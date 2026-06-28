ETV Bharat / state

आकाशीय बिजली का कहर, 18 साल के युवक की मौत, 4 साथी घायल, सुकमा में पेड़ के नीचे खड़े थे

जानकारी के अनुसार, रविवार दोपहर करीब 3 बजे देवनाथ पारा निवासी उमेश बघेल, मंगला बघेल, आशाराम बघेल, अजय नाग और आयता बघेल खेत में खेती-किसानी का कार्य कर रहे थे. इसी दौरान अचानक मौसम ने करवट ली और तेज बारिश शुरू हो गई. बारिश से बचने के लिए सभी युवक पास में स्थित एक इमली के पेड़ के नीचे खड़े हो गए.

सुकमा: जिले में आकाशीय बिजली एक गांव में कहर बनकर गिरी. कुकनार थाना क्षेत्र अंतर्गत धुररास गांव के देवनाथ पारा में रविवार दोपहर दर्दनाक हादसा हुआ. यहां खेत में काम कर रहे पांच युवकों पर अचानक आकाशीय बिजली गिरी जिसमें 18 वर्षीय अजय नाग की अस्पताल ले जाते समय मौत हो गई, जबकि उसके चार साथी घायल हो गए. सभी घायलों का इलाज छिंदगढ़ अस्पताल में जारी है, जहां चिकित्सकों ने उनकी स्थिति फिलहाल खतरे से बाहर बताई है.

इमली पेड़ के नीचे गिरी बिजली

बारिश के साथ तेज गर्जना और चमक शुरू हुई. देखते ही देखते एक तेज आकाशीय बिजली सीधे इमली के पेड़ के पास गिरी, जिसकी चपेट में पांचों युवक आ गए. जोरदार धमाके के साथ सभी युवक जमीन पर गिर पड़े. घटना के बाद आसपास मौजूद ग्रामीण तुरंत मौके पर पहुंचे और गंभीर रूप से घायल युवकों को निजी साधनों से छिंदगढ़ अस्पताल पहुंचाया.

अस्पताल ले जाते समय तोड़ा दम

अस्पताल में प्राथमिक उपचार के बाद सबसे अधिक गंभीर रूप से घायल अजय नाग को बेहतर इलाज के लिए रेफर किया गया, लेकिन अस्पताल ले जाते समय रास्ते में ही उसने दम तोड़ दिया. अजय की असमय मौत से उसके परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा. घर में मातम पसरा हुआ है और परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है. वहीं उमेश बघेल, मंगला बघेल, आशाराम बघेल और आयता बघेल का इलाज छिंदगढ़ अस्पताल में जारी है. डॉक्टरों के अनुसार सभी घायलों की हालत स्थिर है और उन्हें लगातार निगरानी में रखा गया है.

इस हृदयविदारक घटना के बाद पूरे धुररास गांव में शोक और दहशत का माहौल है. ग्रामीणों का कहना है कि कुछ ही पलों में मौसम बदलने से किसी को संभलने का अवसर नहीं मिला. प्रशासन ने भी लोगों से खराब मौसम के दौरान खुले स्थानों और पेड़ों के नीचे खड़े होने से बचने की अपील की है, ताकि इस तरह की दुखद घटनाओं से बचा जा सके.