमा एसपी मयंक गुर्जर का कहना है कि हम चाहते हैं कि युवाओं के स्किल को जितना ज्यादा पॉलिस कर सकें वो करें. युवा भी पूरे उत्साह के साथ भर्तियों की तैयारी कर रहे हैं. गोलापल्ली जैसे ग्रामीण क्षेत्रों, पूवर्ती जैसे अंदरुनी इलाकों से भी युवा रूचि दिखा रहे हैं और ट्रेनिंग लेने पहुंच रहे हैं.

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