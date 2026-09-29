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सुकमा में लाखों की गांजा तस्करी, इंटरस्टेट स्मगलर गिरफ्तार, दो यूपी और एक महाराष्ट्र का निवासी

सुकमा : बस्तर से नक्सलवाद का खात्मा होने के बाद अब ड्रग्स तस्करों की नजर इस संभाग पर है. सुकमा में नशे के सौदागरों के खिलाफ पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है. इसी क्रम में 28 सितंबर को सुकमा पुलिस ने 32 किलो 765 ग्राम गांजा जब्त किया है. जब्त गांजे की कीमत 16 लाख 51 हजार रुपये बताई जा रही है. सुकमा पुलिस ने कुल तीन गांजा तस्करों को अरेस्ट किया है. इनमें दो यूपी और एक महाराष्ट्र का निवासी है.

ट्रॉली बैग से गांजे की तस्करी

28 सितंबर को थाना सुकमा पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि कोन्टा ढेंग के पास तीन व्यक्ति ट्रॉली बैग में गांजा लेकर मौजूद हैं. सूचना के आधार पर पुलिस टीम ने मौके पर पहुंचकर घेराबंदी की और तीनों संदिग्धों को पकड़ लिया. तलाशी के दौरान उनके कब्जे से गांजा समेत अन्य सामग्री बरामद की गई. गिरफ्तार आरोपियों की पहचान यूपी और महाराष्ट्र निवासी के तौर पर हुई है. आरोपियों में मोहम्मद आलिम, मुजफ्फरनगर का रहने वाला है. जबकि मोहम्मद मुजम्मिल कुरैशी, अलीगढ़ का निवासी है. तीसरा आरोपी सलीम कांकर शेख महाराष्ट्र के अहमदनगर का निवासी है. पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ थाना सुकमा में अपराध क्रमांक 81/2026 के तहत एनडीपीएस एक्ट की धारा 20(बी)(ii)(सी) के तहत मामला दर्ज किया है. तीनों को न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उन्हें न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है.

सुकमा में गांजा जब्त (ETV BHARAT)

पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर कोन्टा ढेंग के पास कार्रवाई करते हुए 32 किलो 765 ग्राम गांजा के साथ तीन अंतरराज्यीय आरोपियों को गिरफ्तार किया है. आरोपियों से मोबाइल और नकदी समेत करीब 16 लाख 51 हजार रुपये का मशरूका जब्त किया गया है. तीनों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर न्यायालय में पेश किया गया है-मनीष कुंवर, एसडीओपी, सुकमा

सुकमा पुलिस ने इस साल अब तक 24 अंतरराज्यीय समूहों पर कार्रवाई की है. इन कार्रवाइयों में 3 करोड़ 31 लाख 77 हजार 650 रुपये मूल्य के मादक पदार्थ जब्त किए गए हैं.