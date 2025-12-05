ETV Bharat / state

सुकमा में ज्वेलरी शॉप में लूट का 3 घंटे में खुलासा, सभी आरोपी हथियार और 12 लाख के जेवरात सहित पकड़े गए

सुकमा पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए कुल 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है.

SUKMA JEWELLERY SHOP ROBBERY
सभी आरोपी हथियार और 12 लाख के जेवरात सहित पकड़े गए (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : December 5, 2025 at 3:51 PM IST

3 Min Read
सुकमा: जिला मुख्यालय में गुरुवार रात हुई ज्वेलरी लूट का सुकमा पुलिस ने महज तीन घंटे के अंदर पर्दाफाश कर दिया है. पुलिस ने लूट में शामिल तीनों आरोपियों को करीब 12 लाख रुपए के जेवरात के साथ गिरफ्तार किया है. इस घटना का मास्टरमाइंड अंकित सरकार है जो गांजा तस्करी और अन्य आपराधिक गतिविधियों से जुड़ा हुआ है. अंकित ने दो दोस्तों को मध्यप्रदेश के भिंड जिले से बुलाकर लूट की वारदात को अंजाम देने की कोशिश की.

कैसे हुआ वारदात का खुलासा?: 04 दिसंबर की रात लगभग 8:30 बजे दो नकाबपोश युवक सुकमा मेन रोड स्थित दुर्गा ज्वेलर्स में पिस्टल और चाकू के दम पर घुसे. दुकानदार को धमकाते हुए आभूषण लूटने लगे. इसी दौरान स्थानीय लोगों की सजगता से एक आरोपी मौके पर ही जेवरात के साथ पकड़ लिया गया, जबकि दूसरा आरोपी अंधेरे का फायदा उठाकर भागने में सफल हो गया.

सुकमा में ज्वेलरी शॉप में लूट का 3 घंटे में खुलासा (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

3 घंटे में सभी आरोपी पुलिस के शिकंजे में: घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस अधीक्षक सुकमा किरण चव्हाण मौके पर पहुंचे. विशेष दल गठित करते हुए प्रमुख रास्तों पर नाकेबंदी करा दी. इसके बाद सुकमा पुलिस की घेराबंदी और तलाशी अभियान के चलते भाग रहे आरोपी को भी पकड़ लिया गया. पूछताछ में खुलासा हुआ कि इस लूट का मास्टरमाइंड अंकित सरकार है, जो सुकमा का ही निवासी है.

कैसी की प्लानिंग?: अंकित ने अपने दो दोस्तों कोमल सिंह और आर्यन रैपुरिया (दोनों निवासी भिंड, मध्यप्रदेश) को लूट के लिए बुलाया था. तीनों ने 3 दिनों तक लगातार ज्वेलर्स दुकान की रेकी की और अंकित के किराए के कमरे में पूरी प्लानिंग बनाई. वारदात की रात अंकित मोटरसाइकिल से दुकान के आसपास घूमकर पुलिस की मूवमेंट पर नजर रखता रहा और घटना के बाद अपने साथियों को भागने में मदद करने वाला था. लेकिन पुलिस की तत्परता ने उनकी पूरी योजना ध्वस्त कर दी.

क्या-क्या बरामद हुआ?

  • लूटे गए 12.08 लाख रुपए के आभूषण
  • घटना में इस्तेमाल पिस्टल और चाकू
  • बाइक
  • मोबाइल फोन

ये आरोपी गिरफ्तार

  1. कोमल सिंह, पिता ब्रह्मा सिंह – रठियापुरा, भिंड (म.प्र.)
  2. आर्यन रैपुरिया, पिता चंदन सिंह – रठियापुरा, भिंड (म.प्र.)
  3. अंकित राय, पिता गोपाल राय – कुम्हाररास वार्ड 15, सुकमा

पुलिस टीम का सराहनीय योगदान: इस मामले में त्वरित कार्रवाई करने वाली टीम में एएसपी रोहित शाह, एसडीओपी परमेश्वर तिलकवार, डीएसपी रविकांत सहारे, डीएसपी केके बाजपेई, डीएसपी मोनिका श्याम, थाना प्रभारी सुकमा शिवानंद तिवारी, प्रभारी छिंदगढ़ रंजीत सिंह, नक्सल सेल प्रभारी रोशन सिंह, सायबर सेल प्रभारी प्रमोद कश्यप व अन्य स्टाफ की महत्वपूर्ण भूमिका रही.

JEWELLERY SHOP ROBBERY CASE SOLVE
SUKMA JEWELLERY SHOP
ज्वेलरी शॉप में लूट
सुकमा में ज्वेलरी शॉप
SUKMA JEWELLERY SHOP ROBBERY

संपादक की पसंद

