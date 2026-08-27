सुकमा नवोदय विद्यालय की छात्रा की तबीयत बिगड़ी, इलाज के लिए छिंदगढ़ से जगदलपुर तक भटक रहा पिता
परिजन ने कहा दवाई देकर छात्रा को भेज दिया गया, छिंदगढ़ से सुकमा फिर वहां से जगदलपुर रेफर किया गया, अब तक 20-25 हजार खर्च
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : August 27, 2026 at 2:10 PM IST
जगदलपुर: सुकमा के नवोदय विद्यालय में पढ़ने वाली एक छात्रा की तबीयत अचानक बिगड़ गई. परिवार का आरोप है कि स्कूल से तबीयत खराब होने की जानकारी मिलने के बाद पहले दवाई देकर छात्रा को घर भेज दिया गया. लेकिन उसकी हालत में कोई सुधार नहीं हुआ. इसके बाद पिता अपनी बेटी को लेकर छिंदगढ़ से जगदलपुर तक इलाज के लिए भटक रहा है.
परेशान पिता ने क्या कहा?
परिजन अशोक वर्मा का कहना है कि उनकी बेटी आंचल वर्मा सुकमा के नवोदय विद्यालय में पढ़ती है. नवोदय विद्यालय की नर्स के द्वारा उनकी बेटी की तबीयत खराब होने की जानकारी उन्हें मिली. उन्होंने एक गोली देकर घर भेज दिया. जिसके बाद बेटी को छिंदगढ़ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में इलाज कराया गया, लेकिन कोई रिजल्ट नहीं मिला. इसके बाद जिला अस्पताल सुकमा में दिखाया गया.
सुकमा से भी किया गया रेफर
सुकमा में जांच के तुरंत बाद रायपुर या जगदलपुर रेफर करने की बात कही गई. जिसके बाद बेटी को लेकर 19 अगस्त को अशोक वर्मा जगदलपुर के MPM अस्पताल पहुंचे, लेकिन यहां भी डॉक्टर नदारद रहने के कारण निजी अस्पताल में डॉ. मनीष काले को दिखाया गया. जहां इलाज के बाद दर्द से कहरा रही बच्ची को थोड़ी राहत तो मिली, लेकिन रात में वापस बच्ची दर्द से कहरा उठी.
फिर दूसरी अस्पताल पहुंचे
डॉक्टरों ने प्राथमिक इलाज करने के बाद अस्पताल में इलाज संभव नहीं होने की बात कहते हुए अन्य अस्पताल का रुख करने को कहा. जिसके बाद जगदलपुर के ओम अस्पताल में भर्ती कराया गया है. जहां से अलग-अलग जांच केंद्रों में जांच कराई गई.
कई तरह की बीमारी आई सामने
पिता ने आगे कहा कि जांच और इलाज में अब तक 20-25 हजार रुपये खर्च आ गया है. डॉक्टरों की मुताबिक हॉस्टल के खानपान और कुरकुरे की वजह से शरीर मे इंफेक्शन हुआ है. फिलहाल डॉक्टरों ने पीलिया बीमारी को कंट्रोल किया है. इसके अलावा पथरी, लिवर में सूजन और ओवरी से जुड़ी समस्या बनी हुई है. जिसका रिपोर्ट आने पर आगे इलाज की जानकारी दी जाएगी.
हम ठेला लगाते हैं और उसी पैसे से बच्चों को पढ़ाते हैं, किसकी लापरवाही है ये हम नहीं जानते लेकिन हम तो स्कूल के भरोसे छोड़ रहे हैं बच्चे को तो उनको ध्यान देना चाहिए:- अशोक वर्मा, परिजन
स्कूल प्रिंसिपल का क्या कहना है?
नवोदय विद्यालय सुकमा के प्रिंसिपल बलराम जाटव ने बताया कि 13 अगस्त को बच्ची बीमारी हुई थी. इससे पूर्व बच्ची विद्यालय में स्वस्थ्य थी. बच्ची को टाइफाइड बीमारी होने की जानकारी मिली थी. बीमारी के बाद स्टाफ नर्स रविता लकड़ा ने प्राथमिक इलाज कराया और परिजनों को इसकी जानकारी दी.
परिजन स्कूल पहुंचकर छात्रा को 13 अगस्त को ही अपने साथ लेकर चले गए. विद्यालय में बीमार होने से प्राथमिक इलाज कराया जाता है जिसके लिए स्टाफ नर्स नियुक्त है और एम्बुलेंस की भी सुविधा उपलब्ध है. उसके बाद अस्पताल में भर्ती कराया जाता है और परिजन आगे उनका इलाज कराते हैं.- प्रिंसिपल बलराम जाटव
बता दें कि कुछ समय पूर्व ही बस्तर संभाग के बीजापुर और सुकमा जिले में मलेरिया से पीड़ित होने के कारण दो छात्रों की मौत हो गई है. इन छात्रों की मौत समय पर इलाज नहीं मिलने के कारण हुई है. यह दोनों ही छात्र आवासीय विद्यालय में रहकर पढ़ाई कर रहे थे. ऐसे में एक बार फिर आवासीय नवोदय विद्यालय से छात्रा के बीमार होने की खबर बाहर आने के बाद और परिजनों का इलाज के लिए दर-दर भटकना कई सवाल खड़े करता है.