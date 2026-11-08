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सुकमा के अफसरों ने बच्चों के साथ मनाई दिवाली, हिड़मा के गांव में छूटे इस बार खुशी के पटाखे

बच्चों के साथ मनाई दिवाली ( ETV Bharat )

सुकमा: कभी माओवादियों का गढ़ रहा पूवर्ती गांव अब विकास और खुशहाली के रास्ते पर बढ़ चला है. कभी पूवर्ती गांव में नक्सली कमांडर माड़वी हिड़मा के डर से बच्चे घर से बाहर तक नहीं निकलते थे. गांव में किसी भी तरह का सरकारी आयोजन नहीं होता था. स्कूल और आंगनबाड़ी कार्यकर्ता जैसे शब्द से यहां के लोग वाकिफ नहीं थे. लेकिन 31 मार्च 2026 के बाद से यहां की पूरी तस्वीर बदल चुकी है. गांव के बच्चे पढ़ने भी जा रहे हैं और त्योहार पर साझा खुशियां भी मना रहे हैं. दिवाली से एक दिन पहले यहां एसपी मयंक गुर्जर के निर्देश पर पुलिस के जवान पूवर्ती गांव पहुंचे और बच्चों के साथ छोटी दिवाली मनाई. पुलिस के जवानों ने बच्चों को इस मौके पर गिफ्ट भी दिए. पटाखे और मिठाई पाकर बच्चे काफी खुश हुए.

पूवर्ती गांव में पुलिस ने मनाई बच्चों संग दिवाली दरअसल, सुकमा पुलिस ने एक प्रोग्राम चलाया है, जिसे आप सामुदायिक पहल भी कह सकते हैं. इस पहल का नाम है 'निवा दुवड ते' जो गोंडी, हल्बी भाषा का शब्द है, जिसका अर्थ है आपके द्वार. इसी प्रोग्राम के तहत पुलिस के जवान गांव पहुंचे और बच्चों के साथ दिवाली का त्योहार मनाया. साथ ही ये संदेश भी दिया कि पुलिस आपकी मदद के लिए है. आप पुलिस से डरे नहीं बल्कि समाज का उसे भी एक हिस्सा मानें जो आपकी मदद के लिए है.