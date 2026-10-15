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सुकमा पुलिस और सेवा पथ फाउंडेशन की अनूठी पहल, 150 महिलाओं को मिलेगा सिलाई प्रशिक्षण

सुकमा पुलिस और सेवा पथ फाउंडेशन की अनूठी पहल ( ETV BHARAT CHHATTISGARH )

सुकमा: पुलिस की वर्दी पहनकर जवान भले ही मोर्चे पर अपनी जिम्मेदारियां निभाते हों, लेकिन उनके पीछे परिवार की जिम्मेदारी संभालने वाली महिलाओं का योगदान भी कम नहीं है. अब इन्हीं महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने और रोजगार के अवसरों से जोड़ने के उद्देश्य से सुकमा पुलिस ने एक नई पहल की है. पुलिस लाइन सुकमा में गुरुवार को ‘सेवा पथ एक पहल’ के तहत निःशुल्क सिलाई केंद्र का शुभारंभ किया गया. इस केंद्र के माध्यम से पुलिस परिवार की 150 महिलाओं को तीन महीने तक सिलाई का प्रशिक्षण दिया जाएगा.

संजीव कृष्ण ठाकुर और सुकमा पुलिस की पहल (ETV BHARAT CHHATTISGARH) परिवार की मजबूती में मातृशक्ति की अहम भूमिका कार्यक्रम में पुलिस अधीक्षक मयंक गुर्जर ने कहा कि हर वर्दी के पीछे एक परिवार होता है. परिवार की जिम्मेदारियों का बड़ा हिस्सा महिलाएं संभालती हैं. पुलिस परिवार की इन्हीं महिलाओं को सशक्त बनाने के उद्देश्य से सिलाई प्रशिक्षण केंद्र शुरू किया गया है.