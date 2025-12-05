ETV Bharat / state

सुकमा में ज्वेलरी शॉप में लूट का 3 घंटे में खुलासा, सभी आरोपी हथियार और 12 लाख के जेवरात सहित पकड़े गए

सुकमा: जिला मुख्यालय में गुरुवार रात हुई ज्वेलरी लूट का सुकमा पुलिस ने महज तीन घंटे के अंदर पर्दाफाश कर दिया है. पुलिस ने लूट में शामिल तीनों आरोपियों को करीब 12 लाख रुपए के जेवरात के साथ गिरफ्तार किया है. इस घटना का मास्टरमाइंड अंकित सरकार है जो गांजा तस्करी और अन्य आपराधिक गतिविधियों से जुड़ा हुआ है. अंकित ने दो दोस्तों को मध्यप्रदेश के भिंड जिले से बुलाकर लूट की वारदात को अंजाम देने की कोशिश की.

कैसे हुआ वारदात का खुलासा?: 04 दिसंबर की रात लगभग 8:30 बजे दो नकाबपोश युवक सुकमा मेन रोड स्थित दुर्गा ज्वेलर्स में पिस्टल और चाकू के दम पर घुसे. दुकानदार को धमकाते हुए आभूषण लूटने लगे. इसी दौरान स्थानीय लोगों की सजगता से एक आरोपी मौके पर ही जेवरात के साथ पकड़ लिया गया, जबकि दूसरा आरोपी अंधेरे का फायदा उठाकर भागने में सफल हो गया.

सुकमा में ज्वेलरी शॉप में लूट का 3 घंटे में खुलासा (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

3 घंटे में सभी आरोपी पुलिस के शिकंजे में: घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस अधीक्षक सुकमा किरण चव्हाण मौके पर पहुंचे. विशेष दल गठित करते हुए प्रमुख रास्तों पर नाकेबंदी करा दी. इसके बाद सुकमा पुलिस की घेराबंदी और तलाशी अभियान के चलते भाग रहे आरोपी को भी पकड़ लिया गया. पूछताछ में खुलासा हुआ कि इस लूट का मास्टरमाइंड अंकित सरकार है, जो सुकमा का ही निवासी है.