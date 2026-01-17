ETV Bharat / state

राष्ट्रीय बालिका दिवस पर सुकमा के तोंगपाल में जागरूकता कार्यक्रम, बाल विवाह मुक्त भारत की दिलाई गई शपथ

कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य छात्राओं को शिक्षा के महत्व, उनके अधिकारों, सुरक्षा और सशक्तिकरण के प्रति जागरूक करना था. वक्ताओं ने कहा कि शिक्षित और सशक्त बालिकाएं ही मजबूत समाज और देश की नींव होती हैं.

सुकमा: जिले राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर तोंगपाल स्थित शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में जागरूकता अभियान चलाया गया. यह कार्यक्रम कलेक्टर अमित कुमार के निर्देश और जिला महिला एवं बाल विकास अधिकारी शिवदास नेताम के मार्गदर्शन में आयोजित किया गया.

स्वास्थ्य और स्वच्छता पर तकनीकी सत्र

तकनीकी सत्र में विशेषज्ञों ने किशोरियों को स्वास्थ्य, स्वच्छता और पोषण से जुड़ी जानकारी दी. छात्राओं को संतुलित आहार, आयरन युक्त भोजन और स्वस्थ जीवनशैली अपनाने के लिए प्रेरित किया गया. किशोरावस्था में होने वाले शारीरिक और मानसिक बदलावों पर भी चर्चा की गई.

गुड टच–बैड टच और पोक्सो कानून की जानकारी

बालिकाओं की सुरक्षा को लेकर गुड टच-बैड टच की अवधारणा, पॉक्सो अधिनियम और महिला सशक्तिकरण केंद्र के उद्देश्यों की जानकारी दी गई. छात्राओं को बताया गया कि किसी भी प्रकार की परेशानी या उत्पीड़न की स्थिति में चुप न रहें और तुरंत सहायता लें.

इस कार्यक्रम से हमें अपने अधिकार, सुरक्षा और भविष्य को लेकर बहुत जरूरी जानकारी मिली. खुशी कश्यप, छात्रा

हेल्पलाइन नंबरों की दी गई जानकारी

कार्यक्रम में सखी वन स्टॉप सेंटर, महिला हेल्पलाइन नंबर 181 और चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर 1098 के उपयोग के बारे में भी बताया गया, ताकि आपात स्थिति में बालिकाएं तुरंत मदद प्राप्त कर सकें.

बाल विवाह के खिलाफ दिलाई गई शपथ

इस अवसर पर ‘बाल विवाह मुक्त भारत’ की शपथ दिलाई गई. सभी छात्राओं, शिक्षकों और उपस्थित लोगों ने बाल विवाह के खिलाफ जागरूकता फैलाने का संकल्प लिया. वक्ताओं ने बाल विवाह के दुष्परिणामों पर भी प्रकाश डाला.

छात्राओं को मिला करियर मार्गदर्शन

कार्यक्रम के अंत में छात्राओं को करियर गाइडेंस दी गई. उन्हें विभिन्न शैक्षणिक और व्यावसायिक विकल्पों की जानकारी दी गई और आत्मनिर्भर बनने के लिए प्रेरित किया गया.

कार्यक्रम में जेंडर विशेषज्ञ दीपिका सिंह, वित्तीय साक्षरता समन्वयक प्रदीप मंडल, मिशन समन्वयक अमित कुमार मरावी, सुपरवाइजर अमृत नाग सहित आईसीडीएस के अधिकारी, शिक्षक और संख्या में छात्र-छात्राएं उपस्थित रहे.