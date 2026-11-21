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ओडिशा से छत्तीसगढ़ में बाइक पर गांजा तस्करी, सुकमा पुलिस का तस्करों पर एक्शन

गांजा तस्करों पर सुकमा पुलिस की कार्रवाई ( ETV BHARAT )

सुकमा: छत्तीसगढ़ में बड़े पैमाने पर ओडिशा से गांजे की तस्करी होती है. प्रदेश की पुलिस लगातार गांजा तस्करों पर एक्शन ले रही है. इसी क्रम में सुकमा पुलिस ने सख्त कार्रवाई की है. पुलिस ने ऑपरेशन आगाज के तहत गांजा तस्करी के नेटवर्क पर एक्शन लिया है. पुलिस ने ओडिशा के मलकानगिरी से मोटरसाइकिल के जरिए गांजे की खेप लेकर छत्तीसगढ़ आ रहे दो युवाओं को धर दबोचा है.

मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने बिछाया जाल पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, सुकमा पुलिस को मुखबिर के जरिए सूचना मिली थी कि ओडिशा के मलकानगिरी क्षेत्र से दो मोटरसाइकिलों में सवार कुछ लोग गांजे की खेप लेकर छत्तीसगढ़ की ओर आ रहे हैं. सूचना को गंभीरता से लेते हुए पुलिस ने तत्काल घेराबंदी की रणनीति बनाई और संदिग्ध वाहनों की तलाश शुरू कर दी.