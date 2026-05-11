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सुकमा में 240 लीटर महुआ शराब जब्त, एक आरोपी गिरफ्तार

सुकमा : नक्सलवाद खात्मे के बाद सुकमा में पुलिस ने अपराधियों पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है. सोमवार सिटी कोतवाली पुलिस ने भारी मात्रा में महुआ शराब को जब्त किया है. एक शख्स शराब की खेप का परिवहन ऑटो में कर रहा था. आरोपी के पास से 240 लीटर महुआ शराब जब्त किया गया है. जब्त शराब की कीमत एक लाख रुपये से ज्यादा बताई जा रही है.

सुकमा पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी और इसी सूचना के आधार पर यह कार्रवाई की गई है. पुलिस ने नियमित चेकिंग के दौरान एक ऑटो को पकड़ा तो इस ऑटो से भारी मात्रा में अवैध महुआ शराब पाई गई. पुलिस ने आरोपी वाहन ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया. आरोपी का नाम कोमराम रामा है और वह ग्राम गोंगला का निवासी है. पुलिस ने कुल 13 कैन में भरे महुआ शराब को जब्त किया है.

सुकमा पुलिस जिले में अवैध शराब निर्माण, परिवहन और बिक्री के विरुद्ध लगातार सख्त अभियान चला रही है. समाज में शांति और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए इस प्रकार की गतिविधियों पर कठोर कार्रवाई जारी रहेगी. आम नागरिकों से भी अपील है कि वे अवैध गतिविधियों की सूचना पुलिस को दें, ताकि समाज को नशे के गलत प्रभाव से बचाया जा सके-किरण चव्हाण, एसपी, सुकमा

शराब तस्करों पर जिले में लगातार कार्रवाई हो रही है. इस कार्रवाई के तहत पुलिस को सफलता हासिल हुई है. पुलिस ने स्पष्ट किया है कि ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में अवैध शराब के खिलाफ कार्रवाई जारी रहेगी.