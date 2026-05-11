ETV Bharat / state

सुकमा में 240 लीटर महुआ शराब जब्त, एक आरोपी गिरफ्तार

सुकमा पुलिस ने अवैध शराब नेटवर्क पर बड़ी कार्रवाई की है. कुल 240 लीटर महुआ शराब को जब्त किया गया है.

Crackdown on Liquor Smuggling in Sukma
सुकमा में शराब तस्करी पर कार्रवाई (ETV BHARAT)
author img

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : May 11, 2026 at 6:21 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

सुकमा: नक्सलवाद खात्मे के बाद सुकमा में पुलिस ने अपराधियों पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है. सोमवार सिटी कोतवाली पुलिस ने भारी मात्रा में महुआ शराब को जब्त किया है. एक शख्स शराब की खेप का परिवहन ऑटो में कर रहा था. आरोपी के पास से 240 लीटर महुआ शराब जब्त किया गया है. जब्त शराब की कीमत एक लाख रुपये से ज्यादा बताई जा रही है.

मुखबिर की सूचना पर कार्रवाई

सुकमा पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी और इसी सूचना के आधार पर यह कार्रवाई की गई है. पुलिस ने नियमित चेकिंग के दौरान एक ऑटो को पकड़ा तो इस ऑटो से भारी मात्रा में अवैध महुआ शराब पाई गई. पुलिस ने आरोपी वाहन ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया. आरोपी का नाम कोमराम रामा है और वह ग्राम गोंगला का निवासी है. पुलिस ने कुल 13 कैन में भरे महुआ शराब को जब्त किया है.

सुकमा पुलिस जिले में अवैध शराब निर्माण, परिवहन और बिक्री के विरुद्ध लगातार सख्त अभियान चला रही है. समाज में शांति और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए इस प्रकार की गतिविधियों पर कठोर कार्रवाई जारी रहेगी. आम नागरिकों से भी अपील है कि वे अवैध गतिविधियों की सूचना पुलिस को दें, ताकि समाज को नशे के गलत प्रभाव से बचाया जा सके-किरण चव्हाण, एसपी, सुकमा

शराब तस्करों पर जिले में लगातार कार्रवाई हो रही है. इस कार्रवाई के तहत पुलिस को सफलता हासिल हुई है. पुलिस ने स्पष्ट किया है कि ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में अवैध शराब के खिलाफ कार्रवाई जारी रहेगी.

सूने मकान में चोरी करने वाले अरेस्ट, गांव के युवकों ने की थी सेंधमारी, श्मशान में छिपाया था चोरी का माल

मौत के मुंह में फंसी यात्री की जान, बचाने के लिए दौड़ा जवान, लोगों ने कहा, ऐसी गलती न हो दोबारा

TAGGED:

SUKMA POLICE ACTION
LIQUOR SMUGGLERS ARRESTED
सुकमा सिटी कोतवाली
सुकमा क्राइम न्यूज
LIQUOR SMUGGLERS IN SUKMA

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.