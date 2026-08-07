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सुकमा खनन विवाद पर कांग्रेस का हमला, ग्रामीणों के साथ मैदान में उतरे विक्रम मंडावी

दोनों नेताओं ने ग्रामीणों के साथ बैठक कर उनकी समस्याएं सुनीं और खनन कार्य को लेकर उठ रहे सवालों पर प्रशासन से तत्काल हस्तक्षेप की मांग की. उन्होंने चेतावनी दी कि यदि नियमों की अनदेखी कर खनन जारी रहा तो कांग्रेस ग्रामीणों के साथ मिलकर जनआंदोलन करेगी.

सुकमा: ग्राम पंचायत चिमलीपेंटा के तुमलपाड़ गांव में कथित अवैध खनन को लेकर राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई हैं. गुरुवार को बीजापुर विधायक विक्रम मंडावी और जिला कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष हरीश कवासी ग्रामीणों से मिलने तुमलपाड़ पहुंचे.

सुकमा में खनन के विरोध में ग्रामीण (ETV Bharat Chhattisgarh)

ग्रामीणों के गंभीर आरोप

बैठक में बड़ी संख्या में ग्रामीण शामिल हुए. ग्रामीणों ने कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल के सामने आरोप लगाया कि कंपनी ने खनन शुरू करने से पहले हर परिवार को प्रतिवर्ष 25 हजार रुपये देने, स्थानीय युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने, ऑटो उपलब्ध कराने और स्कूल जैसी बुनियादी सुविधाएं विकसित करने का आश्वासन दिया था. ग्रामीणों का आरोप है कि अब तक कोई भी वादा पूरा नहीं किया गया. ग्रामीणों ने यह भी आरोप लगाया कि खनन शुरू करने से पहले ग्रामसभा आयोजित नहीं की गई और उनकी सहमति के बिना ही उत्खनन शुरू कर दिया गया.

खनन बंद करने और निष्पक्ष जांच की मांग

ग्राम पंचायत चिमलीपेंटा के सरपंच इरपा किस्टैया ने दावा किया कि पंचायत का प्रस्ताव अधिकारियों के दबाव में पारित कराया गया था. उन्होंने कहा कि गांव में ग्रामसभा नहीं हुई और फरवरी माह में कंपनी द्वारा किए गए रोजगार और विकास के वादे भी पूरे नहीं किए गए. इससे ग्रामीणों में भारी नाराजगी है. उन्होंने प्रशासन से खनन कार्य बंद कराने और निष्पक्ष जांच कराने की मांग की है.

कांग्रेस ने भाजपा पर साधा निशाना

जिला कांग्रेस अध्यक्ष हरीश कवासी ने भाजपा सरकार पर निशाना साधा. उन्होंने कहा कि डबल इंजन सरकार में विकास के नाम पर प्राकृतिक संसाधनों की लूट हो रही है. उन्होंने आरोप लगाया कि जिस क्षेत्र में आज भी स्कूल, आंगनबाड़ी और अन्य मूलभूत सुविधाओं का अभाव है, वहां सड़क निर्माण के नाम पर खनन को प्राथमिकता दी जा रही है. उन्होंने कहा कि यदि अवैध खनन नहीं रोका गया तो कांग्रेस ग्रामीणों के साथ मिलकर चरणबद्ध आंदोलन करेगी.

आंदोलन की चेतावनी

बीजापुर विधायक विक्रम मंडावी ने कहा कि कांग्रेस विकास विरोधी नहीं है, बल्कि कानून के दायरे में विकास की पक्षधर है. उन्होंने आरोप लगाया कि बिना आवश्यक अनुमति और दस्तावेजों के खनन किया जा रहा है. प्रशासन शिकायतों के बावजूद कार्रवाई नहीं कर रहा. उन्होंने कहा कि विकास की आड़ में प्राकृतिक संसाधनों का अवैध दोहन किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. यदि प्रशासन ने जल्द कार्रवाई नहीं की तो कांग्रेस ग्रामीणों के साथ मिलकर बड़े स्तर पर जनआंदोलन शुरू करेगी.