ओडिशा से छत्तीसगढ़ में बाइक पर गांजा तस्करी, सुकमा पुलिस का तस्करों पर एक्शन
मलकानगिरी से छत्तीसगढ़ में गांजा की तस्करी हो रही थी. पुलिस ने गांजा तस्करों को गिरफ्तार किया है. नवीन कश्यप की रिपोर्ट
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : November 21, 2026 at 10:33 PM IST
सुकमा: छत्तीसगढ़ में बड़े पैमाने पर ओडिशा से गांजे की तस्करी होती है. प्रदेश की पुलिस लगातार गांजा तस्करों पर एक्शन ले रही है. इसी क्रम में सुकमा पुलिस ने सख्त कार्रवाई की है. पुलिस ने ऑपरेशन आगाज के तहत गांजा तस्करी के नेटवर्क पर एक्शन लिया है. पुलिस ने ओडिशा के मलकानगिरी से मोटरसाइकिल के जरिए गांजे की खेप लेकर छत्तीसगढ़ आ रहे दो युवाओं को धर दबोचा है.
मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने बिछाया जाल
पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, सुकमा पुलिस को मुखबिर के जरिए सूचना मिली थी कि ओडिशा के मलकानगिरी क्षेत्र से दो मोटरसाइकिलों में सवार कुछ लोग गांजे की खेप लेकर छत्तीसगढ़ की ओर आ रहे हैं. सूचना को गंभीरता से लेते हुए पुलिस ने तत्काल घेराबंदी की रणनीति बनाई और संदिग्ध वाहनों की तलाश शुरू कर दी.
इसी दौरान पुलिस ने दो मोटरसाइकिलों को रोककर तलाशी ली. जांच के दौरान दो ट्रॉली बैग से कुल 25.450 किलोग्राम गांजा बरामद हुआ. अचानक हुई पुलिस कार्रवाई से तस्करों में अफरा-तफरी मच गई
जंगल का सहारा लेकर भागे दो आरोपी, दो गिरफ्तार
पुलिस की घेराबंदी के दौरान चार आरोपियों में से दो आरोपी मौके का फायदा उठाकर जंगल की ओर भागने में सफल रहे. पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए दो अन्य आरोपियों को मौके पर ही गिरफ्तार कर लिया. गिरफ्तार दोनों आरोपी ओडिशा के कालिमेला क्षेत्र के निवासी बताए जा रहे हैं. पुलिस अब फरार दोनों आरोपियों की तलाश में जुटी है. साथ ही गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ कर गांजा तस्करी के पूरे नेटवर्क और इस अवैध कारोबार से जुड़े अन्य लोगों के संबंध में जानकारी जुटाई जा रही है.
जिले में मादक पदार्थों की तस्करी और अवैध कारोबार के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई लगातार जारी है. ऑपरेशन आगाज के तहत तस्करी पर प्रभावी अंकुश लगाने के लिए विशेष निगरानी और कार्रवाई की जा रही है- मनोज तिर्की, एएसपी, सुकमा
मलकानगिरी से सुकमा के रास्ते छत्तीसगढ़ में गांजे की खेप पहुंचाने की इस कोशिश ने एक बार फिर अंतरराज्यीय मादक पदार्थ तस्करी के नेटवर्क पर सवाल खड़े किए हैं. पुलिस की इस कार्रवाई से तस्करों को बड़ा झटका लगा है. दो आरोपियों का जंगल के रास्ते फरार होना पुलिस के लिए चुनौती बना हुआ है.
अब पुलिस की जांच का अगला फोकस फरार आरोपियों की गिरफ्तारी और इस तस्करी के पीछे सक्रिय पूरे नेटवर्क तक पहुंचना है. सुकमा पुलिस ने स्पष्ट किया है कि नशे के अवैध कारोबार के खिलाफ ऑपरेशन आगाज के तहत अभियान आगे भी जारी रहेगा.