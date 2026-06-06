ETV Bharat / state

गादीरास पुलिस की त्वरित कार्रवाई, नाबालिग से दुष्कर्म के दो आरोपी गिरफ्तार

सुकमा पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, महिला एवं बालिकाओं के विरुद्ध होने वाले अपराधों के मामलों में सख्त कार्रवाई के निर्देशों के तहत यह कार्रवाई की गई है. पुलिस अधीक्षक सुकमा किरण चव्हाण के निर्देशन और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक रोहित शाह, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अभिषेक वर्मा एवं एसडीओपी परमेश्वर तिलकवार के मार्गदर्शन में गादीरास थाना पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए कार्रवाई की.

सुकमा: गादीरास थाना क्षेत्र में नाबालिग से दुष्कर्म के गंभीर मामले में पुलिस ने तुरंत एक्शन लेते हुए दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है. घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस ने तत्काल जांच शुरू की और फरार आरोपियों की तलाश कर उन्हें गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की.

दो युवकों ने नाबालिग को शादी का झांसा देकर किया दुष्कर्म

3 जून 2026 को एक महिला ने थाना गादीरास में रिपोर्ट दर्ज कराते हुए बताया कि उसकी नाबालिग बेटी को दो युवकों ने प्रेम संबंध और विवाह का झांसा देकर अलग-अलग समय में कई बार शारीरिक शोषण का शिकार बनाया. शिकायत में यह भी उल्लेख किया गया कि इस कथित शोषण के कारण पीड़िता गर्भवती हो गई है.

दुष्कर्म के दोनों आरोपी गिरफ्तार

रिपोर्ट के आधार पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की. जांच के दौरान आरोपों की पुष्टि होने पर पुलिस ने दोनों संदिग्धों की तलाश शुरू की. पुलिस की सक्रियता और सतर्कता के चलते दोनों आरोपियों को जल्द गिरफ्तार कर लिया गया. आरोपियों के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की संबंधित धाराओं तथा पॉक्सो अधिनियम के तहत प्रकरण दर्ज किया गया है.

टेक्नीकल एविडेंस और मुखबिर से मिली आरोपियों की सूचना

सुकमा पुलिस अधिकारी ने बताया कि घटना के बाद दोनों आरोपी फरार हो गए थे, लेकिन तकनीकी साक्ष्यों और स्थानीय सूचना तंत्र की मदद से उनकी पहचान एवं लोकेशन का पता लगाया गया. इसके बाद पुलिस टीम ने कार्रवाई करते हुए दोनों को हिरासत में लिया. आवश्यक कानूनी प्रक्रिया पूरी करने के बाद आरोपियों को फास्ट ट्रैक कोर्ट में पेश किया जा रहा है.

इस कार्रवाई में थाना गादीरास के पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ साइबर सेल सुकमा की टीम की भी महत्वपूर्ण भूमिका रही. पुलिस विभाग ने मामले की विवेचना जारी होने की जानकारी देते हुए कहा है कि कानून के अनुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी.