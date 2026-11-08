सुकमा के अफसरों ने बच्चों के साथ मनाई दिवाली, हिड़मा के गांव में छूटे इस बार खुशी के पटाखे
कभी पूवर्ती गांव में माओवादियों का खौफ हुआ करता था, आज यहां बच्चों की खुशियों की कलकारी गूंज रही है. नवीन कश्यप की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : November 8, 2026 at 12:17 PM IST
सुकमा: कभी माओवादियों का गढ़ रहा पूवर्ती गांव अब विकास और खुशहाली के रास्ते पर बढ़ चला है. कभी पूवर्ती गांव में नक्सली कमांडर माड़वी हिड़मा के डर से बच्चे घर से बाहर तक नहीं निकलते थे. गांव में किसी भी तरह का सरकारी आयोजन नहीं होता था. स्कूल और आंगनबाड़ी कार्यकर्ता जैसे शब्द से यहां के लोग वाकिफ नहीं थे. लेकिन 31 मार्च 2026 के बाद से यहां की पूरी तस्वीर बदल चुकी है. गांव के बच्चे पढ़ने भी जा रहे हैं और त्योहार पर साझा खुशियां भी मना रहे हैं. दिवाली से एक दिन पहले यहां एसपी मयंक गुर्जर के निर्देश पर पुलिस के जवान पूवर्ती गांव पहुंचे और बच्चों के साथ छोटी दिवाली मनाई. पुलिस के जवानों ने बच्चों को इस मौके पर गिफ्ट भी दिए. पटाखे और मिठाई पाकर बच्चे काफी खुश हुए.
पूवर्ती गांव में पुलिस ने मनाई बच्चों संग दिवाली
दरअसल, सुकमा पुलिस ने एक प्रोग्राम चलाया है, जिसे आप सामुदायिक पहल भी कह सकते हैं. इस पहल का नाम है 'निवा दुवड ते' जो गोंडी, हल्बी भाषा का शब्द है, जिसका अर्थ है आपके द्वार. इसी प्रोग्राम के तहत पुलिस के जवान गांव पहुंचे और बच्चों के साथ दिवाली का त्योहार मनाया. साथ ही ये संदेश भी दिया कि पुलिस आपकी मदद के लिए है. आप पुलिस से डरे नहीं बल्कि समाज का उसे भी एक हिस्सा मानें जो आपकी मदद के लिए है.
ग्रामीणों के बीच कपड़े बांटे गए कपड़े
गांववालों के साथ दिवाली मनाने पहुंचे जवानों ने बच्चों को जहां मिठाई और पटाखे बांटे तो वहीं ग्रामीणों को कपड़े बांटे गए. पुलिस ने महिलाओं को जहां साड़ियां बांटी वहीं पुरुषों को पारंपरिक तौर पर पहने जाने वाले लुंगी बांटे. गिफ्ट मिलने पर ग्रामीण भी काफी खुश नजर आए. पुलिस के जवानों ने बच्चों के मनोरंजन के लिए गांव गांव में मिकी माउस के झूले भी लगाए. बच्चे मिकी माउस के झूले पर झूलकर काफी खुश हुए.
बंदूक के साए से निकलकर विश्वास के उजाले की ओर बढ़ता पूवर्ती
कार्यक्रम के दौरान एसडीओपी प्रभात पटेल और थाना प्रभारी परशुराम पैकरा ने ग्रामीणों से बातचीत की. उन्होंने क्षेत्र में सुरक्षा, शांति और विकास को लेकर पुलिस की प्रतिबद्धता दोहराते हुए ग्रामीणों को निरंतर सहयोग और सुरक्षा का भरोसा दिलाया. इस आयोजन की सबसे खास तस्वीर ग्रामीणों, पुलिस जवानों और आत्मसमर्पित नक्सलियों का एक साथ दीपावली मनाना रहा. यह दृश्य बताता है कि संवाद, विश्वास और सकारात्मक पहल के जरिए दूरस्थ अंचलों में सामाजिक रिश्तों को नई मजबूती मिल सकती है.