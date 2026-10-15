सुकमा पुलिस और सेवा पथ फाउंडेशन की अनूठी पहल, 150 महिलाओं को मिलेगा सिलाई प्रशिक्षण
बस्तर की महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने का उद्देश्य, पूज्य संजीव कृष्ण ठाकुर और सुकमा पुलिस की पहल
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : October 15, 2026 at 2:25 PM IST
सुकमा: पुलिस की वर्दी पहनकर जवान भले ही मोर्चे पर अपनी जिम्मेदारियां निभाते हों, लेकिन उनके पीछे परिवार की जिम्मेदारी संभालने वाली महिलाओं का योगदान भी कम नहीं है. अब इन्हीं महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने और रोजगार के अवसरों से जोड़ने के उद्देश्य से सुकमा पुलिस ने एक नई पहल की है. पुलिस लाइन सुकमा में गुरुवार को ‘सेवा पथ एक पहल’ के तहत निःशुल्क सिलाई केंद्र का शुभारंभ किया गया. इस केंद्र के माध्यम से पुलिस परिवार की 150 महिलाओं को तीन महीने तक सिलाई का प्रशिक्षण दिया जाएगा.
परिवार की मजबूती में मातृशक्ति की अहम भूमिका
कार्यक्रम में पुलिस अधीक्षक मयंक गुर्जर ने कहा कि हर वर्दी के पीछे एक परिवार होता है. परिवार की जिम्मेदारियों का बड़ा हिस्सा महिलाएं संभालती हैं. पुलिस परिवार की इन्हीं महिलाओं को सशक्त बनाने के उद्देश्य से सिलाई प्रशिक्षण केंद्र शुरू किया गया है.
सेवा पथ एक पहल और पूज्य संजीव कृष्ण ठाकुर जी की ओर से सराहनीय पहल की गई है. इस पहल का लक्ष्य सिर्फ प्रशिक्षण तक सीमित नहीं है, बल्कि ऐसा वातावरण तैयार करना है, जहां महिलाएं अपनी प्रतिभा और हुनर के दम पर आगे बढ़ सकें.- मयंक गुर्जर, सुकमा पुलिस अधीक्षक
संजीव कृष्ण ठाकुर ने किया महिलाओं को प्रेरित
कार्यक्रम में संजीव कृष्ण ठाकुर ने प्रशिक्षण प्राप्त करने वाली महिलाओं का उत्साहवर्धन करते हुए कहा कि तीन महीने का यह प्रशिक्षण उनके लिए भविष्य की नई संभावनाओं के द्वार खोल सकता है. बस्तर क्षेत्र ने लंबे समय तक अनेक कठिनाइयों का सामना किया है. ऐसे में महिलाओं को हुनरमंद बनाकर आत्मनिर्भरता की दिशा में आगे बढ़ाना उम्मीद और सकारात्मक बदलाव का संदेश देता है.
महिलाओं को कमजोर समझना उचित नहीं है. परिवार और समाज के निर्माण में उनकी भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है. महिलाओं को सक्षम बनाने के लिए किए जाने वाले प्रयास समाज को भी मजबूत बनाते हैं.- संजीव कृष्ण ठाकुर
सुकमा पुलिस की यह पहल कौशल प्रशिक्षण के माध्यम से महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है. प्रशिक्षण पूरा होने के बाद महिलाएं सिलाई के हुनर का उपयोग स्वरोजगार की संभावनाएं तलाशने में कर सकेंगी.
यह कार्यक्रम मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, उप मुख्यमंत्री एवं गृह मंत्री विजय शर्मा, पुलिस महानिदेशक अरुण देव गौतम और बस्तर रेंज के पुलिस महानिरीक्षक बद्री नारायण मीणा के मार्गदर्शन में किया गया. इसमें एएसपी रोहित शाह, राजीव शर्मा, प्रेमलता गुर्जर, असिता गुर्जर सहित पुलिस विभाग के अधिकारी और अन्य गणमान्यजन उपस्थित रहे.